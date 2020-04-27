Не пить, не курить, не материться. Опубликован проект кодекса этики российской полиции
Российское министерство внутренних дел разработало кодекс этики и служебного поведения для сотрудников полиции. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ включает в себя общие положения, этические нормы и требования как к обычным полицейским, так и к тем, кто работает на руководящих должностях.
Би-би-си приводит некоторые положения из проекта кодекса.
Общие нормы и требования
При осуществлении служебной деятельности сотруднику, исходя из стоящих перед ним задач, следует:
- Функционально, скромно и умеренно, без лишней роскоши оформлять служебный кабинет
- Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, пожилых людей;
- При проведении обыска бережно относиться к вещам, имеющим ценность для тех, у кого проходит обыск;
- Во время допроса проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого;
- Воздерживаться от угощений, подарков, предлагаемых в ходе проверки.
Этические нормы и требования предписывают сотруднику при осуществлении служебной деятельности и во внеслужебное время:
- Уважать и учитывать национальные обычаи, традиции и религиозные чувства;
- Вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, чтобы люди проникались доверием и уважением к органам внутренних дел и были готовы им помогать;
- Грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;
- Не участвовать в азартных играх (по крайней мере на людях), не употреблять наркотики
- Не выпивать перед работой и на службе, не курить в запрещенных местах.
Требования к внешнему виду
- Сотруднику в форме не рекомендуется посещать рынки, рестораны, казино и увеселительные заведения, если он делает это не по долгу службы;
- Сотруднику не следует держать руки в карманах формы;
- Сотрудник мужского пола должен быть всегда коротко подстрижен, тщательно выбрит, а если он носит усы или бороду - следить, чтобы они выглядели аккуратно;
- Сотруднику мужского пола не рекомендуется носить ювелирные украшения за исключением обручального кольца, чрезмерно использовать парфюмерию;
- Сотрудницам следует соблюдать "скромность и разумную достаточность" в использовании косметики и ношении ювелирных украшений.