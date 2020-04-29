Собянин продлил пропускной режим в Москве. Пропуска нужны новые

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому пропускной режим в городе будет продлен до 11 мая включительно. Накануне Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до этой же даты.

"Сегодня - после доработки цифровой платформы mos.ru - мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно", - говорится в заявлении Собянина на его сайте.

Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая, следует из заявления. "Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день - до 4 мая", - сообщил Собянин.

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого власти Москвы и Подмосковья продлили до этой же даты режим самоизоляции.

Собянин накануне подписал другой указ, который предусматривает новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, он запретил шумные ремонтные работы в квартирах, ограничив их четырьмя часами в будние дни.

Кроме того, согласно указу Собянина, в ближайшие дни власти начнут выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3 тысяч рублей в месяц. Дистанционное обучение в Москве приостанавливается с 1 по 11 мая включительно.

Во вторник власти Москвы не уточняли, что же будет с пропускным режимом, который действует до 30 апреля. Собеседник Би-би-си в мэрии в среду утром сказал, что для продления пропуск, по его информации, надо будет оформлять заново (он говорил на условии анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии).

Пропускной режим в Москве вступил в силу 15 апреля, а с 22 апреля пропуска начали проверять в автоматическом режиме. Камеры фиксации нарушений на дорогах сверяют номера автомобилей с базой пропусков, а в метро можно пройти только по карте "Тройка", привязанной к спецпропуску.

В Москве ввели три вида пропусков - для поездок на работу, в медицинские учреждения и разовый пропуск для поездок в "иных целях".

Пропускная система носит заявительный характер, получить цифровой пропуск может каждый, но власти регулярно отчитываются об аннулировании пропусков, полученных с нарушениями. Пропуск представляет набор цифр и букв, его можно распечатать или просто переписать от руки, чтобы предъявить полицейскому, если тот потребует. Кроме того, можно получить QR-код на смартфон.