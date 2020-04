Правообладатель иллюстрации NurPhoto

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса в мире далека от окончания, несмотря на то, что во многих странах число заражений идет на спад.

"Нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в среду вечером.

По его словам, в то время как в странах Западной Европы ситуация стабилизируется, тревожный рост числа заражений наблюдается в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе.

"Граждане стран, где действуют карантинные меры, испытывают понятное раздражение от того, что уже несколько недель не покидают дома. Но мир уже не будет прежним", - сказал Гебреисус.

Вирус по-прежнему очень опасен, и, по оценкам ВОЗ, риску подвержена большая часть населения по всему миру. По словам Гебреисуса, новая вспышка заболевания может начаться в любой момент.

По данным на утро четверга, коронавирусом в мире заразилось более 2,6 млн человек, вирус унес жизни 183,5 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации CQ-Roll Call, Inc

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США на фоне пандемии коронавируса. Запрет будет действовать два месяца, после чего может быть пересмотрен.

Трамп анонсировал указ еще в понедельник. По его словам, ограничения будут распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство - так называемую грин-карту.

При этом, как сообщает наш корреспондент из Вашингтона Кирилл Белянинов, запрет затронет небольшое число соискателей грин-карт.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto

Компания SpaceX Илона Маска в среду вечером запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационными спутниками проекта Starlink.

Запуск прошел в 22:30 по московскому времени с космодрома Кеннеди во Флориде. После отделения первая ступень ракеты приземлилась в Атлантическом океане на плавучую платформу под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя").

Запуск ракеты и приземление первой ступени транслировали в прямом эфире на YouTube.

Ракета вывела на орбиту группировку из 60 небольших спутников проекта Starlink. После запуска спутники выйдут на орбиту на высоте около 500 километров от Земли. Это уже седьмая группировка спутников, выведенная на орбиту в рамках проекта.

Цель проекта Starlink - создание глобальной сети сети для быстрого и дешевого доступа к высокоскоростному интернету. Со временем компания надеется расширить сеть спутников до нескольких десятков тысяч.

Помимо SpaceX Илона Маска, аналогичные проекты есть и у других компаний. Это, например, британская OneWeb и проект Kuiper компании Amazon, который предусматривает запуск на околоземную орбиту 3,2 тысяч спутников.

Правообладатель иллюстрации Reuters

В зоопарке района Бронкс в Нью-Йорке заражение коронавирусом подтвердилось еще у семерых львов и тигров. Впервые симптомы вируса у животных в зоопарке обнаружили еще в начале апреля.

В среду вирус подтвердился еще у четырех тигров и трех львов. В администрации зоопарка полагают, что животные заразились от одного из смотрителей.

У всех животных, кроме одного, есть кашель, но они быстро идут на поправку, сообщили в Обществе защиты дикой природы, сотрудники которого протестировали тигров.

Также в среду коронавирус обнаружили у двух кошек в разных концах штата Нью-Йорк. Первая заболела через неделю после того, как у ее хозяина появились признаки ОРВИ. Вторая, вероятно, также могла заразиться от своего хозяина.

Корпус стражей Исламской революции в среду объявил о запуске первого иранского военного спутника "Нур", сообщает Fox News. Об успешном запуске из центрального района страны также сообщило государственное телевидение Ирана.

Несколько часов спустя факт запуска подтвердили в США. В "Твиттере" 18-й эскадрильи контроля космического пространства появился пост о двух новых объектах, запущенных с территории Ирана - спутнике "Нур" и ступени ракеты-носителя "Касед".

Президент США Дональд Трамп вскоре после этого написал в своем "Твиттере", что "приказал американскому флоту уничтожать все иранские военные корабли, если они будут мешать нашим суднам".

Администрация президента США и Пентагон считают, что запуски спутников помогают Ирану развивать свою программу по созданию баллистических ракет.

Госсекретарь Майк Помпео в эфире Fox News заявил, что запуск косвенно подтверждает военный характер космических проектов Ирана.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto

В Италии из-за пандемии коронавируса из тюрьмы выходят боссы мафии.

Как сообщает Guardian со ссылкой на итальянскую прессу, за последние дни в связи с пандемией под домашний арест были переведены трое престарелых мафиози.

Так, суд в Милане в среду перевел под домашний арест одного из самых влиятельных боссов Коза Ностры - 78-летнего Франческо Бонуру. Он сможет покидать дом, чтобы посещать врача.

Также в последние недели суды перевели под домашний арест двух предполагаемых главарей группировки Ндрангета - 65-летнего Винченцино Ианнаццо и 72-летнего Рокко Санто Филиппоне.

У Филиппоне были диагностированы проблемы с сердцем, и суд выразил опасение, что он не переживет заражение коронавирусом, пишет газета.

"Ситуация очень тревожная, - сказал секретарь крупнейшего итальянского профсоюза полицейских Osapp. - В Италии в тюрьмах находятся около 12 тысяч членой организованных преступных группировок. Надзиратели тюрем говорят, что многие заключенные начали обниматься, предположительно чтобы увеличить риск заражения коронавирусом".

Правообладатель иллюстрации AFP

В городах с высоким уровнем загрязнения воздуха больше случаев заражения коронавирусом и связанных с ним смертей, пишет Daily Telegraph со ссылкой на исследование британских ученых.

Исследователи проанализировали динамику распространения вируса в семи регионах севера Англии и данные о загрязнении воздуха более чем из 120 районов.

Самые высокие уровни загрязнения были обнаружены в Лондоне, в центре и на северо-западе Англии. Самый чистый воздух - в графствах на юге страны.

В районах, где в воздухе обнаружили самую высокую концентрацию оксида и диоксида азота, также было больше случаев заболевания вирусом и смертельных исходов.

"Наше исследование подкрепляет свидетельства с севера Италии и из США о том, что высокая концентрация вредных веществ в воздухе связаны с высокой смертностью от Covid-19", - заявил один из авторов исследования Мигель Мартинс.

Правообладатель иллюстрации Shani Stocker Image caption Шани Стокер, как и многим другим медработникам, пришлось уехать из дома на время пандемии

Почитайте четыре истории медицинских работников из Британии, которым приходится проводить много времени не только на работе, но и вдали от своих близких.

Media playback is unsupported on your device Как снять фотомодель по интернету в карантин. Краткий курс

Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов