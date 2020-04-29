Коронавирус добрался до вахтовиков. Как власти пытаются справиться с эпидемией?

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В среду российское правительство изменило правила работы вахтовиков в условиях пандемии коронавируса. Теперь такая временная занятость может быть дольше запланированного на три месяца.

Как минимум в двух субъектах заболевших в вахтовых поселках в разы больше, чем в регионе в целом. Кто лечит вахтовиков, и как власти и компании пытаются взять ситуацию под контроль?

29 апреля на сайте правительства были опубликованы новые правила работы вахтовым методом в условиях пандемии коронавируса. Они будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, в период пандемии можно увеличивать максимальную продолжительность вахты, но не более чем на 3 месяца по сравнению с установленной в Трудовом кодексе.

В документе также рекомендовано руководителям регионам помогать фирмам, организующим вахту, в медицинском обслуживании, оказании услуг связи, в транспортном, продовольственном, бытовом и ином необходимом обеспечении работников.

Документ был подписан главой правительства 28 апреля.

Акция протеста

В этот день якутские, а затем и федеральные СМИ сообщили о несанкционированной акции протеста работников Чаяндинского месторождения в Якутии. В ней участвовало несколько сотен человек.

Работники месторождения жаловались на плохие условия в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса.

Авторы сообщений ссылались на видео в соцсетях: на нем участники акции эмоционально требовали масок и введения карантина, а также жаловались на то, что им не обеспечивают изоляцию. В видео рабочие ругаются матом и сравнивают свои условия жизни со свинарником.

По данным одного из рабочих, на которые ссылается "Тайга.инфо", акция проходила 27 апреля, ее участники перекрыли главную дорогу на месторождение.

В группах вахтовиков в сети "Вконтакте", а также в некоторых СМИ, например, в Интерфаксе и местном "Якутия.Инфо" распространялось обращение, написанное от имени работников "Газартстроя".

Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождением, рабочие которого протестуют, управляет "Газпром добыча Ноябрьск". В этой компании Би-би-си объяснили, что "Газартстрой" - один из подрядчиков, которые работают на месторождении. При этом каждая из компаний сама отвечает за условия жизни своих работников на месте.

Судя по тексту обращения, на Чаяндинском месторождении возник очаг заболеваемости вирусом, и в результате работы на объекте были остановлены.

В обращении говорится, что с 15 апреля рабочих удерживали во временных постройках, в то же время они продолжали вместе есть и пользовались общими банями и душами. Результаты тестирования на коронавирус рабочие получить не могли.

По данным СПАРК, "Газартстрой" принадлежит компании "Стройтранснефтегаз", а она, в свою очередь, - британской компании Alkor Holdings Limited.

СМИ называют "Стройтранснефтегаз" одним из крупных подрядчиков "Газпрома" и связывают ее с бизнесменом Геннадием Тимченко.

РБК писал в конце прошлого года, что Тимченко готовится продать долю в "Стройтранснефтегазе". Но публично о сделке объявлено не было.

Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию и ждет ответа.

Что произошло в Якутии?

На акцию протеста вахтовиков отреагировали якутские власти и прокуратура. На официальном портале республики Якутия 28 апреля появилось описание того, как развивались события на Чаядинском месторождении.

По данным властей, первые заболевшие появились на месторождении в начале апреля. В середине месяца глава республики обращался по этому поводу к Юрию Трутневу, министру здравоохранения Михаилу Марашко и главе "Газпрома" Алексею Миллеру.

17 апреля указом главы Якутии на территории Чаяндинского НГКМ был введен карантин. 20 апреля на место прибыли медики из Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

По данным, которые опубликовало министерство по развитию Дальнего Востока, на Чаяндинском месторождении расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тыс. человек.

В настоящее время 56 человек находится в больницах Якутии, а еще 39 работников ранее были вывезены на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В сообщении министерства не уточняется, больны ли все эти люди коронавирусом.

Администрация Якутии утверждает, что на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении проведено тотальное тестирование 10,5 тысяч человек. Фактически это означает, что почти все работники месторождения проверены.

29 апреля глава Якутии Айсен Николаев в интервью РБК заявил, что, по предварительным данным, на месторождении может быть более тысячи заболевших. При этом, по данным на ту же дату, в Якутии заражены 183 человека.

В дело также вмешалась прокуратура Якутии, которая заявила, что начнет проверку, соблюдались ли права рабочих на месторождении.

В заявлении министерства Дальнего Востока говорится, что минздрав, минтранс и Роспотребнадзор совместно с "Газпромом" до 1 мая должны разработать планы транспортировки зараженных коронавирусом из поселков у месторождения в больницы в других субъектах.

О вывозе рабочих говорил и глава Якутии.

"Мы ставим вопрос, и "Газпром" нас поддержал, что все-таки вахты надо вывозить. Здоровых увозить в регионы, откуда они приехали, а больных — в те медучреждения, которые могут их принять", - цитирует Николаева РБК.

В пресс-службе "Газпром добыча Ноябрьск" Би-би-си пояснили, что среди тех, кто участвовал в акции, работников компании не было.

По словам представителя компании, на территории месторождения работают около 30 подрядных организаций, которые сами обеспечивают условия для работников. Среди таких компаний - "Газартстрой".

Представитель компании не пояснила, есть ли заболевшие среди сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск", однако они были в числе протестированных.

"У нас смена вахт не планируется. Мощности по добыче газа и подготовке и подача в "Сила Сибири" - все работает в штатном режиме, ничего там не поменяется, весь этот процесс контролируется", - сказала представителница компании.

Другие вспышки

Вспышки коронавируса среди вахтовиков случались и в других регионах.

ВРИО губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный 27 апреля на своей странице во "ВКонтакте" сообщил о том, что из 28 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом все заболевшие - вахтовики из разных регионов России.

Они находятся на территории округа в районе Варандея.

Все инфицированные заболели, находясь на промплощадке установки подготовки нефти (УПН) "Варандейское", которая принадлежит компании "Лукойл", утверждает Бездудный.

Позже пресс-служба Ненецкого автономного округа сообщила, что пять работников месторождения находятся в реанимации (ее цитировал "Интерфакс") .

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Лукойл-Коми", из общего числа зараженных шесть человек являются сотрудниками "Лукойл-Севернефтегаз", еще 22 человека - работники подрядных организаций.

Би-би-си направила запрос в "Лукойл-Севернефтегаз" и ждет ответа.

В результате УПН "Варандейское" закрыто на въезд и выезд, были выставлены блок-посты охраны. По данным ТАСС, рабочих лечат на территории месторождения, они распределены по трем общежитиям.

Об еще одной вспышке заболевания - в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка Мурманской области - сообщил оперативный штаб региона.

По состоянию на 28 апреля на этой стройплощадке находятся 922 заболевших. При этом общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1126. Площадка была изолирована.

27 апреля губернатор области губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил проработать вопрос и найти решение, которое позволит работающим на площадке жителям региона покинуть ее, если они этого хотят.

Власти регионов, в которых пока не было сообщений о массовом заражении вахтовиков, пытаются предотвратить такие вспышки.

29 апреля губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил задачу нефтегазовым компаниям организовать обсерваторы и буферные зоны для обеспечения обязательной двухнедельной самоизоляции для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки.