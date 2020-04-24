Рамадан в разгар пандемии коронавируса: пустые мечети и нарушенные запреты

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В пятницу для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан. Практически во всех мусульманских странах действует режим карантина, однако не везде люди готовы его соблюдать в этот особый для верующих период.

Например, в Сирии, Египте и Дубае ограничительные меры ослаблены, открылись дополнительные магазины, находиться на улице в эти дни можно дольше обычного.

В Пакистане некоторые проповедники открыли свои мечети вопреки призывам властей совершать молитвы дома. По их мнению, именно сейчас верующим важно обращаться к богу сообща. За порядком на улицах пакистанских городов и за соблюдением карантинных норм следят военные и полиция. С начала эпидемии в стране выявлено 11,1 тыс. зараженный Covid-19, умерли 237 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верующие в Пакистане под наблюдением полиции

В Национальной мечети в столице Малайзии Куала-Лумпуре соблюдены все нормы социального дистанцирования. К тому же большинство верующих в этой стране, в отличие от Пакистана, предпочли остаться дома. При этом в Малайзии выявлено гораздо меньше зараженных - 5603.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главная мечеть Куала-Лумпур практически пуста

Главный муфтий Боснии и Герцеговины Хусейн Каазович совершает пятничную молитву в мечети Сараево при крайне малом числе прихожан. Накануне конституционный суд страны постановил, что власти в течение пяти дней должны отменить ограничения на передвижения людей как нарушающие свободы граждан. В настоящий момент боснийцам разрешается выходить из дома лишь на короткое время и по уважительной причине.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пятничная молитва в мечети в Сараево

В Кении часть жителей исповедует ислам, но из-за пандемии по распоряжению властей все места для богослужений в стране закрыты. Местный мусульманин пришел к мечети в Найроби, чтобы почитать Коран. В стране пока было зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мужчина читает Коран у мечети в Найроби

Власти Таиланда за две недели до начала Рамадана предупредили мусульман о необходимости соблюдения правил во время пандемии. Верующих попросили избегать прикосновений, объятий и поцелуев в щеки, а вместо этого приветствовать друг друга поднятием руки, а также по возможности не ходить в мечети для молитвы. На фото - продовольственный рынок в провинции Наратхиват, где преобладает мусульманское население.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мусульмане покупают еду для праздничного стола

Пандемия коронавируса ухудшила и без того непростое положение палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Многие из-за карантина были вынуждены уехать из Израиля, где они работали. Власти Палестинской автономии приняли решение закрыть мечети. На фото - муэдзин с медицинской маской на лице призывает мусульман к молитве.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Муэдзин призывает людей к молитве перед закрытой мечетью

***