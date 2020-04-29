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Больше, чем за Вьетнамскую войну

Число американцев, умерших от Covid-19, превысило число погибших во время войны во Вьетнаме.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 тысяч человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 тыс. человек.

Число заразившися коронавирусом в США превысило миллион человек - это самый высокий показатель в мире.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.

К концу апреля, по официальным данным, потеряли работу и уже обратились за пособиями 26 миллионов американцев.

Без маски

Вице-президент США Майк Пенс посетил один из крупнейших медицинских центров США, Клинику Майо в штате Миннесота, без защитной маски, несмотря на то, что правилами клиники предусмотрено обязательное ношение масок посетителями.

Судя по фотографиям, без маски был только Пенс. Больница сначала опубликовала, а затем удалила из "Твиттера" сообщение о том, что вице-президента предупредили о необходимости заходить в здание в маске.

Майк Пенс возглавляет рабочую группу Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса.

Сам Пенс сказал, что не надевал маску, чтобы ему было легче общаться с медиками и пациентами.

Путин продлил карантин в России

Российский президент Владимир Путин в третий раз продлил нерабочие дни - на этот раз до 11 мая включительно. С 12 мая главы регионов смогут принимать решения о возможном смягчении карантина.

Во вторник в России было выявлено 6 411 новых случаев заражения коронавирусом - это самый большой прирост за сутки с начала эпидемии. Умерло 72 человека - наибольшее число с начала вспышки коронавируса.

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Тем временем большинство россиян - за "жесткий карантин", согласно опросу, проведенному компанией Romir, по заказу близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества. При этом лишь 56% считают пандемию серьезной угрозой.

Испания постепенно открывается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испания надеется отменить карантин к концу июня

Правительство Испании объявило план постепенного смягчения карантина. Власти каждого региона будут сами решать, как и когда ослаблять режим изоляции. Первыми будут четыре испанских острова, которые смогут начать смягчение запретительных мер 4 мая. Неделю спустя за ними последуют другие регионы.

Согласно плану, карантин в стране может быть отменен к концу июня, и, как сказал премьер-министр Педро Санчес, жизнь может стать "по-новому нормальной".

От Covid-19 в Испании умерло около 24 тыс. человек.

British Airways уволит 12 тыс. человек

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Британская авиакомпания British Airways объявила, что из-за пандемии намерена уволить 12 тыс. сотрудников. Сейчас в компании работает 42 тыс. человек.

Компания утверждает, что даже после окончания эпидемии количество пассажиров еще несколько лет не вернется до уровня 2019 года.

Профсоюз пилотов возмущен и обещает бороться против увольнений.

Над миром почти перестали летать самолеты

Над крупнейшими городами мира в конце апреля 2020 года почти перестали летать самолеты. Это видно на сервисе Flightradar24, который отслеживает авиаперелеты. Посмотрите, как изменился мировой авиационный трафик из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Он знает, что у нас эпидемия?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Астероид "в защитной маске"

Астероид диаметром примерно полтора километра пролетит сегодня максимально близко от Земли - на расстоянии около 6,2 млн км.

Астрономы шутят, что, кажется, он знает о пандемии и заблаговременно облачился в защитную маску.

Астероид 1998 OR2 был открыт 22 года назад и считается потенциально опасным, так как регулярно приближается к земной орбите. В этот раз он пролетит на безопасном расстоянии, но следующий пролет будет более близким, предупреждают ученые.

Пандемия мешает лечению больных раком

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Жертвами эпидемии Covid-19 становятся не только сами инфицированные, но и другие пациенты, не получившие медицинской помощи из-за перегрузки больниц, нехватки врачебного персонала, или в результате поздней диагностики.

В частности, ожидается, что смертность среди раковых больных в Великобритании в текущем году вырастет на 20-60%. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона, проанализировав истории болезни более чем 3,5 млн пациентов.

Из-за карантина и других ограничительных мер, а также общей занятости врачей, брошенных на борьбу с эпидемией, число направлений британцев к онкологам с подозрением на рак упало в этом году на три четверти.

