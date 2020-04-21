А где Ким Чен Ын? Сеул и Пекин опровергают слухи о серьёзной болезни

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Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля, а южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Власти Южной Кореи эти слухи опровергли.

Это не первая волна слухов и спекуляций о здоровье Ким Чен Ына, но все они в прошлом были опровергнуты.

Администрация президента Республики Корея заявила, что из КНДР не поступает никаких признаков того, что 36-летний правитель действительно тяжело болен.

Когда пошли слухи?

15 апреля Ким Чен Ын не присутствовал на праздновании дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Это один из главных праздников в стране.

Ким Чен Ын прежде никогда не пропускал этого праздника, и многим показалось маловероятным, что высший руководитель КНДР мог просто пропустить церемонию.

Его отсутствие неизбежно породило слухи и спекуляции, но их невозможно подтвердить.

Ким Чен Ын последний раз появлялся в официальных новостях КНДР 12 апреля. В заметке говорилось, что он проинспектировал группу ударной авиации, но дата события не указывалась. На фотографиях северокорейский лидер выглядел расслабленным и спокойным, как и всегда.

Из государственных СМИ также известно, что за день до этого он председательствовал на политическом собрании. Однако с тех пор его на публике не видели.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Слухи поползли после того, как Ким Чен Ын пропустил день рождения дедушки

На прошлой неделе в КНДР прошли испытания боеголовки, но о присутствии лидера на них ничего не сообщается, хотя обычно он не пропускает запусков ракет.

КНДР - одно из самых закрытых государств в мире; к тому же, с января его границы были полностью закрыты из-за пандемии Covid-19.

Писать о Северной Корее в лучшем случае необычайно сложно, и большинство спекуляций рождаются из-за отступления от сложившейся практики.

Первые сообщения о болезни

Первые слухи о болезни Ким Чен Ына появились во вторник на новостном сайте, который ведут перебежчики из КНДР.

Анонимный источник сказал Daily NK, что у северокорейского лидера развиваются сердечно-сосудистые заболевания, и что якобы его состояние ухудшилось после нескольких посещений горы Пэктусан.

Это сообщение, основанное на одном анонимном источнике, было затем повторено новостными агентствами и международными изданиями.

Затем появились новости о том, что разведслужбы Южной Кореи и США проверяют эту информацию.

После этого американские издания вышли с заголовками о том, что глава КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

Однако правительство Южной Кореи опровергло эти сообщения. Усомнились в них и источники агентства Рейтер в китайской разведке.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ына последний раз видели 12 апреля

Однако стоит отметить, что информацию об операции на сердце никто пока что не отрицает.

Пекин и Сеул опровергают лишь слухи о том, что северокорейский лидер серьезно болен.

В КНДР населению не принято сообщать информацию о здоровье руководства страны.

Не первое исчезновение Кима

В 2014 году Ким Чен Ын исчез из публичной жизни на 40 дней, вызвав потоки слухов. Утверждалось даже, что он был свергнут в результате переворота.

Ким вернулся - но был запечатлен с тростью. Государственные СМИ признали, что верховный лидер испытывает "некомфортное физическое состояние", но оставили без ответа слухи о подагре.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В октябре 2014 Ким появлялся на публике с тростью

Есть ли у Кима наследник?

Порядок наследования в случае смерти северокорейского лидера неочевиден. Самого Ким Чен Ына его отец годами готовил к роли главы государства, обеспечив преемственность династии Кимов.

Сестра лидера Ким Ё Чжон кажется наиболее очевидным кандидатом. В ее жилах течет кровь династии Пэкту, как называют династию Кимов - в честь священной горы Пэктусан.

Она сама активно участвует в публичной жизни. В марте она выступила со своим первым публичным заявлением, но и раньше часто появлялась рядом с братом на важных мероприятиях.

Однако сейчас остается лишь ждать официальной реакции Пхеньяна на слухи о болезни лидера.

В том, что касается здоровья руководства Северной Кореи, мы часто блуждаем в потемках.