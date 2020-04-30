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Коронавирус вогнал США в депрессию

В первом квартале этого года американский ВВП сократился на 4,8%, эксперты предрекают по меньшей мере полгода спада американской экономике.

Но эта статистика не отражает полной картины, так как полноценные карантинные меры были введены лишь в марте. Центральный банк США заявляет, что пандемия привела к серьезным трудностям для десятков миллионов людей.

С середины марта 26 миллионов американцев обратились за пособием по безработице.

Траты населения на рестораны, кафе и гостиницы упали на 70%. Покупки одежды и обуви сократились на 40%. Также сократились расходы на медицинскую помощь, несмотря на пандемию. Многие больницы и врачи настолько заняты лечением больных с Covid-19, что откладывают назначения по другим медицинским вопросам.

Экономисты считают, что после того, как будет собрано больше данных, выяснится, что американская экономика обвалилась еще сильнее, и добавляют, что полный масштаб кризиса станет ясен лишь через несколько лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сильная экономика была главным козырем Трампа, но коронавирус спутал все карты

Трамп против Китая

В интервью агентству Рейтер Трамп сказал, что не считает, что выборы в США станут по сути референдумом об отношении к действиям его администрации по борьбе с пандемией.

В то же время он вновь начал обвинять во всем Китай, заявив, что Пекин сделает все возможное для того, чтобы он не был переизбран.

Трамп добавил, что рассматривает разные варианты ответа Пекину. "Я могу много чего сделать", - сказал президент США, не вдаваясь в подробности.

Трамп также заявил, что не верит опросам общественного мнения, согласно которым Джо Байден, его основной потенциальный соперник от Демократической партии на грядущих президентских выборах, опережает его по популярности.

Международная организация труда ООН предупредила, что около половины всех работников в мире - а это больше 1,5 млрд человек - могут остаться без средств к существованию.

Сложнее всего людям без стабильных контрактов - уже около двух миллиардов человек, работающих на неформальных условиях, потеряли в среднем 60% зарплаты.

Ремдесивир рано списывать?

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Глава американского Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи заявил, что на данный момент "абсолютно ясно", что ремдесивир помогает людям, заболевшим Covid-19 в тяжелой форме. При применении этого препарата симптомы у заболевших, по его словам, длятся 11, а не 15 дней.

Полномасштабные результаты исследования еще не опубликованы, и эксперты предупреждают, что в любом случае ремдесивир - не панацея от коронавируса, тем не менее, если выводы исследователей подтвердятся, это, по словам Фаучи, будет "фантастической новостью".

Ранее сообщалось о провале препарата на испытаниях в Китае, показавших, что ремдесивир не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови больных.

Пандемия и экономика ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с лидерами 16 федеральных земель дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Впрочем, никаких новых послаблений не ожидается по меньшей мере до 6 мая. В Германии было много споров о том, не слишком ли рано власти сняли ограничения. Некоторые говорили, что введенные меры были недостаточно жесткими. Германия эффективнее большинства европейских стран справилась с распространением коронавируса, в основном благодаря массовому тестированию и запасу коек в реанимационных отделениях больниц страны. В Германии 161 тыс. заразившихся, умерло 6 401 человек.

Сегодня же пройдет заседание совета управляющих Европейского Центробанка, на котором могут быть приняты ключевые решения с целью помочь европейской экономике справиться с последствиями пандемии. Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее предупредила о возможном сокращении экономики еврозоны на 15% из-за введенных ограничительных мер. Эксперты ожидают, что ЕЦБ может расширить программу покупки активов до 1,25 трлн евро.

Капитану Тому - 100 лет

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Том Мур стал самым пожилым исполнителем, возглавившим британский хит-парад синглов

Ветерану Второй мировой войны Тому Муру, ставшему за время пандемии коронавируса известным буквально в каждом британском доме, сегодня исполняется 100 лет. Капитан Том, как его все называют, за две недели до своего столетия начал благотворительный марафон, совершая ежедневно 10 кругов на ходунках у себя в саду. Он хотел собрать 1000 фунтов в помощь Национальной системе здравоохранения, но в итоге собрал больше 29 миллионов.

Капитан Том стал настоящим вдохновением для британцев - и крупнейшим индивидуальным сборщиком средств на JustGiving, а записанная им вместе с Майклом Боллом кавер-версия песни "You'll Never Walk Alone" возглавила британский чарт.

Почтовому центру в Нортгемптоне пришлось перепрограммировать сортировочное оборудование после того, как на имя Тома Мура пришло больше 125 тыс. поздравительных открыток, в том числе от королевы Елизаветы и других членов королевской семьи.

