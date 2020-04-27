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Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к трем миллионам, умерли, по последним данным, более 200 тысяч человек. Больше всего заболевших - почти миллион человек - зарегистрировано в США. В России число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч. Тем временем летальных исходов в европейских странах все меньше, и некоторые из них начинают смягчать карантинные меры. Многие штаты США также идут на отмену ограничений.

Италия, где от коронавируса умерло больше всего людей в мире - более 26 тысяч - с 4 мая ослабляет жесткие карантинные меры, введенные в начале марта - бары и рестораны смогут продавать еду на вынос - сейчас им разрешено только доставлять заказы на дом, итальянцам разрешат ездить из города в город в пределах одной провинции, будет разрешено посещать родственников и организовывать похороны, но при условии, что одновременно собираются не более 15 человек. В Испании в минувшие выходные детям впервые после введения карантина разрешили выйти на улицу. Во Франции ослаблять карантин будут, начиная с 11 мая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, чтобы приступить к работе в понедельник. Около месяца назад у него был обнаружен Covid-19, после чего его доставили в отделение интенсивной терапии. Некоторые британские СМИ предположили, что Джонсон уже в начале недели может намекнуть на ослабление карантина в ближайшие дни.

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Некоторые американские штаты начали постепенно ослаблять введенные месяц назад карантинные меры, несмотря на то, что США лидируют по числу смертей от коронавируса в мире - 55 тысяч человек. Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка - самого пострадавшего от коронавируса города в США - со своей стороны еще раз повторил, что поспешное ослабление карантина может быть рискованным. Координатор Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса в США доктор Дебора Биркс сказала, что часть карантинных мер сохранится в стране на несколько ближайших месяцев, а главный советник американских властей, доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, говорит, что вспышка нового коронавируса продлится, как минимум, до осени.

лидируют по числу смертей от коронавируса в мире - 55 тысяч человек. Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка - самого пострадавшего от коронавируса города в США - со своей стороны еще раз повторил, что поспешное ослабление карантина может быть рискованным. Координатор Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса в США доктор Дебора Биркс сказала, что часть карантинных мер сохранится в стране на несколько ближайших месяцев, а главный советник американских властей, доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, говорит, что вспышка нового коронавируса продлится, как минимум, до осени. Несмотря на увещевания властей, калифорнийцы в минувшие выходные устремились на пляжи. Температура на юге штата достигала 33 градусов Цельсия. Пляжи в округе Орандж были открыты, несмотря на то, что парковки были закрыты.

По словам губернатора штата Мэриленд, республиканца Ларри Хогана, сотни людей позвонили на горячую линию, посвященную коронавирусу, и задавали одни и те же вопросы об эффективности инъекций дезинфицирующих средств.

В четверг во время пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп предположил, что возможным лечением от коронавируса может быть инъекция чистящего средства, чем привел в ужас врачей, экспертов и производителей.

После чего Трамп по-видимому решил отказаться от своих ежедневных пресс-конференций о ситуации с пандемией. Брифинг в субботу Трамп пропустил, сказав, что они "не стоят его времени и усилий", и обвинив прессу во враждебности. Трамп написал и позднее стер твит, где предложил всем журналистам вернуть свои "Нобели" тем, кто их более достоен (слово "Нобели" Трамп написал с ошибкой, вместо Nobel Трамп употребил Noble, а также вероятно имел в виду журналистскую Пулитцеровскую премию)

И немного других новостей о коронавирусе в мире:

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40% россиян , как следует из опроса ВЦИОМ, считают риск заражения коронавирусом скорее низким, 21% - оценивает риск высоким. 16% респондентов усомнились, что смогут соблюдать режим самоизоляции.

, как следует из опроса ВЦИОМ, считают риск заражения коронавирусом скорее низким, 21% - оценивает риск высоким. 16% респондентов усомнились, что смогут соблюдать режим самоизоляции. В Китае , ставшем очагом распространения коронавируса, вновь откроются средние и старшие школы в Пекине и Шанхае, после почти двух месяцев карантина. Число новых заболевших Covid-19 в Китае, по официальным данным, быстро падает. В Пекине тем временем вводятся новые правила поведения в общественных местах, в частности, нельзя больше чихать и кашлять и не прикрывать при этом рот рукой, а также не носить маски тем, не здоров. Нарушителей ждет штраф.

, ставшем очагом распространения коронавируса, вновь откроются средние и старшие школы в Пекине и Шанхае, после почти двух месяцев карантина. Число новых заболевших Covid-19 в Китае, по официальным данным, быстро падает. В Пекине тем временем вводятся новые правила поведения в общественных местах, в частности, нельзя больше чихать и кашлять и не прикрывать при этом рот рукой, а также не носить маски тем, не здоров. Нарушителей ждет штраф. Южная Корея постепенно возвращается к жизни без карантинных мер. В стране открылись церкви, посетителей просят носить маски и соблюдать дистанцию.

постепенно возвращается к жизни без карантинных мер. В стране открылись церкви, посетителей просят носить маски и соблюдать дистанцию. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что стране удалось одержать победу над коронавирусом, и что в ближайшее время карантин будет снят.

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В Иране, где от коронавируса умерли свыше 5 тыся человек, могут вновь открыться мечети. Правительство Ирана постепенно ослабляет ограничения, введенные в связи с распространением вируса. Многим магазинам вновь разрешили открыться.

Беженцы, хаос и Рамадан дома. Как коронавирус изменил жизнь на Ближнем Востоке

Коронавирус в Иране: что рассказывают врачи и что скрывают власти

Невиданные расходы на оборону

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Мир в минувшем году продолжил наращивать военные расходы - до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года. Мировые военные расходы составили 1,9 трлн долларов, подсчитал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Вспышка коронавируса, как говорят авторы доклада, может в следующем году переломить тенденцию.

