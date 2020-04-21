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Палата общин британского парламента во вторник вернулась с объявленных из-за пандемии каникул и впервые в своей многовековой истории пытается работать в онлайн-режиме.

По планам руководства парламента, поначалу в заседаниях смогут участвовать по видеосвязи 120 из 650 депутатов.

Кроме того, еще до 50 депутатов смогут физически присутствовать в зале заседаний, соблюдая дистанцию, - поэтому такой режим работы в официальных сообщениях назван "гибридным" - но вообще руководство парламента рекомендует без крайней необходимости не приходить на заседания.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл во вторник напомнил депутатам, что они, даже выступая по видеосвязи, должны будут соблюдать форму одежды - то есть, быть в костюме. Хотя бы в верхней его части.

"Я также хотел бы сказать членам палаты: думайте о фоне, думайте, что у вас за спиной. Но, я думаю, все равно в какие-то моменты, например, дети будут забредать в кадр. Все это новые для нас проблемы", - сказал Хойл в интервью радиостанции LBC.

Правообладатель иллюстрации JESSICA TAYLOR Image caption В палате общин установили телеэкраны

Линдси Хойл рассказал, что несколько дней назад, когда он проводил по видеосвязи заседание комиссии, готовившей возвращение парламента, через окно в комнату влез его кот. "Ну, и он присоединился к заседанию. Он орал, он заполнил собой всю комнату".

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"А где ваш попугай Борис? Дома на севере или в Лондоне?" - спросил ведущий.

"Здесь, в Лондоне. Очень разговорчивый. Сегодня утром разбудил меня криками Order, order!" - сообщил спикер Палаты общин.