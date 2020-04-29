В Иркутской области мэр обвинил чиновников в поджогах. Что известно

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Следственный комитет России начал проверку возможной причастности чиновника к поджогам травы вблизи лесополосы в Усть-Кутском районе Иркутской области. Ранее мэр Усть-Кута снял на видео нескольких сотрудников районной администрации. Он утверждает, что чиновники занимались поджогами. В руководстве района это отрицают.

Что об этом известно?

Что произошло

Вечером во вторник издание "Усть-Кут24" опубликовало пять видеороликов, на которых запечатлено, как местные жители поймали нескольких человек якобы "за поджогами леса".

"Ими оказались первый заместитель главы Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь главы района Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов", - писало издание.

В сообщении также утверждалось, что чиновники якобы "приехали с бензином и поджигали леса", а пожары "снимали с квадрокоптера". При этом на видеозаписях не запечатлены моменты каких-либо поджогов.

Пресс-секретарь Екатерина Анисимова на видео почему-то сидит в лодке в одной лишь куртке (без штанов), а вице-мэр Барс имеет бросающиеся в глаза физические повреждения. "Она [Анисимова] - ходила в лес [поджигать]?" - спрашивает автор видео одной из записей. "С голой жопой?" - переспрашивает у него женщина.

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Автором этих видео оказался не простой местный житель, а мэр города Усть-Кут Александр Душин, которому принадлежат земли в этой местности, рассказал Русской службе Би-би-си корреспондент издания "Тайга.инфо" Ярослав Власов.

Душин признает на видео, что сам осуществляет "контролируемые сельскохозяйственные палы". Сотрудников районной администрации он обвиняет в том, что они ходили в лес "поджигать, чтобы потом устроить шоу, что тут лес горит у Душина".

Сотрудники администрации в свою очередь утверждают, что приехали делать с помощью квадрокоптера съемку "термоточек".

При этом в Иркутской области действует особый противопожарный режим, который запрещает производить палы травы.

Что случилось с чиновниками

Точно неизвестно.

"Мы не знаем о местонахождении наших сотрудников, не знаем, в каком они состоянии", - рассказала сайту телеканала "360" руководитель аппарата администрации Усть-Кутского района Марина Косыгина.

По ее словам, чиновники выехали по официальному заданию главы района определить термоточки. "Они исполняли свои должностные обязанности. Со вчерашнего дня с ними нет никакой связи. <…> Факт поджога не зафиксирован, о котором пишут, а факт насилия налицо", - говорит она.

Русской службе Би-би-си не удалось получить оперативный комментарий в администрации района из-за разницы в часовых поясах.

В чем конфликт?

"В 2020 году должны пройти выборы главы Усть-Кутского района. Действующая глава администрации Тамара Климина выиграла выборы в 2015 году при поддержке ЛДПР, обойдя единоросса, бывшего начальника УФСКН по Волгоградской области Юрия Кононова. Ее называли "несистемным мэром", в 2017-м прокуратура пыталась снять чиновницу с должности", - писала "Тайга.инфо".

Иркутская область - один из немногих регионов, где сохранились прямые выборы мэров (кроме самого Иркутска) и глав районов, отмечает журналист издания Ярослав Власов.

По его словам, ситуация похожа на эпизод противостояния между главой Усть-Кутского района и мэром Усть-Кута перед выборами главы района, на которые возможно пойдут они оба.

"С другой стороны, это вопиющий случай, что мэр города сжигает траву на своей территории, а потом непонятно на каких основаниях задерживает людей", - продолжает Власов.

Что говорит глава района?

"Термоточка, по которой, собственно, и выехали, официально зарегистрирована 28 апреля в 12.11 на площади три га, она там разгорелась за день-два до этой ситуации. Еще было две термоточки, они заехали по пути. А первая, которую я назвала, была конечной", - заявила глава района Тамара Климина.

"Где у нас господин Душин, у него там личное подсобное хозяйство, и он там постоянно обжигает свои угодья, поля и так далее, и каждый год пожар уходит в лес. Об этом знает лесничество. Жители, которые живут ниже по реке Лена, постоянно дышат этим, и на всех планёрках это обсуждается. Такая история повторяется из года в год", - утверждает она.

Мэр города эти слова главы района пока не прокомментировал.

"Со слов начальника полиции я поняла, что Душин ему звонил и говорил, что "тут у меня приехали поджигать, у них бензин". Так лодка же работает на бензине, и одного бака не хватает, чтобы подняться вверх и спуститься вниз. Поэтому у них были канистры с бензином. Еще со слов начальника полиции, Душин ему рассказал, что "они пуганули Барса, когда он был в лесу, он побежал, запнулся о бревно, упал и сломал ключицу". Это вообще невероятная история", - добавила она.

Как и пресс-секретарь районной администрации, Климина утверждает, что связи с сотрудниками нет с вечера вторника.