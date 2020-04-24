Правообладатель иллюстрации Getty Images

На пресс-конференции в четверг президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Эксперты говорят, что его советы могут привести к летальным исходам. Производители и регулирующие органы также заявили, что употреблять чистящие средства внутрь крайне опасно.

Попадание дезинфицирующего средства в организм может привести к отравлению и смерти, но никак не поможет в лечении, предупреждают врачи.

Дональд Трамп также предложил подумать об использовании для лечения ультрафиолетового излучения, но оно опасно для кожи.

Производители средств бытовой химии призвали ни в коем случае не употреблять их продукты внутрь.

Трамп уже не первый раз пытается давать советы в области медицины: ранее он предлагал лечиться от Covid-19 лекарством против малярии. ВОЗ не одобряет использование этого препарата в борьбе с вирусом; доказательств его эффективности против коронавирусной инфекции нет.

Что сказал Трамп?

На пресс-конференции в четверг Уильям Брайан, директор отдела научных исследований в министерстве внутренней безопасности США, рассказал о том, что солнечный свет и дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель, быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхностях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пресс-конференция в Белом доме 23 апреля

После него микрофон взял президент. Он предложил протестировать нестандартную терапию - облучение внутренних органов больного светом или ультрафиолетовыми лучами.

Затем он предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующими средствами - или как-то иначе употребляя их внутрь.

"Я не доктор. Но у меня все хорошо вот здесь" - сказал Трамп, указывая на голову.

Что говорят врачи?

У избыточного ультрафиолетового облучения могут быть опасные последствия для кожи, а употребление антисептика, изопропилового спирта или хлорного отбеливателя внутрь смертельно опасно, предупреждают врачи.

"Для легких ничего хуже, чем вдыхание хлорного отбеливателя, быть не может, - заявил агентству Блумберг пульмонолог Джон Балмс. - Дыхательные пути и легкие не выдержат воздействия дезинфицирующего средства даже в виде аэрозоля".

"Отбеливатель или изопропиловый спирт не безопасны даже в сильно разведенном виде. Эта идея совершенно абсурдна", - добавил он.

На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, что с начала пандемии в стране резко увеличилось число жалоб на отравление дезинфирующими средствами. Врачи в очередной раз предупредили американцев об опасности употребления таких средств.

В первые недели вспышки вируса в США Трамп советовал американцам лечиться от него с помощью гидроксихлорохина - средства, производного от хлорохина, который используется в борьбе с малярией. Однако Всемирная организация здравоохранения не нашла доказательств эффективности препарата.

Более того, в пятницу американское Управление пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) выпустило специальное разъяснение, что препараты хлорохин и гидроксихлорохин не должны выписываться пациентам с Covid-19 иначе как в условиях стационара. Применение их в больничных условиях для лечения или клинических испытаний ведомство ранее разрешило в виде исключения.

"Меня беспокоит, что люди могут умереть”, - цитирует Washington Post реакцию Крейга Спенсера, директора департамента в медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Коммерческие компании часто предпочитают не вступать в публичную полемику с Дональдом Трампом, но в данном случае производители дезинфицирующих средств не остались в стороне и призвали не употреблять их изделия вовнутрь.

"Наши дезинфицирующие и гигиенические средства следует использовать строго по назначению и согласно инструкции", - предупреждает британская компания Reckitt Benckiser, которой принадлежат популярные в Америке марки чистящих средств Lysol and Dettol.