Путину предлагают продлить режим самоизоляции еще на две недели

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о рисках взрывного роста заболеваемости Covid-19 в случае ослабления режима самоизоляции раньше, чем через две недели. Предложения эпидемиологов будут доложены президенту Владимиру Путину.

Четкого ответа на вопрос, будут ли продлены нерабочие дни в мае и сколько еще продлится режим самоизоляции, введенный в регионах России, к вечеру пятницы не прозвучало. Однако выводы можно сделать из заявлений Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Голикова и Попова в пятницу провели совещание с инфекционистами и эпидемиологами.

"Наши коллеги из других институтов и из системы Роспотребнадзора мне сегодня говорили об этом: нельзя останавливаться, нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста", - сообщила после совещания глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, взрывной рост заболеваемости угрожает России, если режим ограничений не будет продлен еще на "как минимум один инкубационный период".

Длительность инкубационного периода для инфекции Covid-19 составляет 14 дней, напомнила она. Ограничения целесообразно продлить до 12 мая, "как минимум", подтвердил директор научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

В свою очередь вице-премьер Голикова сообщила, что выводы инфекционистов и эпидемиологов будут доложены Путину и премьеру Михаилу Мишустину.

"По завершении совещания с Анной Юрьевной [Поповой] доложим президенту страны и председателю правительства о ваших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных мер и к стратегии выхода из этих ограничительных мер", - сказала Голикова.

"В ближайшее время нельзя говорить, что мы откажемся ото всех ограничительных мер, - предупредила Попова. - Если мы не уговорим граждан соблюдать ограничения на том или ином этапе, мы вернемся назад и вынуждены будем вновь принимать жесткие решения по ограничениям".

"Население устало от ограничений"

"Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем", - сказала Голикова.

Вице-премьер при этом признала, что люди от режима самоизоляции устали.

"Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры, - сказала Голикова. - Нам очень хочется побыстрее выйти, нам очень хочется побыстрее начать работать, потому что мы понимаем, что любые ограничительные меры - это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей".

Если людям четко не объяснить, что после майских праздников могут быть послабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом, люди могут выйти на улицу "в знак протеста", заявил на на совещании заведующий кафедрой микробиологии им. Сеченова Виталий Зверев.

"Если им ничего не скажут и не объяснят, что дальше все будет хорошо, что мы справляемся с ситуацией, то может быть такой массовый выход и в Москве, и в Московской области", - предупредил академик Зверев.

Об усталости граждан в пятницу заявила и вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. "Москвичи устали и стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции", - сказала она в интервью Первому каналу.

На этой неделе в Москве был ужесточен пропускной режим, который начал действовать 15 апреля.

Что говорят в Кремле

В Кремле пока не дали ответа на вопрос, будет ли президент продлять нерабочие дни. Путин ввел нерабочие недели до 30 апреля. До этой же даты в Москве выдают рабочие спецпропуска.

"Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим, поэтому неделя еще впереди есть", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшие дни обращения Путина к россиянам по поводу продления сроков самоизоляции.

В мэрии Москвы заявили, что причин для смягчения карантинных мер в столице на майские праздники нет. Об этом сказал Интерфаксу начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Попова ранее в пятницу говорила, что Роспотребнадзор готовит "рекомендации к майским праздникам", поскольку "сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку".

Депутат Госдумы Юрий Олейников, который в пятницу принимал участие в онлайн-встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, сказал, что "режим самоизоляции будет сниматься потихоньку после 10-12 мая".

Попова же предупредила на совещании с эпидемиологами и вирусологами: "Мы не будем жить так, как раньше, пока у нас не будет защиты или иммунитета в популяции, или иммунитета после заболевания, или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, что он здесь и что он сможет поразить любого из нас".

"Россия идет своим путем"

За последние сутки в России зарегистрировали 5 849 новых случаев заражения коронавирусом, 2 957 новых случаев приходятся на Москву, сообщил утром в пятницу оперативный штаб при правительстве страны. Общее количество заболевших по стране к утру составляло 68 622 человека.

60 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки умерли, 37 из них - в Москве, говорилось в утреннем сообщении. Вечером в пятницу городской оперативный штаб заявил, что в Москве умер еще 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 366.

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом снова начали расти. До этого три дня - со вторника по четверг - штаб докладывал о снижении числа выявленных случаев. Во вторник штаб докладывал о 5 642 новых случаях, в среду - о 5 236, в четверг - о 4 774. Выросло и число смертей - за сутки до этого умерли 42 человека, то есть на 18 меньше.

"Россия идет своим путем", - сказала Попова в интервью каналу "Россия 1". Во-первых, по ее оценке, в России "невысокое количество заболевших" на 100 тысяч населения, "мы в шестом десятке всех стран сегодня". Во-вторых, Россия, по ее словам, единственная страна, где почти половина заразившихся - "люди без симптомов и у которых потом эти симптомы не наступают".