Коронавирус в России: губернаторы ждут решения Путина о продлении самоизоляции

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Ожидается, что во вторник президент России объявит, насколько будет продлены карантинные ограничения в стране. Футболист самарских "Крыльев Советов" раскритиковал власти за режим самоизоляции - и его накажут. Эти и другие события, связанные с коронавирусом, - в обзоре Би-би-си.

Еще 44 человека умерли в Москве

В Москве за сутки умерли еще 44 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил в понедельник вечером столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии в Москве скончались 479 пациентов с подтвержденным Covid-19. За последние сутки в городе выявили 2 871 случай заболевания. На Москву приходится больше половины выявленных в России случаев заражения - свыше 45 тысяч.

Губернаторы в ожидании решения Путина

Президент России Владимир Путин во вторник проведет онлайн-совещание с руководителями регионов страны, на котором, как ожидается, будет объявлено решение о продлении ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова призвали продлить нерабочие дни и режим самоизоляции по меньшей мере на две недели. Именно такого решения ждут от Путина.

Накануне встречи с Путиным предварительные заявления на этот счет сделали власти Москвы и Московской области.

Снятие ограничений по режиму самоизоляции из-за коронавируса и после майских праздников необоснованно, оно возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, сказал РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с видеообращением в "Инстаграме". "Самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", - заявил он. "Наше здравоохранение работает напряженно. Начиная с тех, кто перевозит больных и до тех, кто их лечит", - констатировал он.

Общее число заразившихся в Московской области достигло 10 000 человек, напомнил Воробьев.

Среднему классу грозит бедность

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, больше всего угрожает в России среднему классу, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

"Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность", - сказал Кузьминов.

В начале весны Путин в интервью ТАСС рассуждал о том, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно сравнивать ситуацию в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин тогда сослался на методику Всемирного банка и сказал, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - заявил Путин.

Очаг коронавируса в Сергиевой Лавре

Патриарх Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике Covid-19, в противном случае священникам придется отвечать за негативные последствия.

Тем временем в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре коронавирус диагностировали у 37 послушников, сообщили Интерфаксу в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.

На сайте Московской духовной Академии, расположенной на территории Лавры, сообщается, что всего в академии положительный тест на коронавирус сдали 52 человека, девять из которых были госпитализированы.

Ранее коронавирусом заразились видные клирики, в том числе замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. 21 апреля стало известно о кончине настоятеля Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александра Агейкина.

Футболист раскритиковал власти за режим самоизоляции

Игрок футбольного клуба "Крылья советов" Евгений Фролов в интервью телеграм-каналу "Футбольный Биги" раскритиковал власти и принимаемые ими меры по борьбе с коронавирусом.

"Когда президент России, национальный лидер, говорит, [что] надо сделать так-то, так-то, так-то, а по факту этого ничего не делают… Либо он никакой не лидер, либо его просто не уважают, либо он просто так это все говорит по телевизору", - сказал футболист.

У Фролова также вызвало вопросы, почему, несмотря на эпидемию коронавируса, не отменен весенний призыв на воинскую службу, а также проходят службы в церквях. Кроме того, футболист заявил, что ему известно о работе ресторанов "для своих, несмотря на запреты".

"Для чиновников, депутатов, для власть имущих. По блату, по знакомству в Москве все работает. Никакого коронавируса для них нет. А нас заставляют сидеть дома, при этом, никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют", - заявил игрок.

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В клубе заявили, что футболист нарушил условия контракта, дав интервью без предварительного согласования, чем причинил ущерб интересам команды. За это он понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях, заявили в пресс-службе "Крыльев Советов".

За Фролова вступился спортивный журналист Василий Уткин.

"Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране - право, гарантированное Конституцией. Если клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы", - написал он в своем телеграм-канале.