Комета Борисова - первая, прилетевшая в Солнечную систему издалека. В ней много загадочного

Правообладатель иллюстрации NASA GSFC Image caption Комету Борисова впервые заметили в прошлом году

Необычный состав кометы Борисова может раскрыть загадку ее происхождения. Дело в том, что это первая комета из межзвездной среды, замеченная в Солнечной системе.

Две группы ученых независимо друг от друга обнаружили существенные отличия в ее изотопном составе по сравнению с кометами, которые возникли в нашей звездной системе.

Комета, вероятно, была выброшена из своей системы и летела миллионы или даже миллиарды лет по межзвездной среде. Впервые она была замечена 30 августа 2019 года астрономом-любителем Геннадием Борисовым в ходе наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарае.

Теперь ученые исследовали изотопный состав ее атмосферы и сравнили его с известными науке кометами из Солнечной системы.

Оказалось, что комета Борисова содержит необычно много монооксида углерода. К такому выводу независимо друг от друга пришли авторы двух научных статей, опубликованных в отраслевом издании Nature Astronomy.

Первая статья принадлежит группе экспертов под руководством сотрудников НАСА, работающих в центре космических полетов Годдарда в штате Мэриленд. Для наблюдений они использовали радиотелескопы ALMA в Чили.

Вторая - работа ученых из Обернского университета в штате Алабама, которые наблюдали за кометой с помощью космического телескопа “Хаббл” и орбитальной обсерватории “Свифт”.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Ученые из Обернского университета наблюдали за кометой при помощи телескопа "Хаббл"

Обе группы исследователей обнаружили два соединения в газах, выделяющихся из кометы - цианистый водород (HCN) и монооксид углерода (CO).

Цианистый водород наблюдали в атмосфере кометы и раньше, и его содержание в ней не отличается от комет Солнечной системы.

Однако уровень монооксида углерода вокруг кометы Борисова удивил ученых. Астрономы, пользовавшиеся для своих наблюдений телескопом ALMA, предположили, что в этом небесном теле уровень CO может быть на порядок или даже два порядка выше, чем в обычной комете (в 9-26 раз).

"Впервые мы смогли заглянуть внутрь кометы из-за пределов Солнечной системы, и она разительно отличается от большинства комет, виденных нами прежде", - говорит Мартин Кординер из центра космических полетов Годдарда НАСА.

Монооксид углерода встречается в большинстве комет. Более высокое содержание CO характерно для новых комет, образовавшихся в Солнечной системе - однако не на таком уровне, как в комете Борисова.

Вместе с тем, его концентрация сильно варьируется от кометы к комете - и наука пока не знает почему. Это может быть отчасти связано с положением кометы в звездной системе на момент ее формирования.

Это также может быть связано и с тем, как часто орбита кометы приводит к ее звезде, тем самым вызывая испарение части льда.

Правообладатель иллюстрации NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Image caption Рисунок: комета Борисова

Если новые данные указывают на место формирования кометы Борисова, то возможно, что она формировалась иначе, чем кометы Солнечной системы, которые зарождались в очень холодной части далекой планетарной системы.

Она могла сформироваться из элементов с высоким содержанием льдов монооксида углерода, которые встречаются лишь в самых холодных частях Вселенной, где температура опускается ниже -250 градусов Цельсия.

Мартин Кординер из центра космических полетов Годдарда указывает, что необходимые для возникновения такой кометы условия встречаются в протопланетных дисках, из которых формируются планеты. Многие из этих дисков содержат холодные газы и пыль. Ученый не исключает, что и комета Борисова могла сформироваться в подобных условиях.

Однако Деннис Бодевиц из Обернского университета в Алабаме считает, что комета могла возникнуть возле красного карлика - это самый часто встречающийся во Млечном Пути тип звезд. Эти относительно холодные звезды содержат все необходимое для формирования подобной кометы, считает Бодевиц.

Высокая скорость движения кометы (33 км/с) может указывать на то, что ее выбросило из ее системы после близкого контакта с проходящей звездой или огромной планетой, считают астрономы.

Правообладатель иллюстрации Eso / M. Kornmesser Image caption Оумуамуа стало первым известным небесным телом в Солнечной системе, зародившимся из-за его пределов. Статус этого объекта вызвал споры ученых

Это второе небесное тело межзвездного происхождения, обнаруженное в Солнечной системе. Первое было замечено в 2017 году и названо 1I/Оумуамуа ("разведчик" или "первопроходец" в переводе с гавайского языка). Его сначала приняли за комету, однако после изучения химического состава классифицировали как астероид.

В апреле в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование, авторы которого предположили, что Оумуамуа может быть осколком планеты, разорванной на части гравитацией звезды в ее системе.