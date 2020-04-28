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Телевидение остается основным источником информации для россиян и ресурсом, которому доверяют больше всего, показывают результаты опроса, проведенного "Левада-центром".

Согласно исследованию, 74% респондентов узнают новости по телевизору. На втором месте - социальные сети (39%), которые обогнали интернет-СМИ (являются источником новостей для 38%).

"Левада" отмечает, что все больше людей средней возрастной группы читает новости в социальных сетях. Так, за последний год среди россиян в возрасте от 25 до 39 лет число тех, кто узнает новости в соцсетях, выросло на 6%, а среди людей 50-54 лет - на 10%.

"Видно, что за последний год увеличился уровень многоканальности - это показатель того, что ТВ постепенно теряет монополию на освещение событий, а для российского ТВ это ключевой параметр, чтобы оно могло выполнять свою идеологическую задачу", - отмечает социолог Григорий Юдин.

Тем не менее телевидение остается источником информации с самым высоким уровнем доверия (50%). Примечательно, что в 2013 году этот показатель также составлял около 50%. В 2015 году у телевидения был самый низкий уровень доверия (40%), который к 2016 году вырос до 60%, а затем снова опустился примерно до 50%. В целом с 2013 года число людей, которые узнают новости по телевизору, снизилось с 88% до 74%.

При этом 48% респондентов считают, что государственное телевидение России недостоверно освещает состояние экономики, а 33% - внешней политики.

Интернет-СМИ и соцсетям в 2020 году респонденты доверяют одинаково (22%).

"Доверие формируется в результате того, как человек соотносит то, что получает из источников информации, с его личным опытом. Мы видим и снижение, и рост в те моменты, когда есть доверие к органам государственной власти, потому что федеральные каналы в восприятии людей связаны с государством", - комментирует один из авторов исследования "Левады" Степан Гончаров.

Он отмечает, что опрос респондентов проходил в марте 2020 года, до введения карантинных мер в России, поэтому изменения, которые происходят в медиасфере в связи с коронавирусом, в исследовании не отражены.

От просмотра новостей по телевидению отказываются те, кто теряет к нему доверие, оставшиеся продолжают смотреть, объясняет телекритик Ирина Петровская.

"Так называемая взрослая аудитория, мягко говоря, 45+, она либо не имеет технической возможности, либо не имеет привычки, умения и желания искать еще какую-то информацию. Их вполне устраивает, что телевизор это представляет в готовом и упакованном виде. Доверие зиждется на том, что раз сказали по телевизору, значит, правда", - считает Петровская.

Высокий процент тех, кто не доверяет экономическим теленовостям, она объясняет тем, что по телевидению практически не обсуждаются внутренние проблемы России.

Рост соцсетей

Доля опрошенных респондентов, которые ежедневно пользуются соцсетями, растет: в 2019 году таких было 46%, в этом году - 51%. Самая популярная социальная сеть - "ВКонтакте" - сохраняет свою долю в 67%. Доля сайта "Одноклассники" продолжает падать с 2018 года и в сейчас сравнялась с долей YouTube (45%). Также продолжает свой рост Instagram, который за два года поднялся с 23% до 41%.

Растет и число пользователей мессенджеров в России - с 62% до 69% за год. Больше всего выросло число потребителей Whatsapp - 49% до 59%. На втором месте по популярности мессенджер Viber, затем идет мессенджер от "ВКонтакте". Telegram занимает четвертое место и за год вырос на 4%.

"Левада" также изучила, что россияне обсуждают в "домовых чатах" - группах для жителей одного дома или подъезда. Авторы исследования называют "домовые чаты" "средством коммуникации, которое формирует культуру гражданского участия".

С таким явлением как "домовые чаты" знакомы 33% респондентов, но состоят в таких беседах только 6%. При этом большинство из тех, кто знает о "домовых чатах", не знают, какие темы в них обсуждаются (таких опрошенных - 67%). Еще 20% респондентов из их числа знают, что в чатах обсуждается благоустройство дома (20%) и работа управляющей компании (16%).

"Левада" решила провести опрос на тему "домовых чатов", поскольку социологи видят запрос на формы самоуправления в крупных городах, комментирует Степан Гончаров.

"Люди какие-то вопросы хотят решать самостоятельно и брать на себя какую-то ответственность, - считает автор исследования. - На наш взгляд, тут есть потенциал роста самоуправления, который может получить политическую силу в какой-то перспективе".