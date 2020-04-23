Коронавирус в России. За сутки зафиксировано менее 5 тысяч новых случаев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию Киевского вокзала в Москве

В России за сутки выявили 4 774 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее количество заболевших в стране достигло 62 773 человек.

1 959 из выявленных за последние сутки новых случаев коронавируса приходятся на Москву. Таким образом, общее число заболевших в столице достигло 33 940 человек.

За сутки в России умерли 44 человека с подтвержденным коронавирусом, из них 27 - в Москве. Общее количество летальных случаев по стране - 555.

Накануне прирост был выше - 5 236 случаев заболевания коронавирусом, примерно половина из них (2 548) - в Москве. Еще днем ранее, во вторник, власти отчитывались о выявлении 5 642 новых случаев заражения коронавирусом в России.

Лечение гелием

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского начали испытывать новую методику лечения коронавируса с использованием гелия.

"Российские учёные разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции. Эффективность применения гелия в лечении острых лёгочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие", - рассказали Интерфаксу в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, отметив, что технология является экспериментальной.

В депздраве добавили, что гелий может предотвращать кислородное голодание, а следовательно, способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

Вспышки коронавируса в больницах

Очагом распространения коронавируса в Челябинской области стала городская больница №1 в Златоусте. 44 из 60 новых случаев коронавируса, зафиксированных в регионе за последние сутки - это пациенты и врачи этого медучреждения, сообщил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер.

"Такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи", - признал он (цитата по РИА Новости).

В Приморье за последние сутки зафиксировали семь новых случаев коронавируса (всего в регионе заболели 178 человек), в том числе у бригады скорой помощи - у водителя, фельдшера и подсобного рабочего, сообщили в правительстве региона.

Большинство случаев коронавируса в Приморье приходится на Владивосток - там 126 заболевших. Очагом заболевания в городе стала Владивостокская клиническая больница №2 - там коронавирус нашли у 42 человек, 17 из которых - врачи.

В Красноярске на карантин отправили сотрудников реанимации краевого ожогового центра. Такие меры были приняты из-за пациента с подтвержденным коронавирусом, который скончался в медучреждении.

"Ожоговую реанимацию закрыли. Пациенты, которые там находятся, продолжают лечение. Персонал ушел на карантин. Он теперь находится в обсерваторе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской краевой больницы.

Субсидии на выплаты зарплат могут получить не все

Некоторые российские компании могут получить отказ в получении господдержки на выплату зарплат сотрудникам из-за долгов по налогам. Такая проблема может коснуться в том числе тех предприятий малого и среднего бизнеса, у кого есть небольшие задолженности перед бюджетом, предупредили представители бизнес-сообщества и налоговые консультанты, опрошенные РБК.

Госпомощь малому и среднему бизнесу для выплат зарплат сотрудникам 15 апреля анонсировал президент России Владимир Путин. Ее смогут получить те компании, которые сохранили занятость на уровне 90% от времени начала ограничительных мер. Таким предприятиям выплатят по 12 130 рублей в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.

Отсутсвие налоговой задолженности - это устаревшее требование, которое должно создавать видимость защиты от злоупотреблений, но на практике ограничивает помощь, объяснил РБК управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. У многих компаний числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, предупредил партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.