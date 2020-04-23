В "Дау" есть сцена с издевательством над детьми. Фильм проверяет Генпрокуратура Украины

Media playback is unsupported on your device "Дау": арт-проект или эксперимент над людьми?

Прокуратура Украины начала проверку фильма российского режиссера Ильи Хржановского "Дау". В одной из частей выложенной в интернет ленты содержится сцена, которую можно трактовать как насилие над детьми, которые на время съемок были взяты из харьковского детдома. Создатели "Дау" настаивают, что никакого насилия не было, а детские крики усилили при монтаже.

"Дау" и до выхода был самым обсуждаемым артхаусным проектом, не все кинокритики были готовы назвать его "фильмом". Всего было отснято 700 часов материала, наряду с актерами там снимались сотни обычных жителей, в том числе Харькова, где для съемок было специально построено здание советского НИИ.

Формально фильм основан на биографии советского физика Льва Ландау, но режиссер фильма Илья Хржановский значительно вышел за эти рамки. В фильме есть сцены физического и сексуального насилия - и все они происходили на самом деле.

Версии "Дау" до апреля показывали только на кинофестивалях. Часть критиков была в восторге, часть писала открытые письма протеста против увиденной жестокости. 16 апреля первые два фильма: "Дау. Наташа" и "Дау. Деградация" стали доступны на специальном сайте.

На третьем часу шестичасового повествования происходит двухминутная сцена с несколькими детьми в возрасте не более двух лет. Этих детей съемочная группа взяла в одном из детдомов Харькова.

По сюжету ученые в институте обсуждают некую процедуру воздействия на мозг детей, которая с самого раннего возраста позволит найти и усилить их способности. Сами дети лежат в клетке или рядом с ней. К их головам приставляют провода и закрепляют их. Дети испуганы и громко кричат.

Дети из приюта

Первой на эту сцену обратила внимание украинский врач-нейропсихолог Елена Самойленко. 21 апреля она написала в Фейсбуке, что такое жестокое воздействие приведет к физическим и психическим проблемам у детей в будущем. Особенно она обратила внимание на то, что дети плакали, а их не успокаивали, что в будущем может вызвать у них страхи и тревожность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер Илья Хржановский сделал "Дау" максимально натуралистичным

В тот же день украинский уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба выложил в Фейсбуке скриншот из сцены и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

А 23 апреля прокуратура Харьковской области начала проверку фильма. "Несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"Разговоры про эту сцену были задолго до того, как она была обнародована, - рассказывает Би-би-си кинокритик и большой противник "Дау" Мария Кувшинова. - Детей брали из приюта. Один мальчик точно потом был усыновлен в нормальную семью, поэтому найти его не будет проблемой".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никто из съемочной группы "Дау" публично на насилие не жаловался

Кувшинова говорит, что сцен насилия в фильме много - и она только сожалеет о том, что никто из снимавшихся не сообщил об этом в правоохранительные органы России или Украины.

На что соглашались?

Кинокритик "Медузы" Антон Долин (он из тех, кто поддерживает "Дау) говорил, что все совершеннолетние участники проекта давали письменное согласие на участие в съемках с насилием.

Кувшинова на это говорит, что у фильма не было готового сценария, он развивался спонтанно - и те, кто подписывал согласие, не знали, на что именно они соглашаются.

Media playback is unsupported on your device "Дау": премьера фильма-эксперимента длиною в 15 лет

Участвовавшая в производстве "Дау" компания "Феномен-фильм Украина" предоставила в распоряжение Би-би-си текст своего официального ответа украинскому детскому омбудсмену Николаю Кулебе.

Там говорится, что с детьми присутствовали их официальные опекуны, и ни один потом не подавал никаких жалоб. Сама съемка продлилась не больше двух часов, никакого воздействия аппаратурой по отношению к детям не было. И, наконец, их сильный плач не был реальным, его звук был значительно усилен при монтаже.

В компании также отметили, что фильм проходил юридическую экспертизу в Великобритании, Германии и Франции - и нареканий не вызвал.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Одна из главных целей "Дау" - максимальная достоверность в любых деталях

Скандал вокруг "Дау" на Украине так силен еще и потому, что Илья Хржановский в декабре 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве. Строительство мемориала финансируют, в частности, российские бизнесмены Михаил Фридман и Герман Хан, поэтому сейчас в украинских СМИ можно увидеть заголовки вроде: "Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего Яра".

Сам мемориальный центр 23 апреля выступил с официальным заявлением. Он призвал не делать никаких выводов до завершения всех проверок. В заявлении сказано, что Хржановский получил работу в мемориальном центре, потому что создал масштабное произведение о влиянии советского тоталитарного строя на общество, а все нынешние обвинения "сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях".