Сирия: десятки погибших при взрыве грузовика на рынке в Африне

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Спасатели из организации "Белые каски" назвали взрыв чудовищной бойней мирных жителей

По меньшей мере 40 человек погибло в результате взрыва на оживленном рынке в городе Африн на севере Сирии.

По словам губернатора соседней турецкой провинции Хатай, на рынке взорвалась автоцистерна с топливом, на которой были закреплены ручные гранаты.

Министерство обороны Турции обвинило в нападении Рабочую партию Курдистана (РПК), которая уже несколько десятилетий борется за создание курдской автономии в Турции.

Африн находится под контролем турецкой армии и союзных группировок сирийской оппозиции.

В 2018 году они провели совместную операцию по вытеснению из города и его окрестностей Отрядов народной самообороны (ОНС) сирийских курдов.

Турецкие власти обвиняют ОНС в том, что они являются боевым крылом РПК, которая в Турции, Евросоюзе и США считается террористической.

ОНС, на ополченцев которых опирались американские военные во время боев с экстремистами так называемого "Исламского государства" (организация запрещена в России), утверждают, что не связаны с РПК.

Бензовоз взорвался на открытом рынке в центре Африна в понедельник днем. Это произошло неподалеку от офисов местных властей. В это время дня на рынке обычно особенно много людей.

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По сообщению министерства обороны Турции, при взрыве погибли исключительно мирные жители, среди которых было 11 детей. Еще 47 человек получили ранения.

"Изуверы из РПК/ОНС снова совершили нападение на мирных жителей Африна", - говорится в твите министерства, но при этом не приводятся никакие доказательства причастности этих организаций к взрыву.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, при взрыве погибло 40 мирных жителей, а также шестеро бойцов союзных Турции сирийских отрядов оппозиции.

Силы гражданской обороны Сирии, больше известные как "Белые каски", осудили "чудовищное убийство" мирных жителей. По их данным, погибло 42 человека.

Они назвали это "еще одним гвоздем в гроб сирийского народа" и призвали к "международному вмешательству во имя спасения жизней и защиты невинных людей".

ОНС пока воздерживаются от комментариев.