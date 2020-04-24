ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%. Поможет ли это экономике?

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Банк России на заседании в пятницу решил снизить ключевую ставку с 6% до 5,5% на фоне спада экономики, вызванного пандемией коронавируса и жестким карантином.

"Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики", - говорится в заявлении регулятора. В ЦБ допускают, что на ближайших заседаниях ставку снизят еще раз.

Параллельно ЦБ ухудшил прогноз по экономике России на этот год. В банке полагают, что уже во втором квартале ВВП сократится, а затем экономика будет постепенно восставливаться.

По итогам 2020 года ВВП снизится на 4-6%, прогнозируют в банке. В 2021 году регулятор ожидает восстановительного роста на уровне 2,8-4,8%

Экономика и пандемия

В последний раз Центральный банк снижал ставку до этого уровня в сентябре 2013 года.

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в конце марта было принято решение не менять ключевую ставку.

Но затем ситуация в российском обществе и экономике резко изменилась: как раз в конце марта в России начали вводить карантинные меры из-за пандемии коронавируса, были закрыты многие виды бизнеса, а доходы части населения упали. Это также происходило на фоне падения цен на нефть.

Уже через две недели после мартовского решения о ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность ее дальнейшего снижения.

"Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", - рассуждала она 3 апреля.

10 апреля Набиуллина, которая начала давать регулярные онлайн-конференции, заявила, что по итогам 2020 года российская экономика может сократиться. В ходе онлайн-конференции в прошлую пятницу глава ЦБ снова напомнила о возможности снижения ставки и уже обозначила конкретный срок.

"Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров [24 апреля]", - говорила тогда глава Банка России.

Как поясняла Набиуллина, предпосылками для возможного снижения ставки стали изменения в экономике страны, например, замедление годового роста цен до 2.9%.

"Агрессивное снижение"

Экономисты и аналитики заявления Набиуллиной восприняли как однозначный сигнал: ЦБ будет снижать ставку. Дальше они спорили лишь о размере снижения и в целом эффективности этой меры для поддержки экономики.

Решение о снижении ставки не принесет большой поддержки российской экономике, однако с политической точки зрения позволит ЦБ избежать критики со стороны властей и оппозиции, пишут экономисты BCS Global Markets.

"Внезапная остановка экономики требует масштабной поддержки бизнеса и граждан, как со стороны правительства, так и со стороны Центрального банка", - говорится в отчете Совкомбанка.

В отчете банка говорится, что снижение ставки окажет "существенную помощь экономике", так как кредиты, в том числе ипотека, станут более доступными для бизнеса и населения.

"Население и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку и снизить долговую нагрузку", - говорится в отчете Совкомбанка.

Это не первый раз, когда ЦБ снижает ставку, чтобы стимулировать экономику. В начале февраля ЦБ в шестой раз подряд с июня 2019 года снизил ключевую ставку - на 0,25 процентных пункта до 6% . Это произошло на фоне слабого спроса и низкой инфляции, а также опасений по поводу распространения коронавируса. Однако к последующему ускорению роста ВВП это не привело.

В Совкомбанке полагают, что ЦБ придется снижать ставку и дальше - вплоть до 5%. Однако в BCS, например, полагают, что ЦБ, скорее всего, "будет вынужден вновь возвратиться к вопросу о повышении ставки".

"Вероятно, это произойдет не ранее второго полугодия, когда экономическая ситуация, возможно, уже не будет столь критичной, как сейчас", - считают в компании.

Центральные банки во многих странах мира в ответ на кризис снижают ставки и начинают программы стимулирования экономики. Например, в марте на понижение уровня ключевой ставки решились в том числе американская ФРС, Банк Англии, центробанки Южной Кореи и Австралии.