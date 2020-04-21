Дети, коты и попугаи в кадре. Из-за коронавируса британский парламент перешел на работу из дома
Палата общин британского парламента во вторник вернулась с объявленных из-за пандемии каникул и впервые в своей многовековой истории пытается работать в онлайн-режиме.
По планам руководства парламента, поначалу в заседаниях смогут участвовать по видеосвязи 120 из 650 депутатов.
Кроме того, еще до 50 депутатов смогут физически присутствовать в зале заседаний, соблюдая дистанцию, - поэтому такой режим работы в официальных сообщениях назван "гибридным" - но вообще руководство парламента рекомендует без крайней необходимости не приходить на заседания.
- Вирус страшнее войны: британский парламент впервые в истории загнан в онлайн
- Брексит был важнее? Бориса Джонсона обвиняют в том, что он недооценил коронавирус
Спикер Палаты общин Линдси Хойл во вторник напомнил депутатам, что они, даже выступая по видеосвязи, должны будут соблюдать форму одежды - то есть, быть в костюме. Хотя бы в верхней его части.
"Я также хотел бы сказать членам палаты: думайте о фоне, думайте, что у вас за спиной. Но, я думаю, все равно в какие-то моменты, например, дети будут забредать в кадр. Все это новые для нас проблемы", - сказал Хойл в интервью радиостанции LBC.
Линдси Хойл рассказал, что несколько дней назад, когда он проводил по видеосвязи заседание комиссии, готовившей возвращение парламента, через окно в комнату влез его кот. "Ну, и он присоединился к заседанию. Он орал, он заполнил собой всю комнату".
"А где ваш попугай Борис? Дома на севере или в Лондоне?" - спросил ведущий.
"Здесь, в Лондоне. Очень разговорчивый. Сегодня утром разбудил меня криками Order, order!" - сообщил спикер Палаты общин.