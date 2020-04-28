Дайджест: Трамп знает, что с Ким Чен Ыном; ремонт Нотр-Дама возобновляется
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона, умерли, по последним данным, более 210 тысяч человек. Больше всего заболевших - почти миллион человек - зарегистрировано в США. Россия обошла Китай и вышла на девятое место по числу выявленных случаев Covid-19 - в стране число зараженных коронавирусом приблизилось к 90 тысяч.
В понедельник несколько европейских стран и некоторые американские штаты начали постепенно ослаблять жесткие карантинные меры. В некоторых частях Европы открылись магазины, заработали школы. Британский премьер-министр Борис Джонсон, сам недавно переболевший коронавирусом, сказал, что пока правительство не намерено ослаблять жесткий карантин, но призвал население не терять терпение и пообещал в ближайшие дни обнародовать план дальнейших действий.
Президент США Дональд Трамп все же провел пресс-конференцию, посвященную ситуации с пандемией, несмотря на то, что еще пару дней назад говорил, что они не "стоят его времени и усилий". Трамп заявил, что американским властям удается сдерживать распространение Covid-19, и предрек "невероятное" восстановление экономики к концу года - в ноябре должны состояться президентские выборы, и о том, станет ли реальностью прогноз Трампа, избиратели узнают лишь в конце января.
Выступая перед Белым домом, Трамп вновь обвинил Китай в неспособности остановить распространение коронавируса и сказал, что в США проводится некое расследование действий китайских властей.
Трамп также сказал, что ему известно, что происходит с Ким Чен Ыном, но он об этом никому не скажет.
"Я не могу сказать вам точно. Да, я очень хорошо себе представляю, что с ним, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Если бы я не был президентом, вы бы были в состоянии войны. ... Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует. Посмотрим. Вы, возможно, узнаете в скором будущем", - сказал Трамп, не вдаваясь в детали.
На вопрос, думает ли Трамп о переносе выборов, американский президент ответил категорично: "Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. С какой стати я бы стал это делать?
Нехватка вакцин от других болезней из-за пандемии
Пандемия подрывает нормальную работу систем здравоохранения по всему миру, в особенности, что касается вакцинации детей бедных слоев населения, что приводит к увеличению риска заболеть другими тяжелыми инфекциями. Как сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, закрытие границ из-за вспышки коронавируса привело к нехватке вакцин от других заболеваний в 21-й стране мира, в частности от таких болезней, как полиомиелит, корь и холера.
И немного других новостей о коронавирусе в мире:
- Сотни тысяч новозеландцев вернулись на работу после ослабления карантина в стране. Накануне премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что в стране удалось взять под контроль распространение коронавируса.
- Аргентина из-за вспышки коронавируса запретила все пассажирские перевозки, внутренние и международные. Запрет будет действовать до 1 сентября. Некоторое время назад мы писали невероятную историю семейной пары из Петербурга, которая оказалась в Аргентине - Как родить в карантине и в Аргентине: история семьи из Петербурга
- В Подмосковье режим самоизоляции продлили до конца майских праздников.
- В Швейцарии вновь заработали парикмахерские, цветочные магазины, зубные кабинеты, дети в Норвегии вернулись в начальные школы.
- В Нигерии - самой густонаселенной стране Африки - с 4 мая карантин в двух крупнейших городах - Абудже и Лагосе - будет частично снят, ношение масок будет обязательным.
- Пока не будет разработана эффективная вакцина от коронавируса, Токио будет сложно провести Олимпийские игры в следующем году, сказал глава Японской медицинской ассоциации. "Я не говорю, что Япония должна или не должна проводить Игры, но это будет сделать сложно", - сказал Йошитакэ Йококура.
Собор Парижской богоматери вновь чинят
В Париже возобновляются ремонтные работы собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в пожаре больше года назад. В результате разрушительного пожара рухнул шпиль, пострадали крыша и колокольня, но само здание выстояло. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил в прошлом году, что здание будет готово к приему прихожан и посетителей через пять лет.
Но из-за пандемии нового коронавируса реставрационные работы пришлось приостановить 23 марта.
В понедельник рабочие вернулись в собор, чтобы удостовериться, что условия работы соответствуют правилам социального дистанциирования. В частности, рабочим поменяли расположение душевых кабинок и раздевалок. Кроме того, всем задействованным на стройке будут предоставлены маски для лица, санитайзеры и бесплатная еда. Строителей-непарижан обеспечат проживанием в расположенных недалеко от собора гостиницах.
