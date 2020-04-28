Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция обыскала дом Хагена в пригороде Осло

Полиция Норвегии арестовала миллионера Тома Хагена в связи с исчезновением его жены полтора года назад. 70-летнего магната подозревают в ее убийстве или заговоре с целью убийства.

В октябре 2018 года его жену Анну-Элизабет Хаген, как тогда предполагали, похитили с целью выкупа.

Однако позже появились подозрения, что требование о выкупе было фальшивкой. Саму женщину с тех пор никто не видел. По всей вероятности, Анну-Элизабет просто убили.

Правообладатель иллюстрации Norwegian Police Image caption Анна-Элизабет Хаген пропала полтора года назад

Во вторник Том Хаген был арестован неподалеку от своего дома в пригороде Осло.

Он уже четыре недели находится под следствием, но официальных обвинений ему пока не предъявляли.

Адвокат Хагена тоже пока не делал никаких заявлений.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Том Хаген (фото 2011 года) владеет недвижимостью и энергетическими компаниями

Первоначально семья Хагенов заявляла о том, что у них требовали выкуп за освобождение Анны-Элизабет. Норвежские журналисты даже называли сумму в 10 млн долларов в криптовалюте монеро.

Однако, как заявил во вторник на пресс-конференции инспектор полиции Томми Бреске, не было никакого похищения, не было никаких вымогателей, зато были все указания на попытки сбить следствие со следа.

Эта история сильно взволновала всю Норвегию, где убийства и похищения - редкость.

По данным норвежского делового издания Kapital, состояние Тома Хагена оценивается в 200 млн долларов.