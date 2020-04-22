Саакашвили рассказал о предложении стать вице-премьером Украины по реформам

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам. То, что его кандидатура действительно рассматривается, подтвердили во фракции "Слуга народа".

4 марта Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, проработавшее всего полгода, и утвердила состав нового кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. Уже к концу марта двое новых министров - финансов и здравоохранения - были отправлены в отставку.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили в "Фейсбуке".

Из слов Саакашвили следует, что предложение он принял.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - написал он.

Саакашвили действительно рассматривается как кандидат на должность вице-премьера по вопросам реформ, сообщил УНИАН депутат Верховной рады от "Слуги народа" Александр Качура.

О том, что фракция "Слуга народа" пригласила Саакашвили на свое заседание как возможного кандидата на этот пост, заявила также замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается, - сказала она агентству Интерфакс-Украина, - Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты".

В пресс-службе офиса президента Украины в ответ на запрос Би-би-си сообщили, что Зеленский провел с Саакашвили встречу, на которой "пообщался относительно его видения о возможной помощи в развитии Украины" и "предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины".

Заявление Саакашвили о том, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам, в офисе не прокомментировали.

По информации неназванного источника издания "Украинская правда", вопрос о назначении Саакашвили Верховная рада может рассмотреть уже в пятницу.

Саакашвили на Украине

В мае 2019 года, вступив в должность президента, Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого тот был лишен Петром Порошенко с 2017 году.

Еще до победы на президентских выборах Зеленский одобрительно высказывался о Саакашвили. Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с бывшим президентом Грузии в случае победы, Зеленский отмечал, что тот "защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией".

В 2015 году Саакашвили был назначен губернатором Одесской области, но менее чем через 1,5 года ушел в отставку из-за конфликтов с киевскими властями.

Саакашвили называл причиной своего изгнания уход в оппозицию и обвинял Порошенко в откате от демократии и стремлении узурпировать власть.

Несмотря на то, что после лишения гражданства пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд до 2021 года, он несколько раз пытался вернуться в страну.

В феврале 2018 года Саакашвили задержали в Киеве рядом с офисом его партии "Рух новых сил", после чего политика выслали в Польшу самолетом.

Гражданства Грузии, где на Саакашвили заведено сразу несколько уголовных дел, политик лишился в конце декабря 2015 года.