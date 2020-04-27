Борис Джонсон вернулся к работе и предупредил о максимальном риске

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption Борис Джонсон две недели восстанавливался после выписки из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором предупредил о максимальном риске второй вспышки вируса, если карантин будет снят слишком быстро.

Джонсон приступает к работе после восстановления от осложнений коронавирусной инфекции.

Общество и бизнес ожидают от властей плана по выходу из режима всеобщей изоляции и возвращению к нормальной жизни.

Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил британцев за единство и решимость, проявленные перед лицом эпидемии.

Премьер-министр заявил, что Британия приблизилась к выполнению первой задачи в борьбе с Covid-19 - уберечь систему здравоохранения от непомерной нагрузки.

Джонсон заверил, что он, как никто, понимает урон, который карантин наносит экономике, однако сейчас первоочередная задача - закрепить достижения всеобщей изоляции и избежать второй вспышки заболевания.

"Сдержите свое нетерпение", - обратился премьер к владельцам бизнесов.

Премьер-министр дал понять, что решение о выходе из карантина будет приниматься в консультациях со всеми политическими силами и станет максимально прозрачным.

"Если мы сохраним дух единства и решимости, <...> я не сомневаюсь, что мы победим", - сказал Джонсон.

В понедельник премьер-министр возглавит заседание кабинета, посвященное борьбе с Covid-19. В течение дня он также отдельно встретится с рядом министров и других чиновников.

Джонсон вернулся в свою резидению на Даунинг-стрит, 10 в воскресенье вечером.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последний раз Джонсон возглавлял заседание кабинета 26 марта

В конце марта у Джонсона диагностировали коронавирус. Он провел неделю в лондонской больнице Сент-Томас, из которых три ночи находился в реанимации.

После выписки премьер восстанавливался в загородной резиденции, а его обязанности временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Поход в супермаркет в условиях социального дистанцирования

Режим всеобщей изоляции был введен в Британии 23 марта. По закону, министры должны пересматривать его каждые три недели.

Таким образом, решение о продлении или окончании карантина должно быть принято к 7 маю.

В воскресенье общее число умерших в больницах пациентов с коронавирусом по всей Британии достигло 20 732 человек.