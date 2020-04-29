Коронавирус в России: рекордное число смертей в Москве и новый указ Собянина

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В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19, власти обещают вывезти вахтовиков с Чаяндинского месторождения. Эти и другие события, связанные с распространением коронавируса в России, - в обзоре Би-би-си.

В Москве умерли 67 человек с коронавирусом

В Москве зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки - умерли 67 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб. Накануне в столице скончались 44 пациента, и тогда это было наибольшее суточное число умерших в Москве с начала вспышки заболевания.

"У всех 67 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония", - сказали Интерфаксу в штабе.

Новый указ Собянина

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого власти Москвы и Подмосковья продлили до этой же даты режим самоизоляции.

Московский мэр Сергея Собянин подписал указ, который предусматривает новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, он запретил шумные ремонтные работы в квартирах, ограничив их четырьмя часами в будние дни.

Кроме того, согласно указу Собянина, в ближайшие дни власти начнут выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3 тыс. рублей в месяц. Дистанционное обучение в Москве приостанавливается с 1 по 11 мая включительно.

При этом ни в указе Собянина, ни в соообщении на его сайте не уточняется, что же будет с пропускным режимом, который действует до 30 апреля. Вероятно, рабочие пропуска нужно будет продлить до 11 мая, а единоразывые для других нужд надо будет выписывать в том же порядке, как и сейчас, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

Утром в среду Собянин также сообщил, что в Москве развернут временные госпитали на 10 тысяч коек, куда будут отправлять пациентов на долечивание. Накануне газета "Ведомости" писала, что под госпитали могут оборудовать ряд коммерческих объектов, в том числе на территории ВДНХ, торгово-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблине и одноименного автоцентра на Каширском шоссе.

Власти обещают вывезти вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Вывоз вахтовых рабочих с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка заражения коронавирусом, начнется в ближайшее время, заявил глава Республики Якутия Айсен Николаев.

"По Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению мы достаточно серьезную работу провели в течение последних суток с руководством "Газпрома", руководством подрядных организаций "Газпрома", Роспотребнадзора при поддержке правительства Российской Федерации, лично Юрия Петровича Трутнева. Сейчас согласован и подписан план действий, который в том числе предусматривает в ближайшие дни начало вывоза вахтовых рабочих", - сказал Николаев.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных и обеспечить там наличие медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Карантин на территории Чаяндинского месторождения действует с 17 апреля. По данным властей, сейчас в больницах Якутии находятся 56 вахтовиков, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего на месторождении расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек.

27 апреля вахтовики устроили сход, требуя встречи с начальством. На видео, которое широко разошлось по СМИ и соцсетям накануне, рабочие возмущаются, что их кормят "комбикормом, как свиней" и говорят, что на месторождении никто не принимает мер для защиты от коронавируса.

Суд отказал москвичам в исках об отмене самоизоляции

Тем временем Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину, поданный муниципальным депутатом Денисом Шендеровичем и еще 11 москвичами. Они просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по Москве.

Истцы указывали, что введенные ограничения нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, а кроме того, были приняты с нарушением процедуры, поскольку не было объявлено чрезвычайного положения.

Они также просили вызвать в суд президента Путина, премьера Михаила Мишустина и мэра Собянина для дачи пояснений по поводу "неисполнения ими должностных обязанностей". В этом суд тоже отказал.

Заявителей отказ Мосгорсуда не удивил, они собираются дойти с иском до Европейского суда по правам человека. "Через 10 дней подучим мотивировочную часть решений и пойдем дальше, конечная инстанция в любом случае ЕСПЧ", - сказал "Ведомостям" один из заявителей Алексей Обухов.

Блокировка издания Vademecum

Шеф-редактор онлайн-издания о здравоохранении Vademecum Дарья Шубина сообщила о блокировке сайта из-за требования Генпрокуратуры России, посчитавшей "фейком" статью о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом.

Как уточнила Шубина, после требования прокуратуры статья была удалена, однако Роскомнадзор все равно внес сайт в реестр заблокированных ресурсов.

В настоящее время сайт недоступен.

В материале, который вызвал претензии прокуратуры, утверждалось, что лечение москвичей с коронавирусом компенсируют клиникам по системе ОМС только в случае госпитализации на скорой помощи. Издание ссылалось на уведомление, которое Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых организаций.

"Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по "скорой" как проявление жесткой цензуры со стороны органов власти", - говорится в опубликованном Шубиной открытом письме редакции.

После публикации департамент здравоохранения Москвы заявил, что приведенные в ней факты не соответствуют действительности. При этом издание Vademecum не утверждало, что пациентам, поступившим не по "скорой", необходимо будет оплатить лечение самостоятельно, обращают внимание "Ведомости", однако СМИ и сайты перепечатали информацию Vademecum под заголовками "В Москве отказались бесплатно лечить от коронавируса тех, кто пришел сам".

Доклад Amnesty International

Amnesty International выразила обеспокоенность применением "репрессивных и насильственных" мер в рамках борьбы с пандемией в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в России.

В докладе правозащитной организации говорится, в частности, что в России реформа по оптимизации системы здравоохранения привела к сокращению больниц и медпунктов, нехватке медперсонала, средств индивидуальной защиты и лекарств. Реформа повлияла на доступность здравоохранения, считают в Amnesty International.

Кроме того, правозащитники усмотрели в действиях российских властей угрозу свободе слова и доступу к информации. "Правительства Азербайджана и России привлекли к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников, которые открыто указывали на изъяны в действиях по реагированию на Covid-19", - говорится в докладе.