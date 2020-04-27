Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

В России за сутки зарегистрировано новых 6 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб при правительстве. Умерли еще 50 человек, зараженных коронавирусом. Россия обошла Китай и вышла на девятое место по числу выявленных случаев Covid-19.

Обошли Китай

Всего в России зарегистрировано 87 147 заболевших во всех регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 346 человек. За сутки выписано 579 человек.

По числу зараженных Covid-19 Россия теперь обгоняет Китай, откуда началась вспышка коронавируса. В Китае, по данным государственного комитета по вопросам здравоохранения, заразились 82 830 человек (по данным Университета Джонса Хопкинса, 83 912 человек).

Опередив Китай, Россия заняла девятое место среди стран, где распространяется коронавирус.

2693 новых случая в России (43,4%) выявлены у тех, кто контактировал с ранее заболевшими, у них не было клинических проявлений болезни, следует из сообщения штаба.

За сутки зафиксировано 50 смертей пациентов с коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 794 человека.

В Москве - 2 871 новый случай, за сутки скончался 31 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число умерших с коронавирусом в столице превысило 400 человек, всего в городе зафиксирован 45 351 случай Covid-19, сообщал городской оперативный штаб. 349 пациентов в Москве вылечились от Covid-19, общее число выздоровевших - 3 524, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

"В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче"

Накануне число зараженных Covid-19 увеличилось на 6 361 случай. К утру воскресенья были подтверждены 66 новых летальных случаев. Утром в субботу штаб сообщал о 5 966 новых случаях заражения коронавирусом, умерли 66 человек.

За неделю с 19 по 26 апреля число подтвержденных в России диагнозов Covid-19 выросло на 88,9% - с 42 853 до 80 949, ежедневный прирост колеблется в диапазоне от 6,3 тысячи до 1,9 тысячи.

Минобороны России накануне вечером впервые назвало число зараженных в вооруженных силах. Согласно этим данным, с марта по 26 апреля в ходе тестирования коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих, в тяжелом состоянии находятся четверо. Коронавирус также выявлен у 779 курсантов и слушателей военных вузов.

Covid-19 обнаружен также у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала вооруженных сил.

Россияне должны пересидеть майские праздники дома, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, России пока удается избегать взрывного развития заболеваемости коронавирусом. "Мы не видим никакого пика. Пик - это взрыв. Взрыва у нас нет", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше уже 3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - более 139 тысяч тестов.

Россия к середине мая выйдет на плато заболеваемости коронавирусом, в июне станет легче, заявил в интервью "Аргументам и фактам" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато", - сказал он.

"А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся", - рассчитывает Песков.

Во вторник президент Владимир Путин проведет совещание с губернаторами, на котором может сделать заявление о перспективах продления нерабочих дней и режима самоизоляции.

"Ждем заявление президента во вторник", - сказал накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба. Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен "как минимум до 11 мая". В прошлую пятницу продлить ограничения еще на две недели призывали Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и участвовавшие в совещании с ними эпидемиологи.