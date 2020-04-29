Умер актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Жизнь Пи" и "Мир Юрского периода"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018 году у актера обнаружили редкую форму рака

В возрасте 53 лет скончался известный индийский актер Ирфан Кхан, ставший известным во всем мире благодаря ролям в таких фильмах, как "Миллионер из трущоб", "Мир Юрского периода" и "Жизнь Пи".

В 2018 году он сообщил, что у него была обнаружена редкая форма рака. Он прошел курс лечения в одной из лондонских больниц.

В сообщении его пиар-агентства говорится, что актер скончался "в окружении своей любимой, своей семьи, о которой он очень заботился".

"Он отправился на небеса, оставив после себя наследие. Мы молимся и надеемся, что он упокоился с миром", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал смерть актера "потерей для мира кино и театра".

"Он запомнится своими разноплановыми ролями. Я мысленно с его семьей, друзьями и поклонниками. Да упокоится с миром его душа", - написал он в "Твиттере".

Изначальную известность Кхан обрел в Болливуде, после чего стал театральным актером, а затем его заметили в Голливуде.

Правообладатель иллюстрации NBCUniversal Image caption Ирфан Кхан стал известен во всем мире благодаря ролям в голливудских фильмах

В 2013 году он завоевал национальную кинопремию Индии за роль в фильме "Пан Сингх Томар", рассказывающем историю спортсмена, ставшего бандитом.

Среди других болливудских фильмов в его карьере также можно выделить "Ланчбокс", "Пику" и "Хинди школу". Месяц назад вышел фильм "Английский на среднем уровне", в котором он сыграл главную роль.

За пределами Индии его узнали по фильму "Воин", снятому совместно британскими и индийскими кинематографистами. Картина была удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств.

Спустя два месяца после того как Кхан объявил о поставленном ему диагнозе, он написал открытое письмо о своем опыте лечения рака, после чего получил множество слов поддержки от поклонников со всего мира.