В Лондоне начинается суд по иску Меган Маркл к таблоиду из-за публикации письма отцу

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В Лондоне начинаются слушания по иску герцогини Сассекской, супруги принца Гарри, против газеты Mail on Sunday из-за публикации письма Меган, адресованного отцу.

В феврале 2019 года издание опубликовало несколько статей, цитируя рукописное письмо герцогини Сассекской, которое предназначалось ее отцу Томасу Марклу.

Слушания будут проводиться в удаленном режиме из-за введенного в Британии карантина. Первый этап судебного процесса не предусматривает дачи свидетельских показаний.

Адвокаты герцогини утверждают, что статьи Mail on Sunday не соответствуют действительности и унижают личное достоинство Меган. В октябре прошлого года они подали иск против газеты и медиакомпании Associated Newspapers, которой она принадлежит.

По мнению адвокатов Меган, издание неправомерно использовало частную информацию и нарушило авторские права и закон о защите персональных данных, принятый в 2018 году.

Представитель Mail on Sunday ранее заявил, что газета считает свой материал соответствующим всем стандартам и будет яростно защищаться в суде.

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Сложные отношения

Отношения между Меган Маркл и ее отцом ухудшились накануне ее свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года. Томас Маркл не смог присутствовать на церемонии. Перед этим он перенес операцию на сердце и попал в новостные заголовки, когда стало известно, что он сделал несколько постановочных фотографий своей подготовки к свадьбе и даже якобы заработал на этом деньги.

В документах, поданных юристами Меган Маркл, содержатся обвинения в адрес Mail on Sunday и других таблоидов в том, что они занимались травлей, унижали, манипулировали отцом герцогини и поспособствовали ссоре между ним и дочерью.

Также в них содержатся текстовые сообщения, которые принц Гарри отправил тестю накануне своей свадьбы с просьбой не общаться с прессой и позвонить ему и дочери.

Герцогиня пропустила звонок от отца в 4:57 утра в день свадьбы, и после этого он с ней больше не связывался, говорится в документах.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Меган Маркл не общалась с отцом со дня свадьбы

По мнению адвокатов, издание неправильно процитировало письмо, которое было сугубо личным и не подлежало публикации, чтобы выставить герцога и герцогиню в неприглядном свете.

Сама газета утверждает, что члены королевской семьи, включая герцогиню, являются объектами публичного освещения, и людям интересно знать, что происходит в их личной и семейной жизни.

В понедельник стало известно, что принц Гарри и Меган прекращают сотрудничество с британскими таблоидами.

В письме, отправленном главным редакторам газет и сайтов, входящих в холдинги Sun, Mirror, Mail и Express, говорится, что герцог и герцогиня Сассекские приняли свое решение из-за появляющихся в изданиях новостных историй, которые искажают правду, являются недостоверными или вторгаются в личную жизнь.

В январе пара объявила о сложении с себя королевских обязанностей и с 1 апреля официально перестала их исполнять. Незадолго до закрытия границы США из-за пандемии коронавируса принц с семьей покинули Канаду и перебрались в родной для Меган штат Калифорния, где они, по сообщениям прессы, собираются купить поместье.