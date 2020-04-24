Группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новую песню
Британская рок-группа Rolling Stones впервые с 2012 года выпустила новый сингл. Композиция Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") отсылает к пандемии коронавируса, а записана была в условиях карантина в Британии.
Сэр Мик Джаггер поет строчки, которые можно перевести, как “жизнь была прекрасна, но теперь мы все в локдауне / Я будто призрак, живущий в городе-призраке”.
В заявлении группы говорится, что песню начали записывать еще год назад, но закончили работать над ней уже в условиях изоляции.
В клипе на песню можно увидеть опустевший Лондон и другие города.
Последний новый альбом Rolling Stones под названием A Bigger Bang вышел в 2005 году.
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"Да, прошло очень много времени. И для меня лично одна из проблем в том, что хочется, чтобы материал был очень хорошим", - сказал Джаггер в интервью Apple Music.
"Я очень строго отношусь к себе. Если я что-то пишу, или мы что-то делаем вместе с Китом Ричардсом, то материал не может быть просто хорошим, он должен быть отличным", - добавил он.
Музыкант сказал, что надеется записать еще несколько песен в изоляции и признал, что группа пока не понимает, когда сможет продолжить мировое турне.
"Мы не знаем, когда снова состоится футбольныый матч. Мы не знаем, когда снова будут концерты", - сказал он.