В день своего столетия капитан Том Мур получит звание почетного полковника.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На свой день рождения Том Мур получил 125 тысяч поздравительных открыток

Российская промышленность тоже в депрессии

В апреле спрос в России рухнул в масштабах, сопоставимых с кризисом 2008 года, пишут "Ведомости".

Следом начнет падать и выпуск промышленной продукции, показал опрос промышленных предприятий, проведенный Институтом экономической политики им. Гайдара.

Сами предприятия пока оценивают свое финансовое положение как "хорошее" и "удовлетворительное", но ждут его ухудшения в будущем - так сильно ожидания предпринимателей не падали никогда.

Но есть и хорошие новости - на рынке труда пока не такая катастрофическая ситуация. В России работодатели не любят увольнять работников, предпочитая снижать зарплату или сокращать продолжительность рабочего времени - есть надежда, что и в этот кризис они поступят так же, цитирует газета замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова.

Куриный помет против пандемии

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Власти университетского города Лунд на юге Швеции намерены разбросать в центральном парке тонну куриного помета, чтобы специфический запах отпугнул всех, кто собирался в ночь на 1 мая по традиции отметить в парке Вальпургиеву ночь, пишет Guardian.

Густав Лундблад, глава муниципальной комиссии по защите окружающей среды, сказал, что таким образом власти пытаются предотвратить распространение коронавируса.

Правительство Швеции запретило жителям собираться группами более 50 человек, а также рекомендовало соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Магазины и рестораны в стране остаются открытыми. Смертность от Covid-19 в Швеции в несколько раз превышает статистку соседних скандинавских стран.

Швеция остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин из пандемии коронавируса. Поначалу жители приветствовали такой подход, однако по мере роста числа жертв коронавируса в стране действия властей стали подвергаться все большей критике.

Что происходит в Беларуси

Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko/Tass Image caption Верующие во время освящения пасхальных куличей и яиц в церкви в Минске

В Беларуси растет число зараженных коронавирусом, но карантин в стране не введен, и многие места массового скопления людей, в том числе некоторые церкви и монастыри, по-прежнему открыты.

Власти продолжают отрицать наличие эпидемии, а духовник крупнейшего в стране и единственного в Минске монастыря назвал болезнь "наказанием за безбожие". На Пасху множество людей пошли в храмы, не поверив, что вирус передается через целование иконы и принятие причастия.

Откуда в тестах выздоровевших Covid-19?

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Иногда при повторном тестировании переболевших Covid-19 в их крови вновь обнаруживается коронавирус - даже когда они полностью поправились, и никаких симптомов заболевания нет. Почему так происходит и не доказывает ли это, что заразиться коронавирусом можно несколько раз? А если вирус в крови выздоровевших остается, значит ли это, что они все еще способны заразить окружающих?

Что все-таки с Ким Чен Ыном?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Новых фото и видео Кима нет с 11 апреля

Лидер КНДР не появляется на публике уже больше двух недель. В северокорейских СМИ с 11 апреля нет его новых фото и видео. А 15 апреля он не присутствовал на праздновании Дня Солнца - дне рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Ряд южнокорейских и японских СМИ написали о тяжелой болезни Ким Чен Ына и даже его смерти. Какой информации доверять и что все же происходит в КНДР? Поговорили об этом с тремя экспертами.

"Каракулевая реформа" Путина

Правообладатель иллюстрации MAXIM MARMUR/AFP/Getty Images Image caption Путин неоднократно появлялся на публике в каракулевой шапке во время первого срока

Российские генералы могут остаться без каракулевых шапок - минобороны предложило заменить высшему офицерскому составу этот атрибут карьерного роста на более дешевый вариант, меховые шапки.

Ранее военачальникам российской армии уже запретили надевать престижные каракулевые папахи - теперь их носят офицеры ФСБ, ГУСП и МЧС. Рассказываем о сути “каракулевой реформы”.

"Выживает в любых условиях"

Главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову в этом году исполнится 65. Он без устали ведет радиопрограммы и свой канал в "Телеграме", регулярно возглавляя топ-30 самых цитируемых российских журналистов. Как Венедиктову удается оставаться "на волне" вот уже три десятка лет - и о чем он предпочитает молчать? В нашем подробнейшем профайле - Алексей Венедиктов во всех его проявлениях.

Президент Путин из-за пандемии коронавируса объявил нерабочим сначала весь апрель, а затем и часть мая, при этом пообещав, что зарплата работников будет сохранена. Многие предприниматели жалуются, что выполнить это невозможно, а поддержки от государства недостаточно. Мы поговорили с бизнесменами о том, как эпидемия вынудила их отказаться от планов по расширению бизнеса и бросить все силы на выживание.

Media playback is unsupported on your device Русская служба Би-би-си поговорила с региональными бизнесменами о том, как они выживают.

Дайджест подготовили Марина Ромадова и Борис Максимов