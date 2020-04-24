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Власти США и европейских стран принимают меры для помощи бизнесу в условиях пандемии коронавируса. В США в ночь на пятницу Палата представителей одобрила законопроект о выделении малому бизнесу и медицинским учреждениям финансовой помощи в размере 484 млрд долларов.

Количество скончавшихся в связи с коронавирусом в США приближается к 50 тысячам. В стране, по официальным данным, 26,4 миллиона безработных - это более 15% от числа трудоспособных граждан в США.

Ранее лидеры стран Евросоюза решили создать специальный фонд для оказания чрезвычайной помощи европейским компаниям и странам, наиболее пострадавшим от вспышки коронавируса. Фонд должен появиться в течение следующих двух месяцев, изначально в него будет направлено 540 млрд евро.

Кроме того, деньги бизнесу выделяют национальные правительства.

Число заразившихся коронавирусом в мире, по данным на утро пятницы, превысило 2,7 млн, умерли более 190 тысяч человек, выздоровевших и выписанных из больниц пациентов во всем мире - почти 750 тысяч.

В Китае за минувшие сутки было зафиксировано всего шесть случаев заражения коронавирусом, ни одной смерти зарегистрировано не было.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в четверг заявил, что правительство предоставит бесплатные тесты всем работникам важных отраслей, которым разрешалось ходить на работу во время карантина.

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С заходом солнца 23 апреля начался священный для всех мусульман мира месяц Рамадан. По традиции, в Рамадан верующие полностью отказываются от еды и питья с рассвета и до заката.

Обычно после заката многие мусульмане спешат в мечеть на молитву, а после нее остаются для совместной трапезы.

В этом году массовые собрания в мечетях и общие ужины наверняка будут запрещены во многих странах.

В совете мусульман Британии в ночь на пятницу предупредили, что пандемия может привести к тому, что многие мечети Британии, которые содержатся на средства прихожан, могут закрыться навсегда.

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Верховная рада Украины может назначить бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Соответствующее предложение Саакашвили на этой неделе сделал президент страны Владимир Зеленский.

Сам Саакашвили пообещал в случае получения должности представить парламенту программу неотложных реформ и добиться того, чтобы Украина перенесла экономический кризис с наименьшими потерями, для чего политик намерен сосредоточиться на работе с МВФ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После выписки из больницы Джонсон восстанавливается в загородной резиденции

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в понедельник вернется к исполнению своих обязанностей, сообщает Telegraph.

Членов правительства попросили подготовиться к тому, что премьер вернется к работе в начале следующей недели, но окончательное решение будет зависеть от состояния Джонсона, подчеркивают источники издания на Даунинг-стрит.

"Он вернется в критический момент, когда в стране уже больше месяца действует локдаун, и министры надеются, что он придаст импульс работе над стратегией выхода из кризиса", - пишет газета.

Министры кабинета волнуются, что продолжительные карантинные меры могут привести к краху десятков тысяч компаний и причинить непоправимый ущерб экономике, подчеркивают в Telegraph.

Джонсон переболел коронавирусом и провел три дня в отделении реанимации лондонской больницы Сент-Томас.12 апреля премьера выписали. Последние 12 дней он провел в загородной резиденции Чекерс, участвуя в видеоконференциях с членам правительства. В среду он поговорил по телефону с королевой Британии Елизаветой II.

Пока премьер был в больнице, функции его заместителя исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб. В ежедневных брифингах по ситуации с коронавирусом принимали участие и другие министры.

Франция вслед за Данией и Польшей решила не предоставлять финансовую помощь компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, пишет Business Insider.

Французское правительство выделяет бизнесу пакет финансовой помощи в размере 108 млрд долларов, но компаниям, главный офис которых находится в офшорной зоне, а также компаниям, контролирующим зарегистрированные в офшорах фирмы, ничего не достанется. Об этом в четверг заявил министр финансов Брюно ле Мэр.

"Существуют правила, которым надо следовать. Если компании досталась финансовая помощь из бюджета, она не может платить дивиденды и не может выкупать свои акции", - добавил он.

В начале апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что компании, которые рассчитывают на финансовую помощь, должны платить налоги внутри страны. В субботу такое же решение приняло правительство Дании.

Пентагон и американские разведчики уделяют серьезное внимание версии о том, что коронавирус 2019-nCoV может быть использован как биологическое оружие.

Речь идет не о теории о лабораторном происхождении вируса, пишет издание Politico, а в том, может ли он быть превращен в оружие экстремистами или преступниками.

В четверг представитель американского военного ведомства Майк Эндрюс заявил, что в рамках программы Пентагона по биологической и химической безопасности в исследования и борьбу с коронавирусом вложено 150 млн долларов.

"В своем естественном виде вирус может быть использован как биологическое оружие менее продвинутыми в техническом отношении группами, либо страна с программой биологического оружия может изменить его характеристики", - говорит Энди Уэбер, бывший заместитель министра обороны США в администрации Барака Обамы.

Департамент внутренней безопасности США в четверг выпустил заявление о "мобилизации экстремистов и внутренних террористов" в связи с пандемией, пишет Politico. Угроза, которую они представляют, может в период карантина возрасти, добавили в ведомстве.

В его заявлении перечисляются задержания людей, угрожавших чиновникам или грозивших совершить теракт из-за принятых в США ограничительных мер. Один из арестованных, например, грозился убить губернатора штата Нью-Мексико, другой - взорвать штаб-квартиру полиции в Орландо.

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов