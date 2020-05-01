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Коронавирус: Трамп обвиняет Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. На пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти Китая либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать.

Журналист спросил президента Трампа, видел ли он данные, с высокой вероятностью указывающие, что Институт вирусологии в Ухане мог быть источником нового коронавируса. "Да, - ответил президент. - Я видел, видел".

"Они [Китай], возможно, совершили ошибку, или же все началось по ошибке, а они совершили еще одну ошибку - или же кто-то сделал это специально", - добавил Трамп.

Тем временем аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских разведслужб, пришел к выводу, что коронавирус не был создан в лаборатории или генетически модифицирован.

Разведслужбы, как сказано в заявлении, согласны с мнением подавляющего большинства ученых, считающих, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

Это первый ответ американских спецслужб на циркулирующие как в США, так и в Китае теории заговора о том, что вирус мог быть искусственно создан в китайской лаборатории и выпущен в мир.

Вирус в правительстве

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Российский премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Мишустин стал вторым после Бориса Джонсона премьер-министром в мире, заболевшим Covid-19. В какой форме заболевание протекает у российского премьера, неизвестно.

Пока Мишустин лечится от коронавируса, исполнять его обязанности будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, который до января этого года был помощником Путина.

Британия прошла пик

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Британский премьер Борис Джонсон объявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом. Это был первый брифинг, который Джонсон провел после того, как излечился от Covid-19 и вернулся на работу.

Джонсон пообещал на следующей неделе представить план по ослаблению карантина и восстановлению экономики. Его основные цели - перезапустить экономику, открыть школы и возобновить работу компаний.

Праздники в самоизоляции

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption На дачу можно, шашлыки с друзьями - нет

В России начались майские прадники, из-за пандемии они проходят в условиях карантина. В регионах продлен режим карантина, в Москве и Московской области продолжает действовать пропускной режим. Думаете о шашлыках и даче? Почитайте, что разрешено, а что запрещено:

Тем временем москвичи жалуются на невозможность продлить цифровые пропуска для передвижения по городу. После того, как президент Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что до этого момента в столице сохранится пропускная система. Однако у некоторых пропуска просто аннулируются.

Добыча нефти сокращается

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Страны ОПЕК+ с 1 мая сокращают добычу нефти на 9,7 баррелей в сутки. Договоренность об этом была достигнута две недели назад. Соглашение о сокращении добычи первоначально будет действовать два месяца, до 30 июня. Следующее заседание стран-членов ОПЕК+ (виртуальное) пройдет 10 июня, на нем будет решаться, что делать дальше. В последние месяцы цена нефти в мире упала, поскольку спрос на нее снизился из-за пандемии коронавируса.

Первомай по-домашнему

Первого мая обычно по всему миру проходят демонстрации, но в условиях карантина они почти везде отменены.

Во многих странах профсоюзы призывают людей вывешивать плакаты и флаги из окон или с балконов, но не выходить из дома.

В Китае, где 1 мая - один из основных праздничных дней, режим карантина постепенно ослабляется, и министерство транспорта ожидает, что в пятницу 117 млн человек воспользуются железными дорогами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карантин в Китае постепенно снимается

В Гонконге ожидается возобновление антиправительственных демонстраций.

Призыв к единству

Правообладатель иллюстрации Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage Image caption Джулия Робертс - одна из участниц сегодняшнего онлайн-марафона

В пятницу в 20.00 по североамериканскому восточному времени (три часа ночи по московскому времени) начнется 24-часовое онлайн-шоу в поддержку всех пострадавших от пандемии коронавируса. Шоу "Call to Unite" ("Призыв к единству") будет траслироваться в "Фейсбуке", "Твиттере", YouTube и других соцсетях.

В онлайн-марафоне примут участие около 200 звезд искусства, кино, политики, таких как виолончелист Йо Йо Ма, гуру порядка в доме Мари Кондо, американская телеведущая Опра Уинфри, актриса Джулия Робертс, Наоми Кэмпбелл, Джордж Буш-младший и многие другие.

Захарова vs Навальный

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем "Фейсбуке" вызвала на онлайн-дебаты оппозиционера Алексея Навального. Политик согласился. Дебаты пройдут 1 мая в 17.00 по Москве на канале "Навальный LIVE".

