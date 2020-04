View this post on Instagram

Христос Воскресе! ⠀ Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что Жировичский монастырь и дома паломников приостанавливают прием посетителей на период до 10 мая включительно. Это связано с эпидемиологической ситуацией в мире. Просим у вас прощения и святых молитв! ⠀ Будем продолжать молиться друг за друга. Богослужения будут продолжаться. Записки можно подавать с помощью почтового перевода на наш адрес: 231822, Гродненская обл., Слонимский р-н, аг. Жировичи, ул. Соборная 57, монастырь, бухгалтеру Ерш Светлане Михайловне. В переводе в графе "письменное обращение" указать: Молиться о здравии или упокоении, имена и на какую требу. Вопросы можно уточнить по тел. 801562 96 277 (будние 9:00 - 17:00, выходные - сб, вс, церковные праздники). ⠀ Храни вас Господь!