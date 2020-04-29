День победы на карантине. Елизавета II обратится к британцам в честь 75-летия окончания войны

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В 1945 году принцесса Елизавета управляла военным грузовиком

В честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны королева Великобритании Елизавета II выступит с телеобращением к нации. Оно будет показано 8 мая в 21:00 по местному времени - в тот же день и час, когда ее отец, король Георг VI, обратился к британцам по радио ровно 75 лет назад.

В тот же день британцы вместе споют одну из самых популярных песен времен войны "Мы встретимся снова" (We'll meet again), которую исполнила певица Вера Линн и которую британские солдаты на фронтах Второй мировой называли одновременно ностальгической и оптимистичной.

В годы войны Вера Линн вела собственную радиопередачу и выступала в госпиталях. Сегодня ей 103 года, она живет в Британии. В 1949 году она была удостоена Ордена Британской Империи, который получила из рук отца Елизаветы II короля Георга VI, а в 1975 году получила звание Дамы-командора.

Выступление королевы по случаю 75-летия окончания войны станет уже вторым с начала пандемии коронавируса. В марте она обратилась к нации со словами поддержки и произнесла слова "мы встретимся снова" - это был прямой отсыл к популярной песне.

8 мая также будет показан предзаписанный ролик принца Чарльза, который зачитает отрывки из военного дневника своего деда Георга VI, в частности, записи, сделанные королем в день, когда Германия подписала капитуляцию.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Король Георг VI и королева-мать у Букингемского дворца, пострадавшего во время бомбежки в 1940 году

8 мая 1945 года в Лондоне и других городах начались спонтанные уличные празднования победы, и будущая королева, но тогда еще принцесса Елизавета вместе со своей младшей сестрой принцессой Маргарет и друзьями отправилась в город, чтобы приобщиться к народному ликованию.

"Неоплатный долг"

На 8 мая в Британии была запланирована целая череда памятных мероприятий, включая торжественную процессию ветеранов, но всё пришлось отменить из-за карантина.

Однако, как заявил министр культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден, ничто не помешает нации вспомнить тот исторический момент, когда был положен конец ужасной войне на европейском континенте.

В этот день Доуден, члены королевской семьи и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонят по видеосвязи ветеранам Второй мировой войны - и тем, кто воевал на фронте, и работавшим в тылу.

Также ветеранам позвонят сотрудники Национальной системы здравоохранения (NHS), которых в разгар эпидемии тоже называют солдатами на передовой.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Монумент в центре Лондона в память о тех, кто сражался за Британию

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби проведет по видеосвязи небольшую проповедь и произнесет молитву.

Министерство культуры, СМИ и спорта также предложило британцам несколько способов отпраздновать окончание войны в условиях карантина. В том числе - оригинальные рецепты блюд, которые были доступны в военные годы; образовательные игры для всей семьи; идеи рисунков и поделок для детей.

Кроме того, Британский королевский легион (благотворительная организация ветеранов войн) запустил акцию под названием "Томми в окне" и выпустила стилизованные фотографии солдат Второй мировой войны.

Эти изображения британцы поместят на окнах своих домов на время празднований 75 годовщины окончания войны. Сделать такое изображение можно и самостоятельно.

8 мая по британскому телевидению будет показано множество специальных программ, фильмов и военной хроники. В частности - победное выступление Уинстона Черчилля, в ходе которого он объявил нации о том, что война окончена.