"Расходы на оборону достигли невиданных со времен холодной войны размеров", - сказал Франс пресс один из авторов доклада Нан Тянь.

Больше всех на оборону тратят США - 732 млрд долларов (38% мировых расходов на оружие). На втором месте Китай, чей военный бюджет составил 261 млрл долларов. Вслед за США и Китаем третье место по тратам на вооружения заняла Индия (71,1 млрд) - в первые в пятерке лидеров оказались две страны из Азии.

Россия заняла четвертую позицию в рейтинге с 65,1 млрд долларов, замыкает пятерку Саудовская Аравия с 61,9 млрд. В Западной Европе самый значительный рост военных расходов показала Германия, за минувший год повысив свой оборонный бюджет на 10%.

Но, как говорят авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год и, вероятно, будут больше тратить на здравоохранение и образование, нежели оборону. "Это может повлиять на военные расходы", - говорит Тянь. Но продлится это недолго. "В ближайшие год или три года мы можем увидеть уменьшение военных расходов, которое затем сменит очередной рост в последующие годы", - заключает эксперт.

Где Ким Чен Ын?

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На вопрос, где Ким Чен Ын, ответа пока нет. Лидера КНДР не видели на публике с 12 апреля, что породило массу слухов о неважном здоровье 34-летнего Ким Чен Ына. Некоторые СМИ пишут, что лидер КНДР якобы перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии.

В Китае и Южной Корее слухи отрицают и уверяют, что Ким Чен Ын жив. Подробнее можно почитать тут:

Что нас ждет после коронавируса?

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Мало нам новой напасти в виде коронавируса. Старые никуда не делись. 2020 год обещает планете пожары, потоп, неурожай и даже библейское нашествие саранчи. В любой другой ситуации мир не без труда, но справился бы с такими проблемами, однако сейчас все ресурсы брошены на борьбу с Covid-19. О том, кто и как пострадает от всего этого, читайте в статье экономического корреспондента Алексея Калмыкова За коронавирусом идут потоп, засуха и голод. Прогнозы на 2020 год все мрачнее.

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По тому, как британцы относятся к карантину из-за коронавируса, их можно разделить на три категории. Часть населения новые правила (закрытие магазинов, соблюдение социальной дистанции) принимает, другие считают себя жертвами, а третьи этим правилам сопротивляются, пишет Рейтер со ссылкой на исследование Королевского колледжа в Лондоне. Королевский колледж проанализировал данные опроса компании Ipsos MORI, согласно которым 48% принимают ситуацию, какой она есть, 44% считают, что жить им стало хуже, а 9% сопротивляются.

"Большинство населения принимает объявленные меры, но наблюдается четкое различие между теми, кто справляется с ограничениями, и теми, кому стало хуже", - говорит Бобби Даффи, глава отдела политологии Королевского колледжа.

По его словам, почти все, кто чувствуют себя хуже, говорят, что волнуются о будущем, и до 60% испытывают проблемы со сном. Среди тех, кто выступает против новых ограничительных мер, большинство молодежь, в основном мужского пола, а люди в возрастной категории от 55 до 75 лет более спокойно относятся к новому порядку. Среди тех, кто говорит, что им тяжело, примерно две трети женщины, вне зависимости от возраста.

Те, кто согласны с мерами карантина, в основном, голосовали за брексит и за консервативную партию, а те, кто активно нарушают новые правила, в основном, хотят остаться в составе ЕС, говорят исследователи Королевского колледжа.

Media playback is unsupported on your device Анеcтезист Катерина Седра о непростых условиях работы в одной из больниц Лондона.

Смертей от Covid-19 может быть больше

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Уровень смертности от нового коронавируса может быть на 60% выше, чем нам сообщает официальная статистика, пишет Financial Times.

Газета изучила статистику смертности в 14 странах, где официально от Covid-19 скончались 77 тысяч человек. Однако данные показывают, что число смертельных исходов, по сравнению с теми же периодами прошлых годов, достигает 122 тысяч.

Если в других странах наблюдается такая же повышенная смертность в результате Covid-19, в мире скорее всего от нового коранвируса скончались уже 318 тысяч человек, а не 201 тысяча, как говорят официальные данные.

Financial Times сравнила данные о смертности от любых официально зарегистрированных причин на тот же период года между 2015 и 2019 годами в марте и апреле, когда началась не эпидемия, а пандемия. Во всех местах смертность поднялась на 50%.

Во всех странах, за исключением Дании, смертность гораздо выше, чем официальные цифры, указывающие на Covid-19.

Согласно анализу FT, смертность повысилась на 60% в Бельгии, 51% в Испании, 42% в Нидерландах, и 34% во Франции, по сравнению с теми же месяцами за последние годы.

Часть повышения уровня смертности можно, теоретически, объяснить тем, что сейчас люди избегают больниц и умирают от уже существующих болезней, но статистика показывает, что люди стали чаще умирать в странах, особенно охваченных Covid-19.

Посмотрите видео о том, как жизнь при пандемии видят дети.

Острые зубы, страшные глаза, много рук - как представляют коронавирус дети? Мы попросили их нарисовать то, как изменился мир из-за пандемии, и вот, что получилось.

Media playback is unsupported on your device "Победить огромного коронавируса!" Как видят жизнь при пандемии дети

В проекте принимали участие дети из России и Великобритании.

Как заснуть, если нервничаешь?

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А если вы много нервничаете из-за вспышки коронавируса и плохо спите, то почитайте Пять советов, чтобы спать как олимпиец от консультанта олимпийской сборной Великобритании.