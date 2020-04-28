"Это продуктовая ошибка". "Яндекс" прокомментировал негативную выдачу с Навальным

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По запросу об оппозиционере Алексее Навальном "Яндекс" отдавал приоритет негативным материалам, заметило издание TJournal. Отвечая на вопросы Би-би-си, представители поисковика назвали это неудачным экспериментом с вкладкой "обсуждаемый контент", которая отдавала приоритет новостям, не учитывая их вес и релевантность. Сам Навальный потребовал у "Яндекса" публичных объяснений.

При запросах об известных людях "Яндекс" отображает биографическую карточку с фотографиями и данными о жизни. В карточке Навального, судя по скриншотам TJournal, также отображались заголовки "Боты Навального накрутили просмотры эфира Соболь на "Эхе Москвы", "Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали" и версия о том, что "фонд Алексея Навального спонсируется госдепартаментом США". Все материалы были взяты с "Яндекс.Новостей" и других сервисов "Яндекса".

Позднее пользователь TJournal отметил, что "Яндекс" отключил вкладку с материалами собственных сервисов для карточки Навального.

Позиция "Яндекса"

"Мы постоянно пробуем новые способы показывать различные типы контента на странице с результатами поиска. Недавно мы запустили функциональность, в рамках которой в карточках фильмов, географических объектов и известных личностей появилась вкладка с обсуждаемым контентом.

Мы хотели дать нашим пользователям ещё больший выбор информации об объекте поиска. Во вкладке агрегирован обсуждаемый контент, который формируется из новостных заголовков, видео, ответов пользователей, коллекций в хронологическом порядке. Так получилось, что по некоторым объектам поиска обсуждений на платформе "Яндекса" недостаточно, что привело к тому, что даже один комментарий позволил материалу попадать на страницу поисковой выдачи.

Мы оценили качество новой функциональности и поняли, что в текущих условиях мы не можем качественно решить задачу отражения самого обсуждаемого контента. К ним не применялись ранжирующие алгоритмы, которые отфильтровывают истории по их весу и релевантности. Это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку", - заявила Русской службе Би-би-си представитель "Яндекса" Ольга Рудакова.

В компании добавили, что планируют опубликовать подробный разбор допущенных ошибок.

"Яндекс никогда не использовал и не использует факторы на основе оценочных суждений и признаков в формировании поисковой выдачи", - заключили в компании.

Позиция Навального

"Так или иначе в новостях "Яндекса" царит "Соболь и её муж-некрофил издеваются над собственным ребёнком", а также "Зеленка, пузо и "отравление в СИЗО": карьера Навального из бьюти-блогеров в "вирусологи", - отметил оппозиционер у себя в блоге.

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"Может, это алгоритм. Может, и не алгоритм. Сложно мне, конечно, представить, что Волож дал указание посадить человека и вручную править новостную выдачу. Но выглядит это всё странновато, особенно в дни, когда мы проводим массовые акции. Главная новость дня, безусловно, соцсети гудят, куча нормальных СМИ пишет, а в топе "Яндекс-новостей" сенатор Пушков снова высмеивает кого-то своим метким твитом.

Однако я всё же не готов смириться с тем, что вы начали корректировать уже и поисковую выдачу по "Навальный". Насколько я понимаю из СМИ и от экспертов, именно это и происходит".

20 апреля жители различных регионов России начали использовать сервис "Яндекс.Разговорчики" для виртуальных митингов. Пользователи указывали здания администраций своих городов в качестве места своего нахождения и писали сообщения с критикой режима самоизоляции.

В данный момент сбор данных сервиса приостановлен. "Лента больше не обновляется", - указано на его странице.