Самолет Пауэрса

60 лет назад, 1 мая 1960 года в СССР был сбит американский самолет-разведчик U2, которым управлял Фрэнсис Гэри Пауэрс. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, сообщая об инциденте над Свердловском, намеренно ничего не сказал о судьбе пилота, который выжил.

Правообладатель иллюстрации Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images Image caption Пауэрса приговорили к 10 годам советской тюрьмы, но через полгода обменяли на разведчика Абеля

Президент США Эйзенхауэр поначалу заявил, что самолет выполнял метеорологические задачи, и пилот заблудился и нечаянно вошел в советское пространство. В ответ СССР представил миру выжившего пилота и обломки разведывательной техники с самолета. Американский летчик был приговорен советским судом к 10 годам заключения за шпионаж. Через полгода Пауэрса, отбывавшего наказание в тюрьме "Владимирский централ", обменяли на советского разведчика Абеля, разоблаченного в США.

Трамп, разведка и Китай

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Высокопоставленные представители администрации президента Трампа оказывают давление на разведслужбы США с тем, чтобы те внимательно изучили не подтвержденную теорию о том, что коронавирус был разработан в лаборатории в китайском Ухане, пишет New York Times.

Некоторые аналитики в разведслужбах, пишет газета, опасаются, что подобное давление помешает объективному анализу происхождения вируса. Трамп и его сторонники в конгрессе неоднократно заявляли, что либо власти Китая скрывают информацию о том, откуда появился вирус, либо кто-то в Китае намеренно его распространял.

Если хоть одна из разведслужб США придет к выводу, что Пекин каким-то образом причастен к распространению вируса, отношения между странами испортятся надолго. Президент Трамп тем временем заинтересовался предложением советника Белого дома Майкла Пиллсбери, считающего, что от Китая следует требовать репараций в размере 10 млн долларов за каждого американца, скончавшегося от Covid-19, пишет New York Times.

Вирус помог археологам

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Из-за коронавируса в Иране случайно обнаружили останки парфянского воина, пишет Tehran Times. На севере Ирана при помощи экскаватора копали глубокую могилу для умершего от Covid-19. Могильщики наткнулись на погребальную камеру, в которой обнаружили останки скелета человека, похороненного много веков назад, обломки сосуда, кинжал, колчан, а также украшения воина.

Судя по кинжалу и найденным в могиле стрелам, там был захоронен парфянский воин. Парфянское царство возникло около 250 года до нашей эры и правило территорией от Месопотамии до Индии.

Евросоюзу хуже всех

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карантин лишил миллионов европейцев работы в момент, когда ЕС едва оправился от предыдущего кризиса десятилетней давности

Коронавирус и карантин погрузили европейскую экономику - вторую по размеру в мире после американской - в самый глубокий кризис за всю ее послевоенную историю. ЕС сильнее других на Западе пострадал от коронавируса и ввел самый жесткий карантин. Теперь он пожинает плоды эпидемии. Согласно свежим данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года.

В Новой Зеландии у вируса шансов не было

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие считают, что в успешном преодолении эпидемии в Новой Зеландии есть личная заслуга премьера страны Джасинды Ардерн

В Новой Зеландии - стране с почти пятимиллионным населением - от коронавируса умерло всего 19 человек, заразилось 1476. Это самый низкий показатель среди западных стран. Новая Зеландия возвращается к обычной жизни, последовательно отменяя жесткие карантинные меры.

Парад в воздухе, "Бессмертный полк" в онлайне

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Репетиция парада в Екатеринбурге

Карантин из-за эпидемии Covid-19 ударил по планам празднования Дня победы. Президент Путин отложил Парад победы на неопределенный срок, так что военная техника не пройдет по Красной площади, однако над десятками городов России 9 мая пролетит военная авиация. Почитайте, где и какие пройдут авиапарады и салюты и каким будет в этом году "Бессмертный полк".

Неотъемлемой частью нашей жизни в период эпидемии стал санитайзер - но кому мы обязаны его изобретением? Послушайте спецвыпуск нашего подкаста.

Media playback is unsupported on your device Загадочная история забытой медсестры по имени Лупа

В России живет больше 10 миллионов мигрантов, в основном из стран СНГ. Многие из-за пандемии лишились работы, а помощи властей хватает далеко не всем.

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Дайджест подготовили Марина Ромадова и Борис Максимов