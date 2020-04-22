Смогут ли собаки определять заражение коронавирусом у человека?
Британские ученые решили выяснить, могут ли собаки "учуять" заражение человека коронавирусом.
Собак уже натренировали выявлять у людей заражение малярией, болезнь Паркинсона и некоторые вида рака, потому что у больных этими недугами появляется особенный запах.
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Есть вероятность, что аналогичным образом удастся определять и Covid-19.
Если научные испытания завершатся успехом, команда из шести собак начнет выявлять людей с коронавирусом в течение 4-6 недель.
Предполагается, что их будут использовать в местах, где люди въезжают в Британию, например, в аэропортах, и они будут проверять до 750 человек в час.
Исследование проводят специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Даремского университета.
Не всякая собака подойдет для этой роли, поэтому их предоставит организация, специализирующаяся на дрессировке этих домашних животных в медицинских целях.
Как проходит подготовка собак?
Специалисты собирают образцы запахов людей с различными заболеваниями, в данном случае заразившихся коронавирусом.
Эти образцы затем помещают на металлические подставки, чередуя их с запахами людей, не болеющих Covid-19.
Когда собака выявляет запах заразившегося человека, она получает вкусную награду.
Каждый раз, получая вознаграждение, животное начинает ассоциировать определенные запахи с лакомством и будет усердно выявлять их и в дальнейшем.
Собаки также способны определять, если у человека сильно повышена температура, так что есть вероятность их использования для выявления людей с жаром.
Доктор Клэр Гест, занимающаяся дрессировкой, сказала: "Наша цель - научить собак выявлять всех заразившихся, даже если у них нет симптомов, и сообщать нам о необходимости проведения человеку теста на коронавирус. Подобная процедура будет быстрой, эффективной и неназойливой. С ее помощью удастся высвободить ресурсы системы здравоохранения в том, что касается тестирования на Covid-19".