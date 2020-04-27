Переживший Холокост бельгиец умер от коронавируса

Правообладатель иллюстрации COURTESY OF KICHKA FAMILY Image caption Родители Анри с детьми

В Бельгии от коронавирусной инфекции скончался один из последних узников Освенцима - переживший Холокост 94-летний Анри Кичка умер в минувшую субботу в Брюсселе, в доме для престарелых.

В январе 2020 года он дал интервью Би-би-си, в котором на вопрос о том, как он пережил фашистский концлагерь Освенцим, ответил: "Нельзя пережить Освенцим. Это сама смерть".

Его сын Мишель Кичка написал в память об отце в своем "Фейсбуке": "У микроскопических размеров коронавируса получилось то, что не удалось всей нацистской армии. Мой отец пережил "марш смерти", но сегодня его "марш жизни" подошел к концу".

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье польского происхождения.

Его родители бежали от погромов в Восточной Европе и начали новую жизнь на Западе.

Когда нацистская Германия оккупировала Бельгию, бежать им дальше было некуда и вскоре, в 1942 году, их депортировали.

Анри и его отец были угнаны в плен в качестве чернорабочих, а мать, сестры и тётя увезены в Освенцим, где вскоре погибли в газовых печах.

В 1945 году, по мере продвижения советских войск с востока, фашисты погнали Анри вместе с другими пленными в западном направлении, в другой лагерь, на территории Германии.

Правообладатель иллюстрации COURTESY OF KICHKA FAMILY Image caption Большая семья Анри

В течение многих лет Анри никогда не говорил о том, что ему пришлось пережить в годы войны.

Он женился, открыл вместе с женой магазин и создал большую семью - четверо детей, девять внуков и 14 правнуков.

Однако в более поздние годы он начал выступать с лекциями в школах, осознав необходимость поделиться своими тяжелыми воспоминаниями, чтобы новые поколения не забывали о Холокосте.

В 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны Анри опубликовал мемуары о жизни в концлагерях - чтобы его голос звучал и после его смерти.