Не пить, не курить, не материться. Опубликован проект кодекса этики российской полиции

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Российское министерство внутренних дел разработало кодекс этики и служебного поведения для сотрудников полиции. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ включает в себя общие положения, этические нормы и требования как к обычным полицейским, так и к тем, кто работает на руководящих должностях.

Би-би-си приводит некоторые положения из проекта кодекса.

Общие нормы и требования

При осуществлении служебной деятельности сотруднику, исходя из стоящих перед ним задач, следует:

Функционально, скромно и умеренно, без лишней роскоши оформлять служебный кабинет

Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, пожилых людей;

При проведении обыска бережно относиться к вещам, имеющим ценность для тех, у кого проходит обыск;

Во время допроса проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого;

Воздерживаться от угощений, подарков, предлагаемых в ходе проверки.

Этические нормы и требования предписывают сотруднику при осуществлении служебной деятельности и во внеслужебное время:

Уважать и учитывать национальные обычаи, традиции и религиозные чувства;

Вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, чтобы люди проникались доверием и уважением к органам внутренних дел и были готовы им помогать;

Грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;

Не участвовать в азартных играх (по крайней мере на людях), не употреблять наркотики

‎Не выпивать перед работой и на службе, не курить в запрещенных местах.

Требования к внешнему виду