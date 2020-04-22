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Заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму.

"Леонида Ошарина в Крыму нашли мертвым. Причину мы не знаем, но знаем, что он не жив", - сообщил ТАСС депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Его смерть подтвердили в местном управлении Следственного комитета. Там добавили, что следов насильственной смерти на теле Ошарина не обнаружено.

О пропаже Ошарина на аннексированном полуострове сообщила в "Фейсбуке" его дочь в ночь на 22 апреля. "Информация правдивая. Следствие ведётся в Крыму и в Москве", - написала она со ссылкой на одно из СМИ, где писали о поисках чиновника. Ранее новости о его пропаже появлялись в агентствах со ссылками на источники.

На странице добровольческого поискового спасательного отряда "МоскваСпас" во "ВКонтакте" говорится, что 47-летний Ошарин пропал 26 марта и что его ищут в Ялте.

В пресс-службе МВД по Крыму "Интерфаксу" в среду говорили, что в Ялте полиция ищет гражданина 1973 года рождения, "который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил". Но подробностей там не сообщили.

На сайте московской мэрии говорится, что Ошарина назначили заместителем руководителя департамента культуры города Москвы в 2018 году. С 2005 года он был директором московского театра "Et Cetera", с 2011 года - заместителем художественного руководителя в нем же, а также директором Московского академического театра имени Маяковского.

С 2015 года Ошарин руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ. Он женат, у него трое детей.