Почти на две трети снизилось и число проводимых сеансов химиотерапии.

В абсолютных цифрах это означает тысячи преждевременно оборванных жизней. До начала пандемии в Англии ежегодно умирало примерно 31,3 тыс. "новых" онкобольных (диагноз которым был поставлен в течение предыдущих 12 месяцев). В текущем году таких смертей ожидается по меньшей мере 37,5 тысяч.

Если же брать в расчет не только вновь диагностированных пациентов, а всех онкобольных в стране, то эпидемия Covid-19 унесет почти 18 тыс. жизней "сверх нормы".

Вильнюс выходит на улицы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот тут появятся столики кафе

Столица Литвы Вильнюс из-за коронавируса превращается в кафе под открытым небом, пишет Guardian.

Городские власти решили закрыть для автомобилей основные площади и улицы в центре города и разрешить кафе и ресторанам размещать там свои столики.

Правила социального дистанцирования остаются в силе, и сейчас в кафе или ресторан можно заходить лишь по одному, а сидеть можно только в том случае, если между столиками не меньше двух метров дистанции.

Если столы разместить снаружи, дистанцию соблюдать проще. Внутри помещения, особенно в Старом городе, это часто физически невозможно.

Кроме того, в Старом городе улицы узкие, и больше двух столов, соблюдая дистанцию, не поставить. Именно поэтому мэрия предложила ресторанам и кафе использовать центральные улицы и площади города.

"Владимир Иванович" и сбитый "Боинг"

Правообладатель иллюстрации bryanskobl.ru Image caption Генерал Андрей Бурлака сейчас является первым заместителем руководителя пограничной службы ФСБ России

Русской службе Би-би-си стало известно возможное имя одного из главных фигурантов дела о крушении рейса МН17 над Донбассом.

В материалах официального международного расследования этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, лично общавшиеся с ним, сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться первый замглавы пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Расследовательская группа Bellingcat независимо от Би-би-си пришла к такому же выводу.

Иммунитета нет?

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Почему одни переносят коронавирус в тяжелой форме, а у других вообще нет симптомов, будет ли эпидемия повторяться каждый год, а самое главное, вырабатывается ли иммунитет у перенесших Covid-19, или коронавирусом можно заразиться повторно?

Собрали ответы на эти и другие вопросы:

Как пандемия повлияла на наши сны

Правообладатель иллюстрации Nikita Deshpande/BBC Image caption С начала карантина 24-летнему британцу из английского графства Уилтшир снятся большие пауки

Многие заметили, что на карантине их сны стали необычно яркими, насыщенными и запоминающимися.

Некоторые видят в буквальном смысле осязаемые сны, связанные с психологическим переживанием.

Дейрдре Барретт собирает описания таких снов, чтобы понять, как на них влияет эпидемия. Она говорит, что с войнами связаны яркие визуальные образы, которые проявляются в снах, но нынешняя пандемия в этом смысле отличается.

"Обычные люди" - новый подростковый хит

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Марианна - одиночка, которую травят одноклассники, Коннел из бедной семьи, но зато, благодаря спорту, школьная звезда. Отношения подростков показаны просто и честно, с предательствами, мелкими размолвками и большими ссорами.

Наш корреспондент Андрей Козенко считает, что у сериала "Обычные люди", первый сезон которого вышел на BBC3 и стриминговом сервисе Hulu, есть все шансы стать одним из главных высказываний о любви в 2020-х.

Эпидемия коронавируса привела к появлению множества волонтерских движений, связанных не только с пандемией, но и с политикой. Наш продюсер Катерина Седлярова попробовала быть волонтером в организации, связанной с "Единой Россией".

Media playback is unsupported on your device Как я пробовала быть волонтером у "Единой России" и Егора Жукова

Аккордеонистка из КНДР 15 лет назад бежала в Южную Корею и теперь ведет там телешоу, посвященное перебежчикам.

Media playback is unsupported on your device Как аккордеонистка из КНДР стала звездой телешоу в Южной Корее

Дайджест подготовили Марина Ромадова и Борис Максимов