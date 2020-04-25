Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Регина Тодоренко во время церемонии награждения титулом "Женщина года"

Русскоязычное издание журнала Glamour лишило телеведущую и блогера Регину Тодоренко титула "Женщина года" за ее высказывания по поводу домашнего насилия. В интервью, опубликованном в четверг сайтом Peopletalk, который пишет о новостях из жизни селебрити, Тодоренко предложила женщинам задуматься, почему их бьют мужья.

Позже Тодоренко извинилась за свои слова и назвала их "грубыми и отвратительными".

"Нужно быть настолько психологически больным человеком, да, который берет камеру и говорит "боже, мой муж меня бьет". Ты чего? - сказала Тодоренко в интервью основательнице Peopletalk Лауре Джугелии. - Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы такое сказать. Мой муж меня бьет, а почему - ты не задумывалась об этом? А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?".

Тодоренко говорила с Peopletalk вместе со своим мужем, певцом Владом Топаловым.

Высказывания ведущей вызвали бурю возмущенных комментариев в социальных сетях, и в субботу Glamour опубликовал на своем сайте заявление, в котором сказано, что Тодоренко лишена звания "после публичных высказываний... о домашнем насилии в интервью Peopletalk".

"Glamour категорически не поддерживает позицию Регины. Хотим подчеркнуть, что мы против насилия в любом виде, в том числе буллинга. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете", пишет редакция журнала.

Журнал также извинился за прямой эфир с Тодоренко, который редакция провела в "Инстаграме" в пятницу.

"Glamour категорически не поддерживает позицию Регины Тодоренко, касающуюся домашнего насилия, которую она высказала в интервью другому изданию. Именно поэтому вчера [в пятницу] мы посчитали необходимым пригласить Регину на нашу площадку и еще раз обсудить эту тему, - написал журнал в субботу утром в "Инстаграме". - Мы получили много комментариев о том, что вчерашний эфир причинил людям боль. Мы приносим свои извинения".

Тодоренко - украинская телеведущая и блогер, имеющая более 8 млн подписчиков на своем русскоязычном аккаунте в "Инстаграме". Она получила награду "Женщина года" в декабре 2019 года, победив в читательском голосовании журнала Glamour.

Тодоренко извинилась за свои слова, разместив у себя в "Инстаграме" короткое видео-обращение и слова: "Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение".

Позже она написала еще один пост, в котором принесла извинения в более эмоциональных выражениях.

"Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание, - пишет Тодоренко. - Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие".

Она заявила, что до вчерашнего дня "не понимала масштаб проблемы домашнего насилия", и за последние сутки получила "тысячи историй реальных женщин". "Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться", - пишет при этом Тодоренко.

Горькая тема

Однако даже под постами Тодоренко с извинениями появилось немало возмущенных комментариев.

"Объяснитесь, почему женщина должна что-то сделать или создать какую-то атмосферу для того, чтобы ее не избивали? Нет, мы не на равных позициях, мужчины сильнее женщин физически, поэтому мы и не можем дать отпор. И тут никакие деньги, никакая слава, КАК У ВАС, не поможет. Просто некоторые мужчины настолько слабы ментально и морально, что могут свою позицию доказать только кулаками. Что в таких ситуациях женщина может сделать, чтобы ее не трогали?" - пишет в комментариях блогер #victoriamatveeva

"У каждого есть скелеты в шкафу. А тут меня просто бомбануло, потому что я не понимаю, как человек с такой огромной аудиторией (в большинстве подростковой), на 8 млн человек своих соцсетей может так рассуждать о домашнем насилии, - написала в своем аккаунте персональный стилист и модельер Дарья Леушина (#darya.leushina). - И дело даже не в Регине, а в том, что мы сами выбираем своих героев и многие, кто не сталкивался с "домашним насилием" в своей жизни, могут иметь схожие представления либо принять это мнение за своё".

"Регина уже в очередной раз публично принесла извинения, но мне кажется дело даже не в ней, а в нас самих, ведь мы сами стараемся обесценивать эту проблему. Не видеть ее", - продолжает Леушина

"То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье", - написала в своем аккаунте поп-певица, актриса и телеведущая Анна Седокова, рассказав о том, как она в детстве столкнулась с чужим домашним насилием, так или иначе оставившим след в ее душе.

"Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины. Я знаю, не мы с вами. Но рекламодатели и большие компании - да. Им всем нужна сладкая картинка, милая пара, обручальные кольца на руках; ребёнок, играющий на трёх музыкальных инструментах", - написала Седокова, обращаясь к своим подписчикам.

У России 0 баллов

Вопрос о домашнем насилии в России стоит особенно остро, особенно после принятия в 2017 году Госдумой законопроекта, снявшего уголовную ответственность за нанесение побоев родственникам в первый раз.

Доклад Всемирного Банка "Женщины, бизнес и закон 2018" дал России 0 баллов по показателю "защита женщин от насилия", отметив ее в числе 36 стран мира, "в которых отсутствуют законы о домашнем насилии или отягчающие наказания за домашнее насилие".

Между тем, правоохранительные органы и правозащитники предупреждают, что в нынешних условиях жесткого карантина во многих странах мира растет количество случаев домашнего насилия, в том числе и в России.