Телескоп "Хаббл" отпраздновал свое 30-летие снимком далекого космоса

Правообладатель иллюстрации NASA/ESA Image caption Более крупный объект на снимке - туманность NGC 2014, а соседний - NGC 2020

В этот день 30 лет был запущен на орбиту телескоп "Хаббл", и в честь этого события была выпущена фотография далекого космоса.

На снимке - район формирования звезд, находящийся за пределами нашей галактики - Млечного пути. Он находится в 163 тыс. световых лет от Земли.

Более крупный объект является туманностью NGC 2014, а соседний объект называется NGC 2020.

Астрономы называли эту группу туманностей космическим рифом из-за ее схожести с подводным миром Земли.

Как известно, в первые же недели после запуска "Хаббла" в оптической системе был выявлен дефект, из-за которого не удавалось достичь необходимой резкости изображения. Эту проблему вскоре устранили с помощью системы коррекции.

Сделанные "Хабблом" снимки планет, звезд и галактик навсегда поменяли наше представление о космосе.

Многие считают, что это самый важный научный инструмент из всех, когда-либо созданных человеком.

Эксплуатация автоматической обсерватории продолжается и сейчас.

Космическое агентство НАСА заявило, что финансирование телескопа будет продолжаться до тех пор, пока его использование будет продуктивным.

В прошлом году благодаря полученным с него данным было опубликовано около тысячи научных работ, поэтому, несомненно, он остается в авангарде научных открытий.

В качестве подтверждения этого в честь 30-летия запуска астрономы обещают показать новую фотографию с телескопа.

Правообладатель иллюстрации NASA/ESA Image caption Каждый год на день рождения "Хаббл" публикуется новая фотография, сделанная телескопом

Понятно, что инженеры тщательно следят за состоянием систем "Хаббла". К счастью, все четыре основных инструмента на борту - две камеры и два спектрографа - функционируют без нареканий.

Ранее слабым местом телескопа были шесть гироскопов, которые помогают поворачивать обсерваторию и наводить ее на объекты, при этом стабилизируя получаемую картину.

Эти устройства периодически выходили из строя, и во время последнего техобслуживания в рамках миссии "Атлантис" по программе "Спейс шаттл" астронавты заменили все шесть гироскопов.

Три из них после этого уже вышли из строя, но, как сказала научный сотрудник программы из НАСА Дженнифер Вайсман, особого повода для волнения нет.

"Номинально нам требуются три гироскопа, но мы можем работать даже с одним благодаря изобретательности инженеров", - сказала она. Считается, что телескоп сможет исправно функционировать еще несколько лет.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption В последний раз "Хаббл" ремонтировали в 2009 году

Старт космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который призван стать преемником "Хаббла", назначен на этот год, но присутствие на орбите современной обсерватории расширит возможности "Хаббла", а не спишет его за ненадобностью.

Это объясняется тем, что новый телескоп сможет видеть космос в более длинных световых волнах, чем "Хаббл". Они будут дополнять друг друга и в некоторых случаях работать в тандеме для получения более полной картины.

Проект "Хаббл" стал большим подспорьем для астрономов по всему миру, и в частности в Европе, рассказала научный сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА) Антонелла Нота. ЕКА эксплуатирует "Хаббл" наравне с НАСА.

"В меморандум о взаимопонимании была включена гарантия о том, что европейские астрономы получат 15% времени на работу с телескопом на весь период миссии. Если взять суммарное время, которое получили европейские астрономы, то получится 22%. И это рецензируемый процесс, так что нам не нужно было даже напоминать о себе. Европейские астрономы - люди творческие, они толковы и занимаются передовой наукой", - рассказала она в интервью Би-би-си.

Машина открытий

Это звучит как клише, но "Хаббл" в буквальном смысле стал машиной открытий.

До запуска телескопа в 1990 году астрономы не знали возраст Вселенной. Кто-то думал, что ей 10 млрд лет, кто-то настаивал на возрасте в 20 млрд лет.

Благодаря изучению "Хабблом" пульсирующих звезд ученым удалось сузить расхождения в оценках ее возраста, и теперь нам известно, что нашей Вселенной 13,8 млрд лет.

Обсерватория сыграла важную роль в нашем понимании расширения космоса, исследование по этой теме было удостоено Нобелевской премии "Хаббл" представил окончательные доказательства существования сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Правообладатель иллюстрации NASA/ESA Image caption В ходе исследований Deep Field телескоп был направлен на определенную часть неба в течение нескольких дней для выявления тусклых галактик

Сейчас кажется удивительным, что в момент запуска "Хаббла" ученым не была известна ни одна экзопланета - то есть планета, вращающаяся вокруг звезды вне Солнечной системы. Сейчас "Хаббл" - лидер в изучении далеких миров и в исследовании их атмосфер.

И хотя современные восьмиметровые наземные телескопы могут делать многое так же, как и "Хаббл", а в чем-то его даже превосходят, у космической обсерватории нет конкурентов в том, что касается исследований далекого космоса.

Проведенные им исследования Deep Field, в ходе которого телескоп был направлен на определенную часть неба в течение нескольких дней для выявления тусклых галактик, стали одним из выдающихся достижений в астрономии.

Эти исследования дали нам представление о том, как выглядела Вселенная через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Благодаря своим точным инфракрасным детекторам космический телескоп имени Джеймса Уэбба сможет заглянуть еще дальше.

Правообладатель иллюстрации NASA/ESA Image caption Фото туманности Вуаль, сделанное телескопом

Одним из астронавтов на борту космического челнока "Дискавери", который 25 апреля 1990 года вывел "Хаббл" на орбиту", стала Кэтрин Салливан. Она описала этот процесс в своей книге "Отпечатки рук на "Хаббле"".

"Хаббл" внес огромный вклад в науку. Но до начала написания книги я не осознавала, насколько "Хаббл" благодаря своим великолепным снимкам и их умопомрачительному применению стал частью современной популярной культуры", - сказала она в интервью Би-би-си.

"Я почти везде вижу "Хаббл" на арендованных фургонах компании U-Haul, на татуировках, на коробках для школьных завтраков, на футболках, в рекламе".

"И я думаю, отчасти это связано с тем, что "Хаббл" начал работать в то время, когда шло становление интернета".

"Благодаря ему люди смогли воочию увидеть фотографии".

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Космический телескоп имени Джеймса Уэбба сможет видеть космос в более длинных световых волнах, чем "Хаббл"

***