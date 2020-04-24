Стрельба в Канаде: первой жертвой нападавшего была его подруга, но она выжила
Канадская полиция рассказала о подробностях недавней стрельбы в провинции Новая Шотландия, которая стала самым кровавым подобным происшествием в истории страны. Выяснилось, что стрелявший Гэбриел Уортман сначала напал на собственную подругу, но она смогла укрыться от него в лесу и стала ключевым свидетелем по этому делу.
На настоящее время считается, что за 12 часов Уортман застрелил 22 человека. Преступник знал некоторых из своих жертв, но также стрелял в незнакомых людей и в тех, кто спешил на помощь пострадавшим.
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В пятницу суперинтенднат Королевской канадской конной полиции (КККП) Даррен Кэмпбелл назвал настоящими героями прохожих, которые пытались помочь раненным, но погибли сами.
Во время нападения Уортман был одет в настоящую полицейскую форму и передвигался на автомобиле, очень похожем на полицейскую машину, что, по словам Кэмпбелла, внесло в ситуацию дополнительную неразбериху.
Полиция пока не смогла выяснить мотивы этого преступления, а также насколько долго оно планировалось. Однако следователи полагают, что значительная часть оружия, которое использовал Уортман, было нелегально приобретено в США.
Уортман был убит в перестрелке с полицией на заправочной станции в Энфилде около полудня 19 апреля.
Что еще стало известно?
Все началось вечером в субботу 18 апреля в городке Портапик в провинции Новая Шотландия. В полицию поступили сообщения о выстрелах. Прибывшие на место полицейские обнаружили несколько тел и горящие дома. Они также встретили водителя, который рассказал, что в него стреляли из полицейской патрульной машины.
Полиция искала злоумышленника до утра. Около 6 утра из леса появилась подруга убийцы, прятавшаяся там всю ночь. Она рассказала, что Гэбриел напал на нее, что он вооружен и у него есть несколько машин, замаскированных под полицейские.
По словам суперинтенданта Кэмпбелла, нападение на подругу сыграло важную роль в дальнейшем поведении преступника и "вполне могло послужить катализатором" последующих убийств, хотя не исключено, что по крайней мере некоторые из них могли быть и преднамеренными.
Многие в Канаде задаются вопросом, почему полиция, зная о том, что стрелок может быть одет в полицейскую форму, еще в субботу вечером не выступила с экстренным предупреждением. На это Кэмпбелл заявил, что полиция не могла предвидеть, как будут развиваться события, однако к тому моменту полагала, что уже обнаружила все три копии полицейских автомобилей. По его словам, лишь после опроса подруги Уортмана выяснилось, что у него был еще и четвертый автомобиль.
Представители КККП заявили, что в воскресенье они были уже готовы сделать экстренное заявление для жителей, но до этого Уортмана застрелили в Энфилде.
Жертвы преступления, кто они?
Среди погибших оказались учитель, медсестра, ухаживавшая за больными коронавирусом и офицер полиции. Сначала было обнародовано имя убитой во время перестрелки Хайди Стивенсон - констебля, которая служила в полиции 23 года и была матерью двоих детей. Другой полицейский, констебль Чэд Моррисон, был ранен, но сейчас поправляется в больнице.
Еще одной жертвой стала Хезер O'Брайен из Викторианского ордена сестер милосердия, которая помогала престарелым во время карантина. Погибла у ее коллега по благотворительной организации Кристен Битон. Погибла также мать двоих детей, учительница младших классов Лиса Маккалли.
Среди убитых - Шон Маклауд и его подруга Аланна Дженкинс, а также их сосед Том Бэгли, который был убит, когда в воскресенье утром зашел проверить, все ли у них в порядке. "Он погиб, когда спешил на помощь, и если бы вы его знали, вы бы сразу это поняли, потому что уж такой он был человек. Многие высоко ценили его", - написала на своей странице в Фейсбуке его дочь Шарлин Бэгли.
В интернете был открыт счет для сбора средств на похороны целой семьи: Джолин Оливер, ее мужа Аарона Така и их дочери Эмили Так. Родственники сообщили также о гибели супругов Джейми и Грега Блэр.
Полиция пока не обнародовала весь список погибших, среди которых есть женщины и мужчины.
Поскольку в провинции Новая Шотландия сохраняется карантин, на этой неделе состоится виртуальная национальная акция в память о жертвах этого преступления.