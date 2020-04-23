Принцу Луи - два года. Он тоже не остался в стороне от борьбы с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации The Duchess of Cambridge

В четверг принц Луи отмечает свой второй день рождения, и в честь этого события его родители, герцог и герцогиня Кембриджские, поделились фотографиями мальчика, нарисовавшего радугу - символ надежды во времена эпидемии коронавируса.

Британские дети по всей стране рисуют радуги и вывешивают рисунки в окнах своих домов, на деревьях, или отправляют их в больницы в поддержку врачей, борющихся за жизни пациентов.

Принц Луи сделал отпечатки своих ладошек в цветах радуги. Скорее всего, он занимался этим вместе со своими старшими братом и сестрой, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, получившим такое задание в школе, как и другие дети в Великобритании.

Недавно герцогиня Кейт со смехом призналась, что не сказала детям о том, что начались пасхальные каникулы, и обучение на дому продолжалось все две недели каникул.

"Это было сделано, чтобы как-то упорядочить нашу жизнь. Прекрасно, что сейчас есть столько подсказок и занятий в интернете, которые просто удовольствие делать вместе с детьми, так что мы не занимались исключительно учебой", - объяснила Кейт.

Она также призналась, что была удивлена, насколько ее дети в курсе происходящего - пандемии коронавируса, и старается обсуждать это с ними доступным для них образом.

Правообладатель иллюстрации The Duchess of Cambridge

Фотографии принца Луи сделаны самой Кейт в королевском поместье Сандригем в графстве Норфолк, где семья находится с начала карантина.

Герцогиня Кембриджская известна своей любовью к фотографии и является патронессой Королевского фотографического общества Великобритании.

С ее стороны уже стало традицией обнародовать собственные фотографии своих детей в честь их дней рождений.

Дедушка принца Луи принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская поздравили своего внука с днем рождения в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @ClarenceHouse A very Happy Birthday to Prince Louis, who turns two today. 🎂



The young Prince enjoys a hug from his Grandfather, The Prince of Wales. pic.twitter.com/olLLGASxX8 — Clarence House (@ClarenceHouse) 23 апреля 2020 г.

Правообладатель иллюстрации The Duchess of Cambridge

Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский - пятый в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза, отца принца Уильяма и старших брата и сестры.

Он родился 23 апреля, в День святого Георга, в частном крыле лондонской больницы Сент-Мэри.

В 11 недель он был крещен архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в присутствии семьи и друзей.