Пипеток не достать: Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Собянин на открытии нового инфекционного центра в поселении Вороновское

Москва не дошла даже до середины пути к пику вспышки коронавируса, заявил в четверг мэр города Сергей Собянин. Он рассказал о дефиците медицинского оборудования, нехватке пипеток для тестов на вирус и готовности властей усилить режим самоизоляции, но не вводить войска.

Собянин дал интервью телеканалу "Россия 24". Би-би-си выбрала самые важные фрагменты - в том числе о том, почему же в Москве нельзя гулять с детьми (цитаты по Интерфаксу и РИА Новости).

Когда будет пик заболеваний

В Москве нет "какой-то драматической ситуации роста" заболеваемости коронавирусом, число людей, которым официально поставлен диагноз каждый день увеличивается на 8-15%, сказал Собянин.

За сутки к утру четверга в Москве были подтверждены 1959 новых случаев коронавируса, всего зарегистрировано 33 940 случаев.

Однако есть "и ряд других факторов", которые свидетельствуют о том, что "проблема не уходит, она нарастает", продолжил Собянин. Что это за факторы, он не пояснил.

До сих пор власти предсказывали пик пандемии к маю. Мэр Москвы в интервью дал менее конкретный, но более мрачный прогноз. "Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика, - сказал он. - Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли".

"Мы еще несколько недель как минимум будем справляться с теми вызовами, которые есть", - пояснил Собянин".

Будут ли ужесточать режим

Действующий в Москве режим ограничений "оптимален для той ситуации, которая есть в нашем городе", сейчас нет необходимости его ужесточать, тогда как в других странах для борьбы с коронавирусом вводят войска, заявил Собянин.

С 15 апреля в городе действует пропускной режим. С 22 апреля он работает в автоматическом режиме - в метро можно пройти только по карте "Тройка", привязанной к спецпропуску, а автомобилистам грозят штрафы с камер видеонаблюдения. Пропуск можно получить на работу, в медицинское учреждение и на иные цели (два раза в неделю).

На вопрос, возможно ли ужесточение мер в дальнейшем, мэр ответил так: "Всегда есть возможность ужесточения режима, но оно должно быть чем-то обосновано". По его словам, усилить пропускной режим власти могут "точечно, донастраивая этот механизм".

Собянин привел пример: действующее сейчас предприятие значительно завышает количество заявок на электронные пропуска для работающих на нем сотрудников - "вот эту настройку можно ужесточать, добиваясь от предприятия, от граждан неукоснительного соблюдения требований".

"Во многих других крупных городах [мира были] несколько мягкие, очень демократичные меры - а потом вынуждены вводить войска на улицы! Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживается большинство москвичей. Они ведут себя очень ответственно, и это дает возможность нам не ужесточать те меры, которые принимаются", - сказал Собянин.

Ситуация в больницах

Система здравоохранения и больничная сеть Москвы справляются, но чтобы они справлялись и дальше, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек и врачей, которые будут заниматься лечением людей с коронавирусом, сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы говорил, что власти притормозили ввод в строй новых коронавирусных больниц, поскольку поток пациентов оказался ниже спрогнозированного. Однако накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в "Фейсбуке", что число госпитализаций снова растет, и больных поступает больше, чем выписывается.

В четверг утром о том, что в Москве вновь наблюдается рост числа госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом, сообщил уже городской оперативный штаб: "На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на Covid-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется".

Накануне, 22 апреля, в московские больницы попали около 1 800 человек с подозрением на коронавирус, а в четверг число отправленных в стационары выросло уже до 1 900.

"На сегодняшний день мест сегодня хватает, - сказал в интервью Собянин. - Работают около 15 тысяч "коронавирусных" коек". По его словам, в ближайшие неделю-полторы это количество планируется почти удвоить - "с таким расчетом, чтобы довести до максимума 27-30 тысяч коек".

О том, что всего Москве может потребоваться "все 30 тысяч коек" для лечения больных Covid-19, накануне писал Проценко.

Чего не хватает

Собянин при этом чуть ли не впервые признал, что в Москве есть серьезные проблемы с лечением коронавируса. И дело не в больницах, которых хватает, а в оборудовании и элементарных медицинских изделиях, в том числе пипетках.

"Построить [больницу] проще, чем оснастить оборудованием необходимым для больницы. Всё дефицит - особенно аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты реанимации, специфические аппараты, требующиеся для борьбы с коронавирусом, для снабжения наших больниц и той, которую построили, и той, которую переводим в другой режим работы", - сказал он.

На прошлой неделе число тестов на коронавирус в Москве пришлось сократить из-за недостатка расходных материалов.

"Еще две-три недели назад мы делали три-четыре тысяч тестов, затем довели до 20 тыс. тестов. Мы вынуждены на той неделе были уменьшить на пять тысяч число ежедневного тестирования, потому что расходных материалов просто нет в мире", - сказал Собянин.

"Просто пластиковые пипетки для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам и так далее, они специфичные маленькие, казалось бы, совершенно никчемные, но их достать не так просто - [достаем] с трудом, заключая контракты и вытаскивая из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны для этого", - посетовал мэр Москвы.

При этом он попросил москвичей не заниматься самолечением, припугнув статистикой: "Две трети смертей от коронавируса мы имеем от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в больницах".

Почему нельзя гулять с детьми

Наконец, мэр Собянин объяснил, почему же москвичам запрещают гулять с детьми, хотя в других странах хотя бы одна прогулка в день не возбраняется.

"Я себе представляю: двор дома, в котором проживают три-четыре тысячи людей, из них около одной тысячи детей, и они все вываливают на прогулки. Дети общаются друг с другом, мамы друг с другом, здесь бабушки с детьми и так далее. В течение суток-двое они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть", - привел пример Собянин.

"И мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии", - мрачно добавил мэр.