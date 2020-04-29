В России выявили уже почти 100 тысяч случаев коронавируса

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В России зарегистрирован еще 5 841 случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в 82 регионах, сообщает оперативный штаб при правительстве. За сутки умерли 108 человек.

Всего в стране зарегистрировано 99 399 заболевших. 2 220 новых случаев приходится на Москву (накануне было 3 075), общее число диагнозов по городу составляет 50 646.

Заразившихся меньше, умерших больше

За сутки в России умерли 108 человек с коронавирусом. Впервые число умерших за сутки превысило 100. За весь период пандемии в России скончалось 972 человека.

В Москве за сутки умерли 67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией. Это рекордное число с начала вспышки заболевания. Предыдущий рекорд был днем ранее - тогда скончались 44 пациента с Covid-19. Общее число умерших в Москве достигло 546, сообщили в городском оперативном штабе.

За сутки в России выписаны 1 830 человек, из них в Москве - 480.

Накануне оперативный штаб при правительстве сообщал о 6 411 новом случае заражения в России и 72 умерших по всей стране. По числу выявленных случаев Covid-19 во вторник Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире. За сутки до этого она обогнала Китай, откуда началась вспышка коронавируса.

Что касается Москвы, то число новых случаев коронавируса в городе за последние сутки оказалось самым низким за последние шесть дней, а максимальное суточное значение - 3570 случаев - было зарегистрировано еще 19 апреля, констатирует Интерфакс. Доля новых заболевших в Москве составляет 38,01% от числа новых пациентов в стране, подсчитал РБК.

Темп прироста числа заболевших коронавирусом снижается, говорила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России. "За последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в три с половиной раза", - сказала она.

Под наблюдением из-за Covid-19 в России находятся 199 тысяч человек, проведено больше 3 млн 300 тысяч тестов на коронавирус, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

У 44,9% пациентов, у которых коронавирус был выявлен за последние сутки, не было клинических проявлений болезни, сообщили в штабе.

"Смертельная опасность сохраняется"

Во вторник президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно нерабочие дни, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции (аналогичное решение приняли и власти Подмосковья).

В России, заявил Путин, удалось затормозить распространение коронавируса, но успокаиваться рано, пик заболеваний еще не пройден. "Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются", - сказал он.

Путин при этом поручил правительству продумать план постепенного снятия ограничительных мер после 11 мая. "Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни", - заявил президент России.

Любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений может привести Россию в точку возврата, предупредила накануне Попова. А министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил воздержаться от поездок в майские праздники к родным, чтобы избежать "внутрисемейных форм заражения".

Путин тоже просил "воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок".

Собянин пообещал ослабить ограничения в Москве, как только уровень заболеваемости снизится. Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний Covid-19 в Москве, больных за неделю стало на 70% больше, говорится в заявлении мэра на его сайте.

Принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек, объявил Собянин в среду.