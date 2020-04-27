Коронавирус в России: минобороны сообщило о сотнях зараженных в армии

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Минобороны России впервые признало сотни случаев заражения в армии. В Нижегородской области закрыли на карантин село, в котором заболели монахини, а в Петербурге - крупная вспышка заражения в больнице. При этом жители города, согласно исследованию, меньше других беспокоятся из-за пандемии.

За сутки в России зарегистрировано 6 198 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся выросло до 87 147. Таким образом, Россия обогнала Китай, где по данным национального комитета по вопросам здравоохранения, зарегистрировано 82 830 случаев.

Почти 900 заболевших в армии

Коронавирус обнаружен почти у 900 военнослужащих, сообщили в министерстве обороны России вечером в воскресенье. В период с марта по 26 апреля при тестировании в вооруженных силах установлено 874 военнослужащих с положительными результатами, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, коронавирус диагностирован у 245 человек из числа гражданского персонала вооруженных сил.

В военных учебных заведениях вирус нашли у 779 человек, включая курсантов и слушателей, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.

Численность российских Вооруженных сил составляет 1 млн 902 тысяч 758 человек. Из них военнослужащими являются 1 млн 13 тысяч 628 человек, остальные - гражданский персонал.

Где больше боятся вируса

Наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса жители Забайкальского края, а вот в Петербурге больше всего людей, которые совсем не переживают из-за пандемии - такой вывод содержится в исследовании страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", результаты которого публикует РБК.

Респондентам предлагали оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. В целом по стране пандемией и ее последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных. В то же время 14,5% респондентов заявили, что вообще не испытывают страха.

Наибольшую тревогу из-за сложившейся ситуации проявили жители Забайкальского края - треть (33,3%) опрошенных в этом регионе оценили свою обеспокоенность на 10 баллов. Далее следуют Псковская (19,6%), Оренбургская (14,9%), Нижегородская (14,8%) и Волгоградская (13,3%) области, Бурятия (11,5%) и Москва (10,8%).

Среди регионов, где наименее обеспокоены из-за пандемии, лидирует Петербург - 33,3% жителей города оценили свою обеспокоенность на 0 баллов из 10. Большая доля таких респондентов также зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%).

Несмотря на то что уровень обеспокоенности в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (пять баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха, отмечается в исследовании.

Очаг коронавируса в монастыре

В селе Дивеево Нижегородской области коронавирус выявили у более полусотни человек. Село было закрыто на карантин после того, как вирус нашли у монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре.

"Официальные данные на сегодняшний момент, которые нам сообщили в оперативный штаб, - 56 человек. Но ситуация меняется постоянно, мы ее отслеживаем", - сообщил вечером в воскресенье глава Дивеевского муниципального района Сергей Кучин.

По его словам, все заболевшие находятся в больничном корпусе на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. Сам монастырь закрыт для входа и выхода.

Въезд в само село также ограничен, въехать в населенный пункт могут только те, кто в нем проживает. "Но если заехали - карантин две недели, выезд запрещен", - сказал Кучин.

Об очаге коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородская епархия сообщила в субботу.

"Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (Covid-19), в начальной стадии заболевания", - говорилось в сообщении.

Пресс-служба губернатора области в воскресенье сообщила, что сейчас в Дивееве и на территории Серафимо-Дивеевского монастыря работают специалисты ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" N50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), которые проводят массовое тестирование на Covid-19.

Вспышка среди сотрудников Мариинской больницы

У 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге выявлен коронавирус, сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье.

Протестированы были все сотрудники, подчеркнули в больнице. Тех, у кого тест оказался положительным, либо поместили в больницу, либо отправили на домашнее лечение.

Точное число протестированных сотрудников и отделения, в которых работали заболевшие, в пресс-службе не назвали.

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий. Кроме того, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с Covid-19.

По состоянию на 23 апреля в Боткинской инфекционной больнице в Петербурге с подтвержденным коронавирусом находился 121 медработник, сообщали власти.

Бутовская вечеринка

Подмосковная полиция начала проверку после того, как жители ЖК "Бутово парк 2" собрались толпой во дворе дома.

Как сообщили в областном управлении МВД, 25 апреля в дежурную часть поступила жалоба на нарушение режима тишины на улице Новое шоссе, в одном из микрорайонов деревни Дрожжино. "Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в результате чего участники массового скопления разбежались", - сообщили в управлении.

Люди собрались во дворе после того, как местный житель Олег Гавриленко включил музыку со своего балкона - такие вечеринки он устраивал с середины апреля, чтобы поддержать врачей и тех, кто находится в самоизоляции. Гавриленко призывал соседей также включать музыку на своих балконах, однако на этот раз многие вышли на улицу.

По словам одного из местных жителей, приехавшие полицейские "уехали ни с чем". "Мы же все даже на сто метров от дома не отошли, так что ничего не нарушили. Я сказал, что просто в магазин собираюсь", - рассказал он "Комсомольской правде".

Гавриленко заявил, что до приезда ППС люди стояли на расстоянии, поэтому причин останавливать музыку не было, но пообещал больше таких вечеринок не устраивать.

"Моя инициатива поддержать тех, кто сидит дома, дать им моральную разрядку, показать врачам, что мы сидим дома, превратилась по вине нетрезвых гуляк в балаган и массовое нарушение режима самоизоляции. Я вас не призывал выходить на улицу. Увы, по этой причине больше не будет подобных мероприятий", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".