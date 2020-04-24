Коронавирус в России: более 5 тысяч новых случаев за сутки

Правообладатель иллюстрации Getty Images

За последние сутки в России выявили 5 849 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших по стране составило 68 622 человека.

2 957 новых случаев приходятся на Москву. Всего в столице зафиксировано 36 897 случаев коронавируса.

677 пациентов с коронавирусом за последние сутки выздоровели, из них в Москве - 287. Общее число выздоровевших составило 5 568 человек.

60 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки умерли. Общее число умерших в России составило 615 человек.

Темпы роста числа заболевших снова начали расти после спада, продолжавшегося несколько дней. Так, в среду в России выявили 5 236 случаев заболевания коронавирусом, примерно половину из них (2 548) - в Москве, а в четверг - 4 774 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 1 959 приходилось на Москву.

Москва: "резерв коек есть, но он не бесконечен"

В Москве, на которую приходится большинство зарегистрированных в стране случаев коронавируса, для борьбы с Covid-19 задействовано более 40% ресурсов городской системы здравоохранения, сообщила в интервью Первому каналу заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе растет число тяжелых больных с коронавирусом, у которых развивается пневмония: "Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1300-1400 человек, то сегодня это уже 1900 госпитализированных, в понедельник было 1800. Это требует подготовки дополнительных коек" (цитата по Интерфаксу).

Для таких тяжелых больных в Москве до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, как в федеральных, так и в частных клиниках. пообещала Ракова. При этом она добавила, что в столице еще есть резерв коек, но он не бесконечен.

Регионы: рабочий пропуск нужно будет оформлять каждый день

В среду минкомсвязи объявило, что заявки на внедрение системы цифровых пропусков, аналогичной той, которая уже действует в Москве и Подмосковье, подали 21 регион. В первую очередь к ней подключат семь областей в Центральной России: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире РБК рассказал некоторые подробности о том, как будет действовать эта система в регионах.

По его словам, формат пропуска будет единообразным для всей страны и предъявить его можно будет не только в том регионе, где он был получен. В ведомстве прогнозируют, что в каждом российском регионе пропуск заходят получить около 10% жителей.

При этом если жители Москвы и Подмосковья могут получить рабочий пропуск сразу до конца месяца, то в регионах такой пропуск будет выдаваться только на 12 часов, заявил Качанов. По его словам, такие пропуска будут предназначены для тех, кому поездки в офис будут нужны эпизодически.

Чтобы работник получил постоянный рабочий пропуск, действующий до конца карантина, соответствующую заявку должен подать его работодатель.