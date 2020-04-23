В "Дау" есть сцена с издевательством над детьми. Фильм проверяет Генпрокуратура Украины
Прокуратура Украины начала проверку фильма российского режиссера Ильи Хржановского "Дау". В одной из частей выложенной в интернет ленты содержится сцена, которую можно трактовать как насилие над детьми, которые на время съемок были взяты из харьковского детдома. Создатели "Дау" настаивают, что никакого насилия не было, а детские крики усилили при монтаже.
"Дау" и до выхода был самым обсуждаемым артхаусным проектом, не все кинокритики были готовы назвать его "фильмом". Всего было отснято 700 часов материала, наряду с актерами там снимались сотни обычных жителей, в том числе Харькова, где для съемок было специально построено здание советского НИИ.
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Формально фильм основан на биографии советского физика Льва Ландау, но режиссер фильма Илья Хржановский значительно вышел за эти рамки. В фильме есть сцены физического и сексуального насилия - и все они происходили на самом деле.
Версии "Дау" до апреля показывали только на кинофестивалях. Часть критиков была в восторге, часть писала открытые письма протеста против увиденной жестокости. 16 апреля первые два фильма: "Дау. Наташа" и "Дау. Деградация" стали доступны на специальном сайте.
На третьем часу шестичасового повествования происходит двухминутная сцена с несколькими детьми в возрасте не более двух лет. Этих детей съемочная группа взяла в одном из детдомов Харькова.
По сюжету ученые в институте обсуждают некую процедуру воздействия на мозг детей, которая с самого раннего возраста позволит найти и усилить их способности. Сами дети лежат в клетке или рядом с ней. К их головам приставляют провода и закрепляют их. Дети испуганы и громко кричат.
Дети из приюта
Первой на эту сцену обратила внимание украинский врач-нейропсихолог Елена Самойленко. 21 апреля она написала в Фейсбуке, что такое жестокое воздействие приведет к физическим и психическим проблемам у детей в будущем. Особенно она обратила внимание на то, что дети плакали, а их не успокаивали, что в будущем может вызвать у них страхи и тревожность.
В тот же день украинский уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба выложил в Фейсбуке скриншот из сцены и пообещал обратиться в правоохранительные органы.
А 23 апреля прокуратура Харьковской области начала проверку фильма. "Несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.
"Разговоры про эту сцену были задолго до того, как она была обнародована, - рассказывает Би-би-си кинокритик и большой противник "Дау" Мария Кувшинова. - Детей брали из приюта. Один мальчик точно потом был усыновлен в нормальную семью, поэтому найти его не будет проблемой".
Кувшинова говорит, что сцен насилия в фильме много - и она только сожалеет о том, что никто из снимавшихся не сообщил об этом в правоохранительные органы России или Украины.
На что соглашались?
Кинокритик "Медузы" Антон Долин (он из тех, кто поддерживает "Дау) говорил, что все совершеннолетние участники проекта давали письменное согласие на участие в съемках с насилием.
Кувшинова на это говорит, что у фильма не было готового сценария, он развивался спонтанно - и те, кто подписывал согласие, не знали, на что именно они соглашаются.
Участвовавшая в производстве "Дау" компания "Феномен-фильм Украина" предоставила в распоряжение Би-би-си текст своего официального ответа украинскому детскому омбудсмену Николаю Кулебе.
Там говорится, что с детьми присутствовали их официальные опекуны, и ни один потом не подавал никаких жалоб. Сама съемка продлилась не больше двух часов, никакого воздействия аппаратурой по отношению к детям не было. И, наконец, их сильный плач не был реальным, его звук был значительно усилен при монтаже.
В компании также отметили, что фильм проходил юридическую экспертизу в Великобритании, Германии и Франции - и нареканий не вызвал.
Скандал вокруг "Дау" на Украине так силен еще и потому, что Илья Хржановский в декабре 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве. Строительство мемориала финансируют, в частности, российские бизнесмены Михаил Фридман и Герман Хан, поэтому сейчас в украинских СМИ можно увидеть заголовки вроде: "Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего Яра".
Сам мемориальный центр 23 апреля выступил с официальным заявлением. Он призвал не делать никаких выводов до завершения всех проверок. В заявлении сказано, что Хржановский получил работу в мемориальном центре, потому что создал масштабное произведение о влиянии советского тоталитарного строя на общество, а все нынешние обвинения "сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях".