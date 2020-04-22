Netflix отчитался о рекордной прибыли и росте подписчиков из-за коронавируса

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Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал отчетность, согласно которой в первом квартале 2020 года он заработал более 700 млн долларов и резко увеличил базу подписчиков на фоне пандемии коронавируса.

Число подписчиков увеличилось с начала года на 15,8 млн по сравнению с 9,6 млн за первый квартал 2019 года, сообщили в компании. Эта цифра оказалась вдвое больше собственного прогноза Netflix (7 млн).

Большинство новых подписчиков проживает в Европе, Африке и странах Ближнего Востока.

Чистая прибыль Netflix по сравнению с прошлым годом также выросла в два раза - с 344 до 709 млн долларов. Доход компании в первом квартале составил 5,77 млрд долларов по сравнению с 4,52 млрд в первом квартале прошлого года.

"Netflix остается медиакомпанией, на которую Covid-19 повлиял меньше, чем на другие. Их бизнес-модель почти идеально подходит к ситуации, когда люди во всем мире сидят дома", - говорит аналитик агентства eMarketer Эрик Хаггстрем.

Спрос на сервис настолько высок, что в марте Netflix был вынужден понизить качество видео в Европе, чтобы не перегружать интернет-инфраструктуру. Из-за резкого притока новых зрителей компании пришлось нанять 2 тысячи новых сотрудников в отдел поддержки клиентов.

Однако ситуация с Covid-19 может превратиться и в негативный фактор для Netflix, отмечает обозреватель Би-би-си Зоуи Томас.

"В мире стримингового видео все решает контент. Появление новых конкурентов означает, что Netflix придется серьезно обновить свой репертуар. И тут коронавирус, который благоприятен для роста количества подписчиков, может нанести вред. Из-за карантина Netflix была вынуждена приостановить производство новых фильмов и сериалов", - говорит она.

С похожими проблемами сталкиваются и конкуренты Netflix. Крупные студии, такие как Universal и Disney, разрывают контракты на показ сериалов собственного произвлдства с Netflix и вместо этого демонстрируют их на своих площадках, добавляет Томас.

Кроме того, рост омрачен укреплением курса доллара к национальным валютам. Сильный доллар ведет к падению выручки за пределами США, признают в Netflix.

Акции компании, тем временем, растут. По состоянию на вечер вторника капитализация Netflix достигала 190 млрд долларов.