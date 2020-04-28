Коронавирус: ситуация в Германии ухудшилась, треть смертей в Британии - в домах престарелых

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Треть всех смертей в Британии - среди обитателей домов престарелых

В Британии отмечена высокая смертность от коронавируса в домах престарелых; ситуация в Германии резко ухудшилась, и Ангела Меркель призывает власти федеральных земель не отменять карантин слишком быстро; Аргентина отменила все полеты до 1 сентября. О ситуации с эпидемией Covid-19 в мире - в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились свыше 3 млн чловек, более 210 тысяч умерли.

Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании, треть всех смертей от коронавируса в Англии и Уэльсе приходится на дома престарелых. На неделе с 13 по 17 апреля там умерли 2 тысячи человек с диагнозом Covid-19, что в два раза больше, чем за неделю до этого. По прогнозам на текущую неделю, ситуация продолжит ухудшаться. Похожие данные поступют также из Шотландии и Северной Ирландии.

В то же время число ежедневных смертей от Covid-19 в больницах по всей стране продолжает снижаться после пика, зафиксированного 8 апреля. По состоянию на утро вторника, в стране выявлено 158,3 тысячи случаев заражения и более 21 тысячи смертей. В эти данные не включена статистика по домам престарелых и другим учреждениям закрытого типа.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Минута молчания в Британии

В 11 часов утра по местному времени жители Великобритании почтили минутой молчания более 100 медиков, умерших от коронавируса, которым заразились, спасая жизни больных.

Ситуация в Европе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти начнут ослаблять карантинные меры в стране с 4 мая. Откроются парки, возобновят работу заводы и строительные площадки. Людям будет позволено навещать родственников небольшими группами.

При этом занятия в школах возобновятся лишь в сентябре. Также пока останутся под запретом церковные службы. Ряд итальянских епископов направили Конте письмо с требованием отменить ограничения на религиозные собрания.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Строгий режим карантина действовал в Италии на протяжении семи недель

В минувшее воскресенье в Италии было зарегистрировано 260 новых случаев заражения - это самый низкий показатель с начала эпидемии. За последние сутки зафиксировано 333 случаев заражения.

Италия больше других европейских стран пострадала от пандемии коронавируса. По данным на вторник, там умерли почти 27 тысяч человек, по числу зараженных Италия уступает лишь Испании - 199,4 тысяч случаев.

В Германии динамика распространения инфекции снова пошла вверх. По данным Института Роберта Коха, индекс распространяемости на данный момент составляет 1.0, что фактически означает, что каждый инфицированный заражает одного человека.

Число зараженных и умерших также продолжает расти. Канцлер Ангела Меркель призвала власти федеральных земель не отменять слишком быстро карантинные меры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Персонал одной из больниц Франции танцует у входа в здание

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп во вторник представит план постепенного выхода страны из локдауна, начиная с 11 мая. Этот план вызывает серьезные разногласия в правительстве страны. Например, вопреки рекомендациям научного сообщества страны, в него включен пункт, согласно которому дети смогут вернуться в школы. Кроме того, большие споры вызывает вопрос внедрения цифрового наблюдения за гражданами страны, которое власти считают необходимым для успешной борьбы с эпидемией. План Филиппа будет вынесен на голосование.

Испания и Греция продолжают ослабление режима карантина. Во вторник власти этих стран объявят о следующих послаблениях. В Испании с минувшего воскресенья детям младше 14 лет разрешено выходить на улицу раз в день в сопровождении взрослых. Ранее им запрещалось покидать дома.

Правительство Португалии проводит совещание за закрытыми дверями с представителями сферы здравоохранения.

Что происходит в мире

Полицейским старше 55 лет в индийском Мумбаи предписано оставаться дома, после того как от Covid-19 скончались три офицера полиции. Мумбаи расположен в штате Махараштра, который наиболее пострадал от эпидемии коронавируса. Во вторник там зарегистрировано 500 новых случаев заболевания. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране почти 29,5 тысяч заболевших и 939 умерших. Режим карантина в Индии действует до 3 мая.

В Новой Зеландии, которая постепенно возвращается к нормальной жизни после почти пяти недель жесткого карантина, выстроились длинные очереди за фастфудом и кофе на вынос. Люди в социальных сетях рассказывают, что занимают очередь в "Макдоналдс" с 4 утра.

Правообладатель иллюстрации Samantha Keene Image caption Пользователи соцсетей в Новой Зеландии выкладывют фотографии своих трофеев

Власти Новой Зеландии снизили уровень угрозы эпидемии до третьего, что позволяет ресторанам возобновить обслуживание на вынос, тысячи людей могут вернуться на свои рабочие места. С начала пандемии в стране с пятимиллионным населением выявлено чуть более тысячи случаев Covid-19. Новая Зеландия одной из первых в мире закрыла границы, ввела карантин и начала отслеживать круг общения пациентов с подтвержденным диагнозом. Международные эксперты считают, что в успехе Новой Зеландии есть личная заслуга премьера Джасинды Ардерн.

В соседней Австралии 2,4 миллиона человек зарегистрировались в правительственном приложении, созданном для отслеживания контактов людей с Covid-19. В новом приложении есть функция "цифрового рукопожатия", которая активируется, если два пользователя приложения оказываются в 1,5 метрах друг от друга. Если человек провел более 15 минут на близком расстоянии от зараженного, ему на телефон придет соответствующее уведомление. Из 12 новых случаев, подтвержденных на континенте за последние сутки, 11 удалось выявить с помощью приложения.

Власти Аргентины наложили запрет на все международные гражданские рейсы, а также на коммерческие полеты внутри страны до 1 сентября. Авиакомпании могут продавать билеты на рейсы, запланированные только после этой даты. Представители авиаиндустрии предупреждают, что десятки тысяч человек могут остаться без работы.

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Аргентина ввела жесткий режим карантина в середине марта. На данный момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано почти 4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 192 человека умерли.