Россия и США и траты на оружие
В условиях пандемии коронавируса ни США, ни Россия пока не решились на сокращение расходов на оборону. А в минувшем году мир продолжил наращивать военные расходы - до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года, сообщил накануне Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). О новой программе Пентагона и планах России можно почитать в статье Павла Аксенова Коронавирус ударил по "оборонке". Но Россия и США не стали тратить на оружие меньше
Проявлять сочувствие и воздерживаться от мата
В новом кодексе этики и служебного поведения для сотрудников полиции от российского министерства внутренних дел есть рекомендации, как вести себя во время допроса, обыска, а также общие рекомендации к внешнему виду.
В статье Не пить, не курить, не материться. Опубликован проект кодекса этики российской полиции Би-би-си приводит некоторые положения из проекта кодекса.
Астероид в маске
Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть летящее в космосе небесное тело. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, облачился в защитную маску.
Астероид, открытый в 1998 году, считается потенциально опасным, поскольку он периодически приближается к земной орбите, сообщили в НАСА. По данным ведомства, он приблизится к Земле 29 апреля, но пролетит на безопасном расстоянии от нее - около 6,2 млн км.
Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР?
Последние несколько недель мир волнует вопрос, где же находится Ким Чен Ын. Лидера КНДР не видели на публике с 12 апреля, что породило массу слухов о неважном здоровье 34-летнего Ким Чен Ына. Некоторые СМИ пишут, что лидер КНДР якобы перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Китай и Южная Корея такие слухи отрицали.
На своей пресс-конференции в понедельник Трамп сказал, что ему известно, что происходит с Ким Чен Ыном, но рассказать он это не может.
"Все ли хорошо у Ким Чен Ына со здоровьем, и если нет, то кто унаследует престол?" - задается вопросом Financial Times.
Все внимание сейчас уделяется его сестре Ким Ё Чжон - именно она может стать следующим лидером страны. Ким Ё Чжон была любимой дочерью Ким Чен Ира, который считал ее чрезвычайно умной и сообразительной. К высшему посту в стране ее готовили еще с подросткового возраста.
Мировое сообщество ее заметило в 2018 году, когда она возглавила северокорейскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Южной Корее, став первым членом семьи Кимов посетившим юг полуострова после корейской войны. Она также играет важную роль в правительстве и партии, остается доверенным советником брата, ему она помогала, например, при встрече с Трампом.
Но, как пишет газета со ссылкой на неназванный источник со связями с северокорейским руководством и правительством в Пекине, даже если Ким Ё Чжон будет объявлена лидером, ей вряд ли удастся править страной лично, КНДР будет де-факто править партийно-военная верхушка.
Авантюрам Путина пришел конец?
Пандемия вкупе с обвалом цен на нефть обещают проблемы российскому президенту Владимиру Путину, пишет Financial Times в статье под заголовком "Экономические проблемы России подрежут крылья Путину".
Репутация Путина как гениального тактика всегда была далека от реальности, пишет газета, но его решение начать в марте ценовую войну с Саудовской Аравией было принято совершенно не вовремя. Всего через несколько дней из-за пандемии коронавируса по всему миру стали вводить карантин, что в свою очередь резко понизило спрос на нефть, одного из основных источников доходов российской экономики.
Затем и сам вирус обрушился на Россию. Путин не так давно сам признал, что Россия столкнулась с серьезными экономическими проблемами похлеще кризиса 2009 года. Цены на нефть резко упали, а страна закрыта из-за Covid-19. МВФ считает, что в этом году ВВП России сократится на 5,5%. Некоторые российские специалисты в области экономики, что сокращение ВВП достигнет 7-12%, что приведет к серьезному бюджетному дефициту и опасениям, что российский стабилизационный фонд может быть потрачен быстрее, чем прогнозировалось. Для Владимира Путина этот кризис начался в очень неудобное для него время. Он хотел провести референдум о поправках в конституцию. Его пришлось отложить, напоминает FT.
Все это, заключает газета, заставляет думать, что даже если Путин не заключит мир с Украиной, в обозримом будущем российский президент вряд ли решится на очередную экспансионистскую авантюру.