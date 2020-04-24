Стрельба в Канаде: первой жертвой нападавшего была его подруга, но она выжила

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Канадская полиция рассказала о подробностях недавней стрельбы в провинции Новая Шотландия, которая стала самым кровавым подобным происшествием в истории страны. Выяснилось, что стрелявший Гэбриел Уортман сначала напал на собственную подругу, но она смогла укрыться от него в лесу и стала ключевым свидетелем по этому делу.

На настоящее время считается, что за 12 часов Уортман застрелил 22 человека. Преступник знал некоторых из своих жертв, но также стрелял в незнакомых людей и в тех, кто спешил на помощь пострадавшим.

В пятницу суперинтенднат Королевской канадской конной полиции (КККП) Даррен Кэмпбелл назвал настоящими героями прохожих, которые пытались помочь раненным, но погибли сами.

Во время нападения Уортман был одет в настоящую полицейскую форму и передвигался на автомобиле, очень похожем на полицейскую машину, что, по словам Кэмпбелла, внесло в ситуацию дополнительную неразбериху.

Полиция пока не смогла выяснить мотивы этого преступления, а также насколько долго оно планировалось. Однако следователи полагают, что значительная часть оружия, которое использовал Уортман, было нелегально приобретено в США.

Уортман был убит в перестрелке с полицией на заправочной станции в Энфилде около полудня 19 апреля.

Что еще стало известно?

Все началось вечером в субботу 18 апреля в городке Портапик в провинции Новая Шотландия. В полицию поступили сообщения о выстрелах. Прибывшие на место полицейские обнаружили несколько тел и горящие дома. Они также встретили водителя, который рассказал, что в него стреляли из полицейской патрульной машины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сообщается, что Уортман был владельцем этой зубной клиники в Новой Шотландии

Полиция искала злоумышленника до утра. Около 6 утра из леса появилась подруга убийцы, прятавшаяся там всю ночь. Она рассказала, что Гэбриел напал на нее, что он вооружен и у него есть несколько машин, замаскированных под полицейские.

По словам суперинтенданта Кэмпбелла, нападение на подругу сыграло важную роль в дальнейшем поведении преступника и "вполне могло послужить катализатором" последующих убийств, хотя не исключено, что по крайней мере некоторые из них могли быть и преднамеренными.

Многие в Канаде задаются вопросом, почему полиция, зная о том, что стрелок может быть одет в полицейскую форму, еще в субботу вечером не выступила с экстренным предупреждением. На это Кэмпбелл заявил, что полиция не могла предвидеть, как будут развиваться события, однако к тому моменту полагала, что уже обнаружила все три копии полицейских автомобилей. По его словам, лишь после опроса подруги Уортмана выяснилось, что у него был еще и четвертый автомобиль.

Представители КККП заявили, что в воскресенье они были уже готовы сделать экстренное заявление для жителей, но до этого Уортмана застрелили в Энфилде.

Правообладатель иллюстрации RCMP in Nova Scotia Image caption Констебль Хайди Стивенсон служила в полиции 23 года

Жертвы преступления, кто они?

Среди погибших оказались учитель, медсестра, ухаживавшая за больными коронавирусом и офицер полиции. Сначала было обнародовано имя убитой во время перестрелки Хайди Стивенсон - констебля, которая служила в полиции 23 года и была матерью двоих детей. Другой полицейский, констебль Чэд Моррисон, был ранен, но сейчас поправляется в больнице.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время поимки нападавшего сгорело несколько автомобилей

Еще одной жертвой стала Хезер O'Брайен из Викторианского ордена сестер милосердия, которая помогала престарелым во время карантина. Погибла у ее коллега по благотворительной организации Кристен Битон. Погибла также мать двоих детей, учительница младших классов Лиса Маккалли.

Среди убитых - Шон Маклауд и его подруга Аланна Дженкинс, а также их сосед Том Бэгли, который был убит, когда в воскресенье утром зашел проверить, все ли у них в порядке. "Он погиб, когда спешил на помощь, и если бы вы его знали, вы бы сразу это поняли, потому что уж такой он был человек. Многие высоко ценили его", - написала на своей странице в Фейсбуке его дочь Шарлин Бэгли.

В интернете был открыт счет для сбора средств на похороны целой семьи: Джолин Оливер, ее мужа Аарона Така и их дочери Эмили Так. Родственники сообщили также о гибели супругов Джейми и Грега Блэр.

Полиция пока не обнародовала весь список погибших, среди которых есть женщины и мужчины.

Поскольку в провинции Новая Шотландия сохраняется карантин, на этой неделе состоится виртуальная национальная акция в память о жертвах этого преступления.