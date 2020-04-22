Смогут ли собаки определять заражение коронавирусом у человека?

  • 22 апреля 2020
Шесть собак Правообладатель иллюстрации Medical Detection Dogs
Image caption Для выявления зараженных коронавирусом ученые отобрали шесть собак

Британские ученые решили выяснить, могут ли собаки "учуять" заражение человека коронавирусом.

Собак уже натренировали выявлять у людей заражение малярией, болезнь Паркинсона и некоторые вида рака, потому что у больных этими недугами появляется особенный запах.

Есть вероятность, что аналогичным образом удастся определять и Covid-19.

Если научные испытания завершатся успехом, команда из шести собак начнет выявлять людей с коронавирусом в течение 4-6 недель.

Предполагается, что их будут использовать в местах, где люди въезжают в Британию, например, в аэропортах, и они будут проверять до 750 человек в час.

Исследование проводят специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Даремского университета.

Не всякая собака подойдет для этой роли, поэтому их предоставит организация, специализирующаяся на дрессировке этих домашних животных в медицинских целях.

Как проходит подготовка собак?

Специалисты собирают образцы запахов людей с различными заболеваниями, в данном случае заразившихся коронавирусом.

Эти образцы затем помещают на металлические подставки, чередуя их с запахами людей, не болеющих Covid-19.

Когда собака выявляет запах заразившегося человека, она получает вкусную награду.

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Image caption Собак планируется использовать в аэропортах

Каждый раз, получая вознаграждение, животное начинает ассоциировать определенные запахи с лакомством и будет усердно выявлять их и в дальнейшем.

Собаки также способны определять, если у человека сильно повышена температура, так что есть вероятность их использования для выявления людей с жаром.

Доктор Клэр Гест, занимающаяся дрессировкой, сказала: "Наша цель - научить собак выявлять всех заразившихся, даже если у них нет симптомов, и сообщать нам о необходимости проведения человеку теста на коронавирус. Подобная процедура будет быстрой, эффективной и неназойливой. С ее помощью удастся высвободить ресурсы системы здравоохранения в том, что касается тестирования на Covid-19".

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