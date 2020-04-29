Коронавирус: половина работников в мире может остаться без средств к существованию

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Международная организация труда ООН предупредила, что около половины всех работников в мире могут остаться без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Это более 1,5 млрд человек.

По утверждению МОТ, в наиболее сложном положении находятся люди без стабильных контрактов - многие из них работают в розничной торговле, на производствах и в пищевой промышленности.

Уже около двух миллиардов человек, работающих на неформальных условиях, потеряли часть зарплаты - в среднем на 60%. Это произошло в первый же месяц после того, как пандемия перекинулась на их регион.

"Для миллионов работников отсутствие дохода означает - ни еды, ни безопасности, ни будущего. Миллионы предприятий по всему миру едва дышат", - сказал Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

"У них нет сбережений или доступа к кредитам… Если мы не поможем им сейчас, они просто погибнут", - добавил он.

Передвижения в Евросоюзе

Руководство ЕС решает, как возобновить перемещение людей на территории союза, а также за его пределами. На туризм приходится около 10% европейской экономики, и чтобы поддержать эту индустрию, министры стран ЕС предложили организовать коридоры между странами-участниками.

Франция в мае планирует ослабить ограничения на путешествия. Люди смогут перемещаться на расстояния до 100 км, при условии, что они будут ездить в медицинских масках. В связи с этим в среду местным жителям раздали полмиллиона масок на железнодорожных станциях вокруг Парижа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Волонтеры раздают маски на станции в Париже

В Германии, где также рекомендуют носить медицинские маски, предупреждение о нежелательности выезда в другие страны продлили до 14 июня. Как и многие другие члены ЕС, Германия закрыла некоторые сухопутные границы и вывезла около 240 тыс. своих граждан из других стран.

Также Германия ослабила карантинные ограничения в отношении польских рабочих, вынужденных ездить между двумя странами, но Польша не спешит снимать свои собственные меры, и приезжающие обязаны две недели находиться на карантине. Это даже стало причиной протестов в некоторых приграничных городах страны.

Польша заявила, что с 4 мая откроет гостиницы и торговые центры, но пока не обозначила дату открытия границ.

Тем временем судьба летних отпусков многих европейцев остается неопределенной. Франция заявила, что пляжи в этой стране останутся закрытыми по меньшей мере до июня, а премьер-министр Испании заявил, что пляжи могут снова заработать в конце июня.

Более миллиона больных в США

В США коронавирусом заразились уже больше миллиона человек, а число умерших примерно сравнялось с боевыми потерями среди американцев во время войны во Вьетнаме.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились более 1 млн 13 тыс. человек и умерли более 58 тысяч.

На фоне продолжающегося роста числа заразившихся выяснилось, что вице-президент США Майк Пенс посетил клинку Майо в штате Миннесота, не надев медицинскую маску, хотя правила страны предписывают ее ношение.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майк Пенс был единственным без медицинской маски

Судя по появившимся фото, он был единственным человеком в делегации без маски. Клиника написала в "Твиттере", что Пенсу сообщили о необходимости ношения медицинской маски. Твит затем был удален.

Тем временем Дональд Трамп предписал американским мясокомбинатам не прекращать работу, чтобы жители страны могли бесперебойно получать продовольствие. Он воспользовался законом 1950-х годов, принятым во время Корейской войны, приравняв мясокомбинаты к оборонным предприятиям. Закон дает главе государства особые полномочия, призванные обезопасить цепочку поставок продовольственных товаров.

Ранее некоторые заводы по переработке и производству мяса были вынуждены закрыться, после того как 30 тыс. их работников заразились коронавирусом, 20 из них умерли. Из-за этого в США резко выросли цены на мясо, и возникла угроза его дефицита.

Палата представителей США не соберется на следующей неделе из-за протеста конгрессменов, которые считают, что возвращаться к работе еще слишком рано. В понедельник конгрессменов призвали снова собраться на заседание, однако затем лидер демократического большинства Стени Хойер сообщил, что после консультации с медиками от этого плана откажутся.

При этом Сенат - верхняя палата американского парламента, которую контролируют республиканцы, - по-прежнему намерен возобновить работу 4 мая.

Проверка в ВМФ Британии

Из-за проверки более 800 военных моряков на коронавирус был отложен выход в море из Портсмута нового британского авианосца "Королева Елизавета", который проходит испытания. Ожидалось, что он будет в боевой готовности в 2020 году.

Руководство Королевского военно-морского флота Великобритании примет решение о продолжении испытаний в море после получения результатов анализов. Ранее вспышки заражения коронавирусом произошли на нескольких боевых кораблях США и Франции.

Правообладатель иллюстрации Ministry of Defence Image caption Авианосец "Королева Елизавета" был спущен на воду в 2017 году

Ирландия намерена продлить карантин, несмотря на призывы смягчить ограничения для помощи экономике. Премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что с 5 мая ослаблять карантин нельзя, поскольку число новых заражений коронавирусом и смертей по-прежнему остается высоким, а нагрузка на отделения интенсивной терапии не спадает.

Премьер пообещал до конца недели обсудить с правительством стратегию открытия страны.

В понедельник появились фотографии, на которых Варадкар в медицинской форме и маске помогал проводить тестирование на коронавирус в своем округе. До ухода в политику он был врачом и после начала пандемии вызвался помогать медикам раз в неделю.

Во всем мире множество престарелых людей не имеет возможности увидеться со своими внуками из-за социального дистанцирования. Швейцария начала ослаблять карантинные меры, разрешив детям до 10 лет обнимать своих бабушек и дедушек.

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний управления общественного здравоохранения Даниеэля Коха, швейцарские специалисты пришли к выводу, что маленькие дети не могут в значительной степени способствовать распространению инфекции.

С такими выводами, впрочем, не соглашаются многие ученые. Главный вирусолог Германии Кристиан Дростен сказал в интервью австрийской вещательной компании ORF, что для вывода о том, что дети не могут переносить коронавирус, нет достаточных данных. Он отметил, что различные научные исследования на эту тему дают разные результаты.

По данным одного из исследований, проведенного в конце марта китайскими учеными, дети в возрасте до 10 лет и взрослые имеют равные шансы заразиться коронавирусом. Исследователи выяснили, что в группе из 1,3 тыс. людей, которые контактировали с 391 пациентом с подтвержденным Covid-19, были инфицированы около 7-8% детей, примерно столько же, сколько взрослых.

Китай сообщил о 22 новых случаях Covid-19, при этом 21 пациент заразился за пределами страны. Как сообщается, новых смертей не произошло.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китайцы возвращаются к обычной жизни после карантина

Во Вьетнаме вновь не обнаружено новых случаев болезни, то есть на протяжении 13 дней в стране никто никого не заразил, сообщили власти. Примерно неделю назад в стране начали ослабление карантина, и жизнь постепенно возвращается в обычное русло.

Аналогичная ситуация наблюдается в другой азиатской стране - Южной Корее. В феврале там был отмечен резкий рост заражений, но спустя несколько месяцев Сovid-19 был обнаружен за сутки лишь у девяти человек.