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Президент США Дональд Трамп минувшей ночью принял решение приостановить иммиграцию в США на два месяца из-за коронавируса. Через 60 дней временный запрет будет продлен или пересмотрен, заявил Трамп на брифинге.

Трамп еще не подписал соответствующий указ, но пообещал сделать это в среду.

По его словам, ограничения коснутся тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - так называемую грин-карту. Эти меры вводятся для защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы, добавил Трамп.

Как сообщила газета New York Times, запрет может коснуться сотен тысяч людей.

Число заразившихся коронавирусом в мире накануне превысило 2,5 млн, умерли - более 175 тысяч человек.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США - более 820 тысяч, страна также лидирует по числу смертей от Covid-19 - этой ночью оно достигло 45 тысяч человек.

Меньше всего случаев заражения, по данным Университета Джона Хопкинса, зарегистрировано в Йемене - там коронавирусом заразился один человек.

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В Москве за минувшие сутки скончались 28 человек с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего вирус в России диагностирован у 52 с лишним тысяч человек, 456 человек скончались.

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Некоторые европейские страны на этой неделе начали постепенно ослаблять карантинные меры - в их числе Германия, Австрия, Чехия и Албания.

В Сербии, где действовали одни из самых строгих мер на континенте и где с пятницы был введен всеобщий комендантский час, также начали снимать ограничения. В стране открываются продуктовые и строительные рынки, небольшие магазины, автомастерские и автосалоны.

Людям старше 65 лет после длительной изоляции во вторник разрешили выходить на улицу, чем они сразу же и воспользовались.

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В отличие от Сербии, где до сих пор закрыты парикмахерские и салоны красоты, власти Дании приняли решение их открыть, в результате чего желающих постричься оказалось настолько много, что бизнес не справляется с наплывом людей.

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Команда исследователей из Оксфордского университета на этой неделе приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Как заявил Хэнкок, разработка вакцины имеет настолько критическое значение, что Британия готова бросить все силы на ее создание и уже инвестировала в борьбу с коронавирусом больше, чем любая другая страна.

В частности, ученым из Оксфордского университета выделено 20 млн фунтов (1,9 млрд рублей) для поддержки клинических испытаний, еще 22,5 млн фунтов получили исследователи из Имперского колледжа Лондона, где проводятся испытания вакцины на животных (испытания на людях, как ожидается, начнутся в июне).

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Стриминговый сервис Netflix сообщил о рекордном числе новых подписчиков по итогам первого квартала 2020 года.

С начала года Netflix расширил свою базу подписчиков на 15,8 млн по сравнению с 9,6 млн за первый квартал 2019 года. Это в два раза превышает прогнозы компании.

Чистая прибыль Netflix по сравнению с прошлым годом выросла в два раза - с 344 до 709 млн долларов.

В отчетности компании говорится, что рост числа подписчиков временный и связан с карантином во многих странах мира.

Однако укрепление доллара оказывает давление на выручку Netflix за пределами США, признали в компании.

Комитет по разведке Сената США во вторник представил очередной, уже четвертый по счету, доклад, посвященный предполагаемому российскому вмешательству в президентскую кампанию 2016 года.

В 158-страничном документе, который стал итогом продолжавшегося почти три года парламентского расследования, вновь утверждается, что это вмешательство было "масштабным и беспрецедентным".

Законодатели также не нашли "причин оспаривать выводы разведсообщества США", руководители которого заявляли, что главной целью кампании, проведенной Кремлем, была помощь кандидату Дональду Трампу.

Москва последовательно отрицает вмешательство в американские выборы.

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Верховный суд России рекомендовал смягчить наказание для россиян, у которых нет подозрения на коронавирус и которые нарушили режим самоизоляции, пишет РБК.

Из разъяснений, которые дал суд во вторник, следует, что суды не должны выписывать штрафы людям, которые отошли от дома слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.

Таким нарушителям суд рекомендует выносить предупреждения, а штрафовать только тех, кто нарушает режим изоляции после контакта с больными, а также "уклоняющихся от лечения опасного инфекционного заболевания", и "нарушающих санитарно-противоэпидемический режим".

До сих пор суды назначали гражданам, нарушившим режим изоляции, штрафы до 40 тысяч рублей в соответствии со статьей 6.3 кодекса об административных правонарушениях. Верховный суд рекомендует применять к ним более мягкую статью 20.6.1, которая предусматривате предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей.

Жителям многоэтажки на востоке Лондона отказались снижать арендную плату, предложив платить деньгами, сэкономленными на поездках и развлечениях, пишет Guardian.

Более 100 жильцов, снимающих квартиры в здании в районе Сомерфорд-Гроув, подписали открытое письмо с просьбой снизить арендную плату на 20% на период карантина и пообещать, что жильцов не будут выселять до окончания пандемии.

Большая часть жильцов дома заняты в малом бизнесе, и отсутствие клиентов в карантин сильно по ним ударило.

Однако в агентстве Tower Quay Properties, которое обслуживает здание, отказались пойти навстречу жильцам, заявив, что падение дохода жильцов должно компенсироваться тем, что они не тратятся на поездки, одежду и рестораны.

"Пока жильцы находятся в изоляции, здание изнашивается, а платить за ремонт придется его владельцу", - добавили в агентстве.

Позже представитель агентства извинился, что слова об экономии могли прозвучать оскорбительно. Однако арендную плату все равно не снизят.

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Почитайте историю семьи из Санкт-Петербурга, которая ехала на Бали рожать ребенка, а оказалась в Аргентине в условиях жесткого карантина.

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов