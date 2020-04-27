Коронавирус может поражать не только легкие, но и почки
С начала пандемии коронавируса врачи по всему миру жалуются на нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку вирус в основном поражает дыхательные пути, а в тяжелых случаях проникает в легкие, вызывая дыхательную недостаточность.
Однако в последнее время медики в США и Китае отмечают, что среди зараженных резко возросло число людей с почечной недостаточностью. В результате в больницах уже заметна острая нехватка аппаратов гемодиализа ("искусственной почки"), а также медперсонала, умеющего обращаться с такими пациентами, не говоря уже о необходимых препаратах.
Поскольку новый вирус пока чрезвычайно мало изучен, нельзя с уверенностью сказать, поражает ли он почки напрямую или это лишь побочный эффект заражения.
Известно, что люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем и сопутствующие заболевания, обычно переносят Covid-19 тяжелее других. Многие пациенты могли просто не знать, что у них проблемы с почками.
Но не исключено, что дело в чрезмерной активизации иммунной системы: обнаружив незнакомую инфекцию, она начинает атаковать не только сам вирус, но и здоровые клетки собственного организма, в том числе и такой чувствительный орган, как почки.
По одной из версий, у инфицированных чаще возникают тромбы в сосудах, а это, в свою очередь, может также отрицательно сказаться на почках, пронизанных сетью тончайших капилляров.
Известно также, что почки тесно связаны с печенью и мочевым пузырем. И теперь многие врачи опасаются, что, если у заболевших Covid-19 возникают проблемы с почками, то не исключено, что в недалеком будущем может начаться волна осложнений и на связанных с ними органах.
Спасти нельзя дать умереть
На данный момент все это - лишь теории, хотя, как показывает опыт нескольких предыдущих эпидемий, сотрудникам системы здравоохранения следует готовиться к самым неожиданным вариантам развития инфекции.
Уже сейчас во многих больницах врачам приходится решать, кого из пациентов подключать к аппаратам гемодиализа и в какой очередности, поскольку на всех "искусственных почек" не хватает.
Другими словами, спасать приходится лишь тех, у кого выше шанс выжить - более тяжелым больным, возможно, придется скончаться без необходимой помощи.
Еще более усугубляет ситуацию острая нехватка обученных процедуре гемодиализа медсестер.
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Согласно последним данным американских врачей, от серьезного нарушения работы почек страдают от 20 до 40% всех пациентов, попавших в реанимацию с коронавирусом - и всем им необходим гемодиализ, пишет New York Times.
Это уже привело к нехватке как самих аппаратов "искусственной почки", так и необходимых для этой процедуры медицинских препаратов, поскольку никто не ожидал столь резкого роста числа пациентов, нуждающихся в этой процедуре.
По словам доктора Барбары Мерфи из американской сети больниц Mount Sinai, только в одной клинике число больных, остро нуждающихся в гемодиализе, выросло втрое.
В США аппараты "искусственной почки" и все необходимые для них материалы производят лишь две крупные компании. В обеих сообщают, что спрос на их продукцию вырос в пять раз - причем не только в Америке, но и в Китае и странах Европы.
В некоторых больницах Нью-Йорка врачи вынуждены прибегать к менее эффективному и более рискованному методу очистки крови - перинетонеальному диализу. Его обычно применяют при более легких нарушениях работы почек - но, как говорят врачи, это лучше, чем ничего.
Уроки эпидемий прошлого
Понемногу ученые начинают понимать, какие именно органы поражает новый коронавирус и как он это делает.
В начале 2000-х годов эпидемия "атипичной пневмонии" SARS распространилась на три десятка стран. Тогда ученые выяснили, что возбудитель болезни, вирус SARS-CoV, проникает в клетки тела человека при помощи двух протеинов: один - клеточный рецептор ACE2, другой - фермент TMPRSS2.
Теперь стало ясно, что заражение вирусом SARS-Cov-2, вызывающим Covid-19, происходит практически идентично - а это подсказывает ученым, какие органы подвергаются наибольшей опасности. Конкретно - дыхательные пути, кишечник и, по всей видимости, почки, так как именно там присутствуют оба необходимых вирусу белка.
Кроме того, системы здравоохранения во многих странах сделали выводы из эпидемии ВИЧ, начавшейся в начале 1980-х годов.
Тогда также говорили, что болезнь представляет опасность только для представителей некоторых групп риска, и довольно долго считалось, что ВИЧ угрожает только гомосексуальным мужчинам, а также прошедшим процедуру переливания крови или имеющим гаитянское происхождение.
Но после того как от СПИДа начали умирать в том числе и белые гетеросексуальные обеспеченные женщины, власти заволновались и срочно изменили правила тестирования новых препаратов и медикаментов - чтобы в экстремальных ситуациях вроде эпидемии это можно было сделать быстро, буквально за месяцы, а не годы.
Примерно то же происходит сейчас. Карантин вводится почти повсеместно, а на поиски вакцины и специфических лекарств от нового коронавируса брошены огромные силы. Тестирование некоторых прототипов вакцин на людях уже началось.
Но на разработку вакцины, а тем более лекарств от коронавируса может уйти очень много времени. Не исключено, что со временем Covid-19 станет просто хроническим заболеванием, которое можно будет